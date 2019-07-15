Джано признался в любви к «Спартаку»

вчера, 16:44

Полузащитник «Спартака» Джано в Instagram отметил свой 10-летний юбилей в команде. Ровно 10 лет назад игрок дебютировал за основу «красно-белых» в матче Кубка России против «Краснодара», а в концовке встречи отметился забитым голом.

Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба! Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня! «Спартак» – моя жизнь. И я буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!

26-летний Джано провел за «Спартак» 137 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. Последние полгода он провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.