Газзаев: «При всем уважении, ЦСКА не имеет права проигрывать „Крыльям“»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт «армейцев» в новом сезоне. В 1-м туре РПЛ московский клуб уступил «Крыльям Советам» (0:2).
Команда ЦСКА оказалась не готова к старту чемпионата. Пока складывается ощущение, что три контрольных матча на предсезонном турнире в Австрии были проиграны неслучайно, и в таком случае резонно возникают вопросы по поводу качества подготовки к сезону. Игроки должны понимать, что футбольный клуб ЦСКА не имеет права проигрывать «Крыльям Советов», при всем уважении к ним. При этом надо отдать должное – самарцы победили по игре, абсолютно заслуженно.
Слабовато выглядел Влашич. Не знаю, по какой причине. Может быть, так вышло потому, что из-за участия в молодежном чемпионате Европы он пропустил почти всю предсезонную подготовку. Или же подписал новый контракт – и успокоился. Впрочем, ЦСКА в любом случае не имеет права быть настолько зависимым от одного-единственного игрока.
Не знаю, почему не играл Дивеев. Очень слабое впечатление – во всяком случае пока – произвел новичок Шарлия. Васин регулярно допускает стратегические голевые ошибки. Вся команда в целом произвела, мягко говоря, не очень хорошее впечатление. Будем надеяться, что красно-синие больше не допустят подобных осечек.
Тогда и состав был нормальный у ЦСКА, и Крылья стабильно на вылет стояли
Сейчаас то еще все объяснимо. Всякие шлаки в лице облякова и васина играют в ЦСКА. Точнее, находятся. Игрой их мучения назвать нельзя
Тогда и состав был нормальный у ЦСКА, и Крылья стабильно на вылет стояли
Сейчаас то еще все объяснимо. Всякие шлаки в лице облякова и васина играют в ЦСКА. Точнее, находятся. Игрой их мучения назвать нельзя
Хорошо из думского кресла критиковать, сам бы попробовал с зелеными пацанами поработать. Ведь у Валерика игроки то были : Ярошик, Олич, ВАгнер, Карвальо, Жо, Дуду, Рахимич, Красич, Шемберас, Березуцкие, Жирков.....А тут пацанье, да и тренер почти пацан!!!
Хорошо из думского кресла критиковать, сам бы попробовал с зелеными пацанами поработать. Ведь у Валерика игроки то были : Ярошик, Олич, ВАгнер, Карвальо, Жо, Дуду, Рахимич, Красич, Шемберас, Березуцкие, Жирков.....А тут пацанье, да и тренер почти пацан!!!
Мну кажется Крылья Советов не заслужили такого отношения к себе....
Есть ощущение будет шумно...
Мну кажется Крылья Советов не заслужили такого отношения к себе....
Есть ощущение будет шумно...