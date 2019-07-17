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Заболотный не хочет уходить из «Зенита»

сегодня, 18:36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пытается найти новый клуб для форварда Антона Заболотного.

Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил Miaf
   25 / 809
сегодня в 23:23
Вот ведь в Тосно кто то поглумился над Зенитом, когда заболотного им впихнул.
Помнишь что Федун сказал про Заболотного...забил Спартаку и на этом его фарт закончится, больше никому не забьёт! А какие надежды были у питерской торсиды, какие ожидания, не зря я Заболотного назвал легендой Зенита!
морозз
морозз ответил Miaf
   25 / 809
сегодня в 23:20
Широков еще побомжевал немного .
Больше разговоров было чем игры, это не считается!
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Nikola45
   270 / 809
сегодня в 23:18
Прочитайте Гоголя! И поймите! Как Хохлы приехали к Екатерине просить защиты от Ляхов! И как Вам дали свободу и кто ее дал!
а лучше почитай,где была ,,казацкая вольница,, как ваша ккатя хотела вольницу вырезать, и как вы русские оскатинились.
А Братья Белоруссы,молодцы Пяст прошли,ждем БАТЭ в группе лиги чемпионов,и желательно с зеней :)
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Nikola45
   270 / 809
сегодня в 23:16
Прочитайте Гоголя! И поймите! Как Хохлы приехали к Екатерине просить защиты от Ляхов! И как Вам дали свободу и кто ее дал!
вот забавный,может там где были австрияки то же была екатерина?????
а может вам пора в себе разобраться????У вас ичкерии(мой брат женат на чеченке он у вас террорист у нас герой) долги списывают за газ(видать что бы бабки платить не до футболистом) а в смоленске нельзя...
И ещё,я в закончил львовский мед,и ушёл в добробат,когда вы пришли ко мне именно ко мне в Харьков, и знаете....злости к русским у меня нет....
а вот к тебе есть,и да,мой трофейный в,,инторез,, именно таких как ты дождется.
,,Винторез,,подарок парня которого я спас...........домой привез.
Nikola45
Nikola45 ответил Stalker-ato
   94 / 809
сегодня в 23:07
вы какой то.революционер,какие пенсы????? Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец????? ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
Прочитайте Гоголя! И поймите! Как Хохлы приехали к Екатерине просить защиты от Ляхов! И как Вам дали свободу и кто ее дал!
abrek123
abrek123
   205 / 809
сегодня в 23:06
Беги АНТОХА в Сочи пока Газпром-3 создается заключай контракт и сиди на лавке лет пять, все равно уже некуда не вазмут с такой игрой, а так и дальше сможешь у Газпрома сидеть и качать трубу или в Оренбург иди в Газпром-4..Все равно все принадлежит Газпрому в нашем чемпе,судьи, теже каналы телевизионные кажись матч тв купила до 2022 года все трансляции и платит, а как мы знаем и это все принадлежит Газпрому входящие в медиахолдинг принадлежащий Миллеру))Короче Газпром это стабильность в нашем чемпе и лучше присасываться к скамейке,трубе основательно)))
Nikola45
Nikola45 ответил Stalker-ato
   94 / 809
сегодня в 23:05
вы какой то.революционер,какие пенсы????? Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец????? ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
Вы хотябы знаете сколько лет как Ваша страна была создана? )) И кто ее создал? Кто отдал вам Земли которых у вас никогда не было! )) Вы историю знаете?
Nikola45
Nikola45 ответил Stalker-ato
   94 / 809
сегодня в 23:03
вы какой то.революционер,какие пенсы????? Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец????? ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
Не понял! А что у вас в Харькове нет Бендеровцев? Или их поклонников? )) Снесли памятник человеку который вашу не до страну освобождал!
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   94 / 809
сегодня в 23:01
свинья она и в болоте свинья как ее не назови, бомж снаружи свинья внутри
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответил Evgeny Moreman
       270 / 809
    сегодня в 23:01
    Санными тряпками прыщавого Антошу гнать присосался ,к трубе газовой.Пенсионеры на 8 тыр выживают ,лучше в Питере пенсам помогите ,чем бездарному Антошке.
    вы какой то.революционер,какие пенсы?????
    Может вам еще в интернет выложить траты на самолёты сечина и миллера,а может ты бандеровец?????
    ну если Бандеровец,велком к нам ту Харьков ;)
    Nikola45
    Nikola45 ответил 25процентный клоун
       94 / 809
    сегодня в 23:00
    Акинфеев сам упал, а вот Диканю спецом впорола свинья коленом, как и свинья Жиго сзади четко била в колено. Дани только ленивый не ломал
    Да да но почему то настоящая свинья! Особливо Промеска Губошлепкин! Главный неудачник НОЛЬ! После Тарасятника )) Привык за щет Москалевых делать результат! Но скоро введут ВАР! )) Вы об этом помните? ))
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
       408 / 809
    сегодня в 22:54
    Санными тряпками прыщавого Антошу гнать присосался ,к трубе газовой.Пенсионеры на 8 тыр выживают ,лучше в Питере пенсам помогите ,чем бездарному Антошке.
    ошалевший
    ошалевший ответил Stalker-ato
       207 / 809
    сегодня в 22:53
    вот всё правильно,но надо объединится с требованием, что бы зеня жил по средствам(и хай нам Украинцам газ хоть раза в 3 ещё подымут по цене,а Чеченцам ещё спишут 9 ярдов) только пускай дебет с кредитом у зени сойдется,АУ лазурные дебит с кредитом,это когда ваша место в районе группы вылета,а через год,там где парни из Анжи :)
    мы газ в казахстане скоро все покупать будем,лучше бы его вообще не было
    Stalker-ato
    Stalker-ato
       270 / 809
    сегодня в 22:49
    и только что братья Белорусы забили пшэкам и вышли во второй раунд квалификации,лиги чемпионов,Братья белорусы красавцы :)
    З.Ы.зеня квалификация,это то,что вы купили у динамо минск......БАТЭ бы не купили
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответил Faustello
       270 / 809
    сегодня в 22:46
    Ребята, надо объединится болелам всех клубов и единую петицию Медведеву отправить с требованием оставить Антоху в основной команде и чтобы в каждой игре все 90 минут на поле!!! Не дадим в обиду легенду Зенита и будущее сборной!
    вот всё правильно,но надо объединится с требованием, что бы зеня жил по средствам(и хай нам Украинцам газ хоть раза в 3 ещё подымут по цене,а Чеченцам ещё спишут 9 ярдов) только пускай дебет с кредитом у зени сойдется,АУ лазурные дебит с кредитом,это когда ваша место в районе группы вылета,а через год,там где парни из Анжи :)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       24 / 809
    сегодня в 22:43
    Спрятали гения Зе от Реала и Баварии во втором дивизионе. Сложно быть лучшим из лучших - денежные мешки постоянно охотятся.
    DNK74_02
    DNK74_02
       784 / 809
    сегодня в 22:36
    Пока у нас будет такой лимит - будут и такие контракты тупые. Ты "0", а тебе за это ещё и платят.
    spartach091
    spartach091
       75 / 809
    сегодня в 22:17
    Подоить зенит святое дело. Заболотныйй глянув на Маркизио тоже решил в грязь лицом не падать 🤣🤣
    Faustello
    Faustello
       13 / 809
    сегодня в 22:17
    Ребята, надо объединится болелам всех клубов и единую петицию Медведеву отправить с требованием оставить Антоху в основной команде и чтобы в каждой игре все 90 минут на поле!!!
    Не дадим в обиду легенду Зенита и будущее сборной!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
       212 / 809
    сегодня в 22:15
      SHMEL
      SHMEL
         131 / 809
      сегодня в 22:05
      Где же еще за ничегонеделание будут выдавать такие деньжищи?Вот ещё уходить куда-то,а там еще и мяч заставят пинать.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил pomor45
         6 / 809
      сегодня в 21:57
      свинья она и в болоте свинья как ее не назови, бомж снаружи свинья внутри
      Юрниекс
      Юрниекс
         112 / 809
      сегодня в 21:53
        lobsterdam
        lobsterdam
           322 / 809
        сегодня в 21:48
        кому охота от кормушки отлипать?
        ФорвардЪ
        ФорвардЪ
           271 / 809
        сегодня в 21:47
        Играет не напрягаясь , зарплату хорошую платят. Зачем куда то уходить.
        Котэ в тельняжке
        Котэ в тельняжке
           58 / 809
        сегодня в 21:46
        Заболотный - это олицетворение российского лимита!;)
        Glodor
        Glodor
           80 / 809
        сегодня в 21:32
        Где же он еще может стать чемпионом?
        Faustello
        Faustello ответил Dominators
           13 / 809
        сегодня в 21:21
        Да его из Зенита и палкой не выгонишь .Там таких пассажиров как грязи , начиная с Заболотного и кончая самим Медведевым . И что это за клуб ему подобрали интересно , вон парняга как зафеерил пас отдал .
        Так они поди друг к другу цепью приковались, типа ребята толпой не выгонят )))
        Сп62
        Сп62
           134 / 809
        сегодня в 21:21
        Будет бороться за лучшего бомбардира ПФЛ. Для Зенита это всегда престижно.
        Dominators
        Dominators
           107 / 809
        сегодня в 21:17
        Да его из Зенита и палкой не выгонишь .Там таких пассажиров как грязи , начиная с Заболотного и кончая самим Медведевым . И что это за клуб ему подобрали интересно , вон парняга как зафеерил пас отдал .
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