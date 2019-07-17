Заболотный не хочет уходить из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пытается найти новый клуб для форварда Антона Заболотного.
Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2.
А Братья Белоруссы,молодцы Пяст прошли,ждем БАТЭ в группе лиги чемпионов,и желательно с зеней :)
А Братья Белоруссы,молодцы Пяст прошли,ждем БАТЭ в группе лиги чемпионов,и желательно с зеней :)
а может вам пора в себе разобраться????У вас ичкерии(мой брат женат на чеченке он у вас террорист у нас герой) долги списывают за газ(видать что бы бабки платить не до футболистом) а в смоленске нельзя...
И ещё,я в закончил львовский мед,и ушёл в добробат,когда вы пришли ко мне именно ко мне в Харьков, и знаете....злости к русским у меня нет....
а вот к тебе есть,и да,мой трофейный в,,инторез,, именно таких как ты дождется.
,,Винторез,,подарок парня которого я спас...........домой привез.
а может вам пора в себе разобраться????У вас ичкерии(мой брат женат на чеченке он у вас террорист у нас герой) долги списывают за газ(видать что бы бабки платить не до футболистом) а в смоленске нельзя...
И ещё,я в закончил львовский мед,и ушёл в добробат,когда вы пришли ко мне именно ко мне в Харьков, и знаете....злости к русским у меня нет....
а вот к тебе есть,и да,мой трофейный в,,инторез,, именно таких как ты дождется.
,,Винторез,,подарок парня которого я спас...........домой привез.
Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец?????
ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец?????
ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
З.Ы.зеня квалификация,это то,что вы купили у динамо минск......БАТЭ бы не купили
З.Ы.зеня квалификация,это то,что вы купили у динамо минск......БАТЭ бы не купили
Не дадим в обиду легенду Зенита и будущее сборной!
Не дадим в обиду легенду Зенита и будущее сборной!