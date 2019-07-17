Медведев: «Анюков не скрывал, что хотел бы продолжить играть»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в «Крылья Советов» на правах аренды.

Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера — и когда появилась возможность, он пришел к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдет в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он еще полон сил, Александр внес серьезный вклад в победу над ЦСКА .