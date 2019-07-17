Заболотный не хочет уходить из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пытается найти новый клуб для форварда .

Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2.