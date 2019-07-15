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Алексей Миранчук: «Было бы легче, если бы Антон реализовал пенальти»

вчера, 22:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Футболист отличился голом со штрафного, а его брат, Антон Миранчук, не смог реализовать пенальти.

Как удалось забить? Попал, исполнил, забил. Жаль, что не удалось выиграть. Пропустили гол, там получился навес с фланга, Хвича на противоходе поймал Гильерме. Не дожали, но ничего, начало положено.

Почему не удалось забить в первом тайме? У брата был момент с пенальти. Жаль, что не удалось забить. Было бы легче, если бы забили в первом тайме. Тогда «Рубин» бы раскрылся. Незабитый пенальти? Все профессионалы, всё прекрасно понимают. Ничего страшного, думаю, Антон справится с этим.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
сегодня в 03:07
Следующий раз бей сам.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Валерон
   222 / 802
сегодня в 00:28
Это про Вас так родственники говорят!!!?
Валерон
Валерон
вчера в 23:55
В семье не без урода не переживай ;))
minai
minai
   348 / 802
вчера в 23:44
А ваще ништяк, если было бы 2-3 пенальти.
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 23:02
Надо лучше играть а не болтать!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 22:57
Всех обвинил, молочага
African spartak
African spartak
   33 / 802
вчера в 22:47
Вам их еще много Сухина организует, тренируйте лучше.
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