Алексей Миранчук: «Было бы легче, если бы Антон реализовал пенальти»

Полузащитник «Локомотива» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Футболист отличился голом со штрафного, а его брат, , не смог реализовать пенальти.

Как удалось забить? Попал, исполнил, забил. Жаль, что не удалось выиграть. Пропустили гол, там получился навес с фланга, Хвича на противоходе поймал Гильерме. Не дожали, но ничего, начало положено.

Почему не удалось забить в первом тайме? У брата был момент с пенальти. Жаль, что не удалось забить. Было бы легче, если бы забили в первом тайме. Тогда «Рубин» бы раскрылся. Незабитый пенальти? Все профессионалы, всё прекрасно понимают. Ничего страшного, думаю, Антон справится с этим.