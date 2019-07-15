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Медведев: «„Зенит“ сделал первый шаг из 30 к чемпионству»

вчера, 16:04

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги 1-го тура чемпионата России. Питерцы в стартовом матче обыграли «Тамбов» (2:1).

Стартовая игра сезона всегда получается нервной. Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и «Краснодар» потеряли по три очка, а «Спартак» с трудом обрел три очка. Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков.

Когда команды выходят играть «вполнакала», это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и «Тамбов», и «Сочи» имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам.

То, что «Зениту» удалось выиграть стартовый матч чемпионата - это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула. То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А «Тамбов» играл очень достойно, вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме.

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Все комментарии
bosun
bosun
   278 / 802
вчера в 20:17
Медведев: "Спартак" застолбил пятое место в таблице до конца Чемпионата.
морозз
морозз
   24 / 802
вчера в 19:31
Всё знает заместитель газового барона, у нас теперь оказывается по словам Гены Орлова ...не чемпионат России по футболу а Северный поток 3 или Турецкий поток 3 - вот во что шальные народные деньги превращают ЧР!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
   2 / 802
вчера в 19:25
а при чем тут чужие хлеба? мне их не видать, эти миллиарды, которые проект транжирит из года в год в пустоту. Я имею зп которой мне хватает, а чужие деньги считают только фанаты Зенита гы гы гы
Из года в год транжирят миллионы в мазутном проекте из Тарасовки. Федун вбухивает в пустоту уже третий миллиард народных денег за 18 лет, выкачаных из российских недр. Гыгыгы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
   12 / 802
вчера в 19:13
Может играли в эконом режиме? Свиньи как не старались, а провели первый удар в сторону ворот только на 43 минуте. А за весь матч 2 удара и 1 гол на 93 москалёвской минуте. Гыгыгы
Нафиг нужен этот эконом-режим, мы в нем прошлую ЛЧ играли с логичными последствиями))
Gloomy59
Gloomy59
   474 / 802
вчера в 19:02
можно хотя несколько дней не слышать эту говорильню!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
вчера в 18:36
Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы
а при чем тут чужие хлеба? мне их не видать, эти миллиарды, которые проект транжирит из года в год в пустоту. Я имею зп которой мне хватает, а чужие деньги считают только фанаты Зенита гы гы гы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Так Себе Аналитик
   2 / 802
вчера в 18:36
Если честно, это была плохая игра, учитывая, что мы играли с самой слабой, пожалуй, командой наравне с "Сочи", радоваться нечему. Еще и Лунев в очередной раз лажанул. Три очка есть три очка, но команда, которая готовится играть в ЛЧ, должна показывать игру совершенно другого уровня.
Может играли в эконом режиме? Свиньи как не старались, а провели первый удар в сторону ворот только на 43 минуте. А за весь матч 2 удара и 1 гол на 93 москалёвской минуте. Гыгыгы
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 18:35
Даешь 30 побед ЗЕНИТ !!!!!!!!!!
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
   2 / 802
вчера в 18:32
Короче вопрос о профпригодности проекта решается легко - убираем поддержку государства в лице газпрома и ставим владельцем частное лицо, не такой как двухтрофеич - он не жадный но нифига не шарит в футболе, и не такого как гинер - такой все купит пока деньги есть. Ставьте такого как галицкий к примеру. И вот при таком владельце с вменяемым (не бесконечным) бюджетом если Зенит что-то выиграет, тогда всё будет по честному
Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил FROLL 001
   2 / 802
вчера в 18:31
Самые знаменательные и разгромные в сезоне победы Зенит проведёт против аутсайдеров свиней, Гыгыгы
Правильно коллега. Свиньи привыкли огребать от Зенита пятихаточки. Гыгыгы
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
вчера в 18:13
Короче вопрос о профпригодности проекта решается легко - убираем поддержку государства в лице газпрома и ставим владельцем частное лицо, не такой как двухтрофеич - он не жадный но нифига не шарит в футболе, и не такого как гинер - такой все купит пока деньги есть. Ставьте такого как галицкий к примеру. И вот при таком владельце с вменяемым (не бесконечным) бюджетом если Зенит что-то выиграет, тогда всё будет по честному
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
вчера в 18:08
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил FROLL 001
       27 / 802
    вчера в 17:59
    Самые знаменательные и разгромные в сезоне победы Зенит проведёт против аутсайдеров свиней, Гыгыгы
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил Kuvan
         27 / 802
      вчера в 17:54
      LOpp Сегодня 16:36 ответ пользователю minai (раскрыть) я вас умоляю, в коррумпированной РПЛ ни кто не даст чемпионство, такой команде как Крылья Советов. В сезоне 2015/2016 чемпионом должен был становиться Ростов, но у Гинера свои были планы. С каких это пор граждане укороины решают кто будет в России чемпионом?
      при чем тут граждане укропии, речь про то что гиннер потратил последние деньги (трансферов то не было сколько времени???) на чемпионство и не дал Ростову того что тот заслуживал
      FROLL 001
      FROLL 001
         71 / 802
      вчера в 17:53
      Самые знаменательные и разгромные в сезоне победы Зенит проведёт против аутсайдеров свиней, Гыгыгы
      Николай 86
      Николай 86
         97 / 802
      вчера в 17:52
      Этот шаг был сделан задолго до старта чемпионата. И не на поле, а в кабинетах. Взять, к примеру, ситуацию с Суторминым. Или Сочи с Оренбургом.
      Зенит то победит, но вся лига с таким "чемпионом" идет на дно
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         27 / 802
      вчера в 17:51
      ага ну всё ясно они даже не скрывают это - тамбов сочи пуховик, а мы потом думаем, куда алании амкары сатурны анжи кубани деваются? все кто не идет на поводу у газа исчезают. Ростов боролся и борется но его гнобят до сих пор. стыдно за проект
      Сп62
      Сп62
         341 / 802
      вчера в 17:51
      Интересно, Медведев теперь будет каждый тур комментировать?
      mihaluch
      mihaluch
         117 / 802
      вчера в 17:35
      2:1 это не 1:0 при полной поддержке судьи у "Спартака".
      Kuvan
      Kuvan
         104 / 802
      вчера в 17:30
      LOpp
      Сегодня 16:36
      ответ пользователю minai (раскрыть)
      я вас умоляю, в коррумпированной РПЛ ни кто не даст чемпионство, такой команде как Крылья Советов. В сезоне 2015/2016 чемпионом должен был становиться Ростов, но у Гинера свои были планы.

      С каких это пор граждане укороины решают кто будет в России чемпионом?
      Ладожский
      Ладожский ответил ildar_3871
         54 / 802
      вчера в 17:29
      Зенит уже сделал шаг когда всех купил ! Например когда отобрали у нас Сутормина , наглым образом ! Зенит это проект Мотвиенко и Медведева , это не клуб !
      Заберите это дерево обратно, рубин им ослабил Зенит.
      ildar_3871
      ildar_3871
         366 / 802
      вчера в 16:55
      Зенит уже сделал шаг когда всех купил ! Например когда отобрали у нас Сутормина , наглым образом ! Зенит это проект Мотвиенко и Медведева , это не клуб !
      Faustello
      Faustello ответил particular
         10 / 802
      вчера в 16:54
      Во времена кризиса партийной организации, Ленин написал нетленку «Шаг вперёд, два шага назад" (1904г.), где были честно и адекватно описаны проблемы, явления и методы выхода из кризиса... Думающий был мужик... А Медведев, пока, торопится заявить победные реляции, сделав всего один шаг... Хотя, есть проблемы, требующие разрешения, а не лозунгов с броневичка..:)) Рано, - сказал бы вождь пролетариата..:))
      А потом бы ещё так хитро прищурился и посоветовал товарищу Кабо разобраться с финансовыми вопросами в клубе )))
      particular
      particular
         4 / 802
      вчера в 16:46
      Во времена кризиса партийной организации, Ленин написал нетленку «Шаг вперёд, два шага назад" (1904г.), где были честно и адекватно описаны проблемы, явления и методы выхода из кризиса... Думающий был мужик...
      А Медведев, пока, торопится заявить победные реляции, сделав всего один шаг...
      Хотя, есть проблемы, требующие разрешения, а не лозунгов с броневичка..:))
      Рано, - сказал бы вождь пролетариата..:))
      Fleischjager
      Fleischjager ответил Юрий Сенатов 1
         436 / 802
      вчера в 16:44
      Недавно увидел фотографию, на которой Семак на одной из тренировок "Зенита" стоит с каким-то дядькой, наряженным в спортивные трусы и гетры. Сначала не обратил на него внимания, а затем пригляделся - ба, да это г-н Медведев, генеральный директор клуба. Для чего, зачем вырядился, одному всевышнему известно. Чудак - человек, не понимает, что только смешит тем самым всех здравомыслящих болельщиков.
      ты ему предлагаешь в костюме спать и в спортзал ходить попробуй умник
      Faustello
      Faustello
         10 / 802
      вчера в 16:39
      Сделал первый взнос в перерыве, после которого Тамбов пропустил сразу два.
      Ещё 29 перерывов и взносов ))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 802
      вчера в 16:36
      О защите чемпионского титула имени Дюкова после разгрома могучего амбициозного Тамбова..... Напомнил мне нашего местного Джека
      LOpp
      LOpp ответил minai
         13 / 802
      вчера в 16:36
      То же самое можно сказать, например, про Крылья Советов. Только их шаг к чемпионству увереннее.
      я вас умоляю, в коррумпированной РПЛ ни кто не даст чемпионство, такой команде как Крылья Советов. В сезоне 2015/2016 чемпионом должен был становиться Ростов, но у Гинера свои были планы.
      minai
      minai
         348 / 802
      вчера в 16:33
      То же самое можно сказать, например, про Крылья Советов. Только их шаг к чемпионству увереннее.
      Juventus_Z
      Juventus_Z
         96 / 802
      вчера в 16:32
      питерский мешок сделал первый шаг к расформированию
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