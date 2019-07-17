Медведев: «На наши вечерние матчи собираются полные трибуны»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал тот факт, что некоторые матчи РПЛ начинаются в 21:30 по мск времени.

Этот летний график, который скоро закончится, связан с тем, что лига и вещатель договорились о том, что матчи не должны пересекаться по времени, чтобы «Матч Премьер» мог показать встречи одну за другой, начиная с самого раннего матча. А летом они начинаются позднее, чем зимой. Да, конечно, пойти с маленькими детьми на футбол, который начинается в 21:30, а заканчивается после 23:00, и надо еще доехать домой, а завтра — на работу... Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда столь поздние матчи подходят к концу. Совместить необходимость показа всех матчей и комфортное время проведения, увы, не получается чисто математически. Поэтому посмотрим. Мы видели, что в Петербурге на матчах, которые начинаются в девять вечера, были полные стадионы. Проверим, как пройдет матч с «Краснодаром», который начинается в 21:30.