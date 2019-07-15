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Газзаев: «При всем уважении, ЦСКА не имеет права проигрывать „Крыльям“»

вчера, 17:50
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт «армейцев» в новом сезоне. В 1-м туре РПЛ московский клуб уступил «Крыльям Советам» (0:2).

Команда ЦСКА оказалась не готова к старту чемпионата. Пока складывается ощущение, что три контрольных матча на предсезонном турнире в Австрии были проиграны неслучайно, и в таком случае резонно возникают вопросы по поводу качества подготовки к сезону. Игроки должны понимать, что футбольный клуб ЦСКА не имеет права проигрывать «Крыльям Советов», при всем уважении к ним. При этом надо отдать должное – самарцы победили по игре, абсолютно заслуженно.

Слабовато выглядел Влашич. Не знаю, по какой причине. Может быть, так вышло потому, что из-за участия в молодежном чемпионате Европы он пропустил почти всю предсезонную подготовку. Или же подписал новый контракт – и успокоился. Впрочем, ЦСКА в любом случае не имеет права быть настолько зависимым от одного-единственного игрока.

Не знаю, почему не играл Дивеев. Очень слабое впечатление – во всяком случае пока – произвел новичок Шарлия. Васин регулярно допускает стратегические голевые ошибки. Вся команда в целом произвела, мягко говоря, не очень хорошее впечатление. Будем надеяться, что красно-синие больше не допустят подобных осечек.

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
   557 / 802
сегодня в 03:48
Турнир только начался, а кони уже на дне...
minai
minai
   348 / 802
вчера в 23:49
При всём уважении, Крылья не могли не обыграть Коней.
Суеверный
Суеверный ответил nik_59
   273 / 802
вчера в 21:49
Первый блин комом.
Солидарен, просто Вы меня опередили... По личным причинам не мог посмотреть ВЕСЬ матч, не понимаю из чего сложился такой результат - вроде армейцы доминировали во всем... но проиграли. Но это футбол. Все наладится по дистанции.
nik_59
nik_59
   750 / 802
вчера в 20:49
Первый блин комом.
Великолепный
Великолепный
   259 / 802
вчера в 20:39
Газзаев видимо до сих пор под впечатлением 30- го тура прошлого сезона ЦСКА - Крылья Советов 6:0
ошалевший
ошалевший
   253 / 802
вчера в 20:32
после прямой линии,эту помойку ниже усов воспринимать всерьёз нельзя
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
вчера в 20:12
почему не может а господин Газзаев почему Реал может проиграть ЦСКА а ЦСКА не может Крыльям
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   6 / 802
вчера в 20:06
Жиго
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   65 / 802
вчера в 19:56
Так у нас чампион автобус, куда антифутбольней то? Вашебей беги тоже антифутбол, и ваша оборона и опорная зона антифутбол, спасибо Игорю, счет мог быть неприличным
Это не антифутбол, это просто плохой футбол, эти типа когда хотят и умеют, но не могут, а ваши хотят, но не умеют - это тоже плохой футбол, но еще хуже)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   11 / 802
вчера в 19:44
Ловко вы переобуваетесь когда надо, а у нас тоже пацаны, и ничего, рвем соча
Сочи порвал Москалев и ты это прекрасно знаешь!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   220 / 802
вчера в 19:36
а ведь твой ЦСКА тоже проигрывал Крыльям. И в шестом году, и в 7 году
Тогда и состав был нормальный у ЦСКА, и Крылья стабильно на вылет стояли
Сейчаас то еще все объяснимо. Всякие шлаки в лице облякова и васина играют в ЦСКА. Точнее, находятся. Игрой их мучения назвать нельзя
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 19:29
если нельзя, но очень хочется ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   6 / 802
вчера в 19:23
Ловко вы переобуваетесь когда надо, а у нас тоже пацаны, и ничего, рвем соча
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
вчера в 19:23
По делу проиграли.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   6 / 802
вчера в 19:22
Так у нас чампион автобус, куда антифутбольней то? Вашебей беги тоже антифутбол, и ваша оборона и опорная зона антифутбол, спасибо Игорю, счет мог быть неприличным
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 19:13
ЦСКА готовится к борьбе за выживание.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 19:10
При всём уважении, для Крыльев обыграть ЦСКА - это как для ЦСКА обыграть Реал. Что там, что тут "раз в год и палка стреляет")) Что касается конкретно матча с Крыльями, победа автобуса - это торжество антифутбола.
blitz
blitz
вчера в 18:59
Совершенно прав Валерий Георгиевич.
МапС
МапС
   72 / 802
вчера в 18:58
Thom52
Thom52
   503 / 802
вчера в 18:57
24.06.2007 Крылья Советов - ЦСКА 1:0. Главный тренер - В. Газзаев.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   400 / 802
вчера в 18:52
😁ЦСКА сейчас располагается на заслуженном месте в турнирной таблице)
Trepanator
Trepanator
   354 / 802
вчера в 18:49
А я говорил,упустили Джанаева, теперь прямая дорога в ФНЛ.
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 18:48
Хороший урок для ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 18:41
Можно подумать, что Валерик никому не проигрывал!!!
Хорошо из думского кресла критиковать, сам бы попробовал с зелеными пацанами поработать. Ведь у Валерика игроки то были : Ярошик, Олич, ВАгнер, Карвальо, Жо, Дуду, Рахимич, Красич, Шемберас, Березуцкие, Жирков.....А тут пацанье, да и тренер почти пацан!!!
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 18:21
Права за "ЦСКА"?

Мну кажется Крылья Советов не заслужили такого отношения к себе....

Есть ощущение будет шумно...
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 18:20
Правильно говорит...
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 18:15
Не имеет права однако проиграл.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   109 / 802
вчера в 18:15
Это Крылья не имеют права проигрывать такому ЦСКА ! Хоть он и "ВЕЛИИИИКИЙ" !)))))))))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Дровосеки
   64 / 802
вчера в 18:14
не согласен, счёт по игре
Дровосеки
Дровосеки
   276 / 802
вчера в 18:05
Цска по игре был сильнее Крыльев, просто не повезло.
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