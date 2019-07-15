Медведев: «„Зенит“ сделал первый шаг из 30 к чемпионству»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги 1-го тура чемпионата России. Питерцы в стартовом матче обыграли «Тамбов» (2:1).

Стартовая игра сезона всегда получается нервной. Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и «Краснодар» потеряли по три очка, а «Спартак» с трудом обрел три очка. Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков.

Когда команды выходят играть «вполнакала», это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и «Тамбов», и «Сочи» имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам.

То, что «Зениту» удалось выиграть стартовый матч чемпионата - это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула. То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А «Тамбов» играл очень достойно, вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме.