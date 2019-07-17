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Медведев: «На наши вечерние матчи собираются полные трибуны»

сегодня, 19:26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал тот факт, что некоторые матчи РПЛ начинаются в 21:30 по мск времени.

Этот летний график, который скоро закончится, связан с тем, что лига и вещатель договорились о том, что матчи не должны пересекаться по времени, чтобы «Матч Премьер» мог показать встречи одну за другой, начиная с самого раннего матча. А летом они начинаются позднее, чем зимой. Да, конечно, пойти с маленькими детьми на футбол, который начинается в 21:30, а заканчивается после 23:00, и надо еще доехать домой, а завтра — на работу... Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда столь поздние матчи подходят к концу. Совместить необходимость показа всех матчей и комфортное время проведения, увы, не получается чисто математически. Поэтому посмотрим. Мы видели, что в Петербурге на матчах, которые начинаются в девять вечера, были полные стадионы. Проверим, как пройдет матч с «Краснодаром», который начинается в 21:30.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 22:13
И всё-таки не надо путать футбол с ночным клубом.
Charismatic
Charismatic ответил FROLL 001
   171 / 809
сегодня в 21:53
В Питере не смотрят, на него (футбол) ходят. Гыгыгы
На весь питер примерно 40-50 тысяч болельщиков... печально... Но ты сам так сказал))
Сп62
Сп62
   134 / 809
сегодня в 21:34
Футбол это религия. А религия, как сказал вождь, опиум. А опиум можно принимать в любое время.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Гавроша
   150 / 809
сегодня в 21:17
После такого глупого ответа,общаться с Вами не интересно....
Морро
Морро
   288 / 809
сегодня в 21:08
"Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда столь поздние матчи подходят к концу"
Ну и?
Телевидение ведь может и в записи матч показать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 809
сегодня в 21:00
На Зенит всегда ходить будут...
ДАША Д
ДАША Д
   209 / 809
сегодня в 20:55
Медведев несёт полную хрень, как и любой Медведев
Гавроша
Гавроша
   45 / 809
сегодня в 20:47
Раз телевидение мало платит - надо делать все как угодно клубам, и проводить матчи в одно время.
Гавроша
Гавроша ответил Евгений Макрушин
   45 / 809
сегодня в 20:46
Да ладно, серьезно???А почему тогда матчи ЛЧ ещё позднее начинаются,да в будни ещё и ничего интерес огромный...?
В Европе другое время, они еще и зимой играют.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Bладимиp
   150 / 809
сегодня в 20:16
Да ладно, серьезно???А почему тогда матчи ЛЧ ещё позднее начинаются,да в будни ещё и ничего интерес огромный...?
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 20:03
Фантазирует находу.
andreika20133
andreika20133 ответил Тренер Зенита
   278 / 809
сегодня в 19:49
Весь город любит смотреть как Оренбург и Сочи выносят, 40тыс. приходят. Важно для провинциального самоутверждения. В еврокубке нам всё вернётся, покажем свой настоящий уровень. Надеюсь, проскочим мимо Вильярреала этот раз.
Ты видимо пропустил уже показывали . Выиграли два еврокубка .Один у Вильярреала. Правда иногда и проигрывали томуже Вильярреалу. И всё после 21 00.
FROLL 001
FROLL 001 ответил астап бендер
   39 / 809
сегодня в 19:47
Футбол не для канделаки.а для болельщиков, а Питеру если нравится-смотрите хоть в 24-00.
В Питере не смотрят, на него (футбол) ходят. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 19:46
С Краснодаром будет под полтинник. Приехал ведь не какой нибудь аутсайдер из Тарасовки. Гыгыгы
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   141 / 809
сегодня в 19:42
Весь город любит смотреть как Оренбург и Сочи выносят, 40тыс. приходят. Важно для провинциального самоутверждения. В еврокубке нам всё вернётся, покажем свой настоящий уровень. Надеюсь, проскочим мимо Вильярреала этот раз.
астап бендер
астап бендер
   371 / 809
сегодня в 19:40
Футбол не для канделаки.а для болельщиков,
а Питеру если нравится-смотрите хоть в 24-00.
Mangur
Mangur
   589 / 809
сегодня в 19:34
Не уверен. Ошибка.
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 19:32
В Москве и Питере еще работает метро, в других городах добраться до дома затруднительно после таких матчей.
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 809
сегодня в 19:27
Поздно, не футбол, а мучение.
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