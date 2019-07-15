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Джано признался в любви к «Спартаку»

вчера, 16:44

Полузащитник «Спартака» Джано в Instagram отметил свой 10-летний юбилей в команде. Ровно 10 лет назад игрок дебютировал за основу «красно-белых» в матче Кубка России против «Краснодара», а в концовке встречи отметился забитым голом.

Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба! Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня! «Спартак» – моя жизнь. И я буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!

26-летний Джано провел за «Спартак» 137 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. Последние полгода он провел в «Крыльях Советов» на правах аренды.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   279 / 802
вчера в 23:13
Молодец, Жано, юный талант, перспективный, далеко пойдет,)
311
311
   44 / 802
вчера в 20:11
10 лет играет, всё ещё в подающих надежды ходит!)
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 20:04
любишь ? а золотые украшения подаришь ?
Контуженый
Контуженый
   498 / 802
вчера в 19:58
Ну он же Онанишвили.
морозз
морозз
   24 / 802
вчера в 19:36
Ага блин. - это как Дзюба, целовавший ромбик Спартака и евший землю от любви к тому же Спартаку...вдруг видимо переел земли и стал неожиданно бомжом! Любить надо маму, супругу или свою девушку! А за клуб надо отдавать все свои силы на поле, а не говорить всякую ересь!
karna-vera
karna-vera ответил cska1948
   79 / 802
вчера в 19:09
Думаю, СпаМ ещё годик помотросит Джикию и бросит! Вера, рад видеть Вас на Соккере! Вы так редко стали сюда заглядывать.
Спасибо, Володя, я Вам тоже рада)
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
вчера в 18:54
Никому не нужный зулус толстопопик Фернандо, кроме как за трёшку в 3 лигу Китая. Окончивший с отличием школу нырков Самедова зулус Андриано с куском белого ковролина на башке и якорь всей сборной Красных фонарей зулус Промес? Их разве кто уважает? Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
       2 / 802
    вчера в 18:41
    так Джикия гражданин России ващето, а вот Фернандо, Адриано да вспомнить Промеса наконец. Они не россияне, но разве мы их меньше уважаем?
    Никому не нужный зулус толстопопик Фернандо, кроме как за трёшку в 3 лигу Китая. Окончивший с отличием школу нырков Самедова зулус Андриано с куском белого ковролина на башке и якорь всей сборной Красных фонарей зулус Промес? Их разве кто уважает? Гыгыгы
    cska1948
    cska1948 ответил karna-vera
       80 / 802
    вчера в 18:39
    Когда свадьба?)
    Думаю, СпаМ ещё годик помотросит Джикию и бросит! Вера, рад видеть Вас на Соккере! Вы так редко стали сюда заглядывать.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Знатог
       27 / 802
    вчера в 18:19
    тем что нерусский. Спартак российская команда.
    так Джикия гражданин России ващето, а вот Фернандо, Адриано да вспомнить Промеса наконец. Они не россияне, но разве мы их меньше уважаем?
    FROLL 001
    FROLL 001
       71 / 802
    вчера в 18:18
    Джано признался в любви к мазутным банкнотам с изображением Бенджамина Франклина. Гыгыгы
    Знатог
    Знатог ответил Мишаня Дмитриев
       549 / 802
    вчера в 18:07
    а чем тебя Джикия не устроил? интересно стало мне
    тем что нерусский. Спартак российская команда.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       122 / 802
    вчера в 18:04
    Неужели Джикию уже меньше любит?
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Знатог
       27 / 802
    вчера в 17:48
    а чем тебя Джикия не устроил? интересно стало мне
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       27 / 802
    вчера в 17:48
    за 10 лет 16 голов лентяй хрустальный
    VIPded
    VIPded
       81 / 802
    вчера в 17:39
    Гламурненько...)))
    Сп62
    Сп62
       341 / 802
    вчера в 17:37
    Даже те, к сожалению, немногие минуты на поле Джано успевает украсить их своим мастерством. Это либо изящный пас, либо филигранная обводка соперника. Спасибо тебе за то, что ты украшаешь футбол.
    tuman960
    tuman960
       218 / 802
    вчера в 17:31
    Любовь розового грузина к Спартаку бесконечна!!!Фу!!!!!!!
    Glodor
    Glodor
       138 / 802
    вчера в 17:28
    А как же пупсик?
    karna-vera
    karna-vera
       79 / 802
    вчера в 17:06
    Когда свадьба?)
    Faustello
    Faustello
       10 / 802
    вчера в 16:56
    Ну с богом ребята, ветка то какая перспективная )))
    2008 год
    2008 год
       168 / 802
    вчера в 16:51
    Признаваться в любви в спартаке обычное дело.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 802
    вчера в 16:48
    Удачи в сезоне, спасибо!
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    вчера в 16:46
    Ахахах! Ещё один клоун а другой уже в Ахмате, быстренько сменил ромбик, который целовал и якобы любил.
    Begemott
    Begemott
       56 / 802
    вчера в 16:46
    В который раз, наверняка аренду чувствует.
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