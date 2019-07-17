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Медведев: «Анюков не скрывал, что хотел бы продолжить играть»

сегодня, 19:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Анюкова в «Крылья Советов» на правах аренды.

Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера — и когда появилась возможность, он пришел к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдет в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал, что он еще полон сил, Александр внес серьезный вклад в победу над ЦСКА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   134 / 809
сегодня в 21:25
Пора срочно забирать из аренды обратно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил andreika20133
   150 / 809
сегодня в 21:19
А вот это вопрос не ко мне.Тут процентов 20 нормальных людей,остальные клоны и троллингисты.Почитайте комменты в любой теме и сами в этом убедитесь.
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 20:45
13 титулов у Александра Анюкова в Зените. Нет ни у кого больше среди играющих. А у свиней на всю команду столько не наберётся за четверть века. Гыгыгы
серый1925
серый1925
сегодня в 20:19
странно как-то
andreika20133
andreika20133 ответил Евгений Макрушин
   278 / 809
сегодня в 20:19
Это не неновисть,а троллинг,есть тут такие,что из стана Зенита,что из Спартака...
Дак троллинг на соккере запрещён Почему его не забанели ? Или у него особые условия.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил andreika20133
   150 / 809
сегодня в 20:11
Это не неновисть,а троллинг,есть тут такие,что из стана Зенита,что из Спартака...
andreika20133
andreika20133 ответил Тренер Зенита
   278 / 809
сегодня в 20:05
Не умеют у нас с ветеранами прощаться по-человечески. Всех в Сочи отправляют с позором, Антон в ПФЛ вообще пылит. Со мной проект также обойдётся, рассчитываю до зимы продержаться, дальше меня даже учителем физкультуры не возьмут.
От куда неновесть ???? Ты не объективно пишешь и сразу видно предвзятость.У всего ссть причины если только это не тупость.
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   141 / 809
сегодня в 19:54
Не умеют у нас с ветеранами прощаться по-человечески. Всех в Сочи отправляют с позором, Антон в ПФЛ вообще пылит. Со мной проект также обойдётся, рассчитываю до зимы продержаться, дальше меня даже учителем физкультуры не возьмут.
Begemott
Begemott
   98 / 809
сегодня в 19:45
Есть силы и желание, а уважения болельщиков не отнимать.
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 809
сегодня в 19:43
Молодец, Александр! Побольше сил тебе!
kastites
kastites
   95 / 809
сегодня в 19:42
Александр,супер игрок и человек.
ermak6848
ermak6848
   153 / 809
сегодня в 19:41
Есть здоровье то пусть играет...
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