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Медведев: «Пока не нашли клуб для Краневиттера»

сегодня, 18:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил слухи о том, что полузащитник Матиас Краневиттер хочет уйти из клуба.

По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Не учитывать желание футболиста нельзя. Даже несмотря на хорошие условия продажи или аренды. Краневиттер действительно недоволен тем, что у него мало игрового времени. Но ведь на поле выходят лучшие. Поэтому мы ищем те решения, которые устроили бы и игрока, и нас. Конкретного пока нет.

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RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 22:05
Загубил карьеру в проекте. Он ещё в Атлетико пошёл вниз, но теперь до самого дна достал.
pomor45
pomor45 ответил Danila Selin
   84 / 809
сегодня в 21:10
Какие они капризные. С наим простыми работниками не церемонятся: тебе не нравится, или ты не подходишь, плевать вали и всё. Никто не возится, не ищет новую компанию, где работать будешь. Твоя проблема где работать и на что жить. так и с этими надо. Расторгнуть контракт, то бишь уволить, и пусть сам ищет, где ему милее зарабатывать деньги.... Добавить к этому, зря что ли у них агенты, которым они платят. Не понимаю, за какие заслуги с футболистами так цацкаются и возятся...
Именно не понимаешь того, что, если не заигравшего футболиста клуб будет хорошо трудоустраивать в другой клуб, максимально учитывая его пожелания, то проще будет вербовать других игроков. Они будут знать, что их не бросят на произвол судьбы в случае неудачи, которой всегда больше, чем успеха.
pomor45
pomor45 ответил VV V
   84 / 809
сегодня в 21:05
За 8 млн государственных евро купил Зенит этого аргентинца с немецкой фамилией, а теперь отдаст в аренду за 0,5 млн евро в год-----большой бизнес по-государственному ! Срам и стыд государственному Зениту, который ест , нет жрёт все государственные запасы в одно питерское наглое лицо !!!
Боже, какая страсть! Это же надо так врать.
КЭТиК
КЭТиК
   233 / 809
сегодня в 20:56
Придется платить зарплату.
starche
starche
   96 / 809
сегодня в 20:53
Всё правильно - надо от него избавляться.
Гавроша
Гавроша
   45 / 809
сегодня в 20:53
Надо гуталином намазать да продать в спартак.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 20:45
вот понабрали-то неликвида !
Kresi frok
Kresi frok
   187 / 809
сегодня в 20:45
Кранеклитер перейдет в Сочи👍
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   223 / 809
сегодня в 20:36
В Чемпионат Гибралтара в самый раз!
VV V
VV V
   256 / 809
сегодня в 20:22
За 8 млн государственных евро купил Зенит этого аргентинца с немецкой фамилией, а теперь отдаст в аренду за 0,5 млн евро в год-----большой бизнес по-государственному ! Срам и стыд государственному Зениту, который ест , нет жрёт все государственные запасы в одно питерское наглое лицо !!!
denmig
denmig
   183 / 809
сегодня в 19:49
Что-то много стало Медведевых...
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 19:23
Уровень Краневиттера пердивные команды от ростова до тарасовки.
Danila Selin
Danila Selin ответил 11-и метровый
   537 / 809
сегодня в 19:22
Можно в роостов, туда всех принимают.
Сам не хочет, как Болотный в Сочи или иной клуб.
Danila Selin
Danila Selin
   537 / 809
сегодня в 19:21
Какие они капризные. С наим простыми работниками не церемонятся: тебе не нравится, или ты не подходишь, плевать вали и всё. Никто не возится, не ищет новую компанию, где работать будешь. Твоя проблема где работать и на что жить.
так и с этими надо. Расторгнуть контракт, то бишь уволить, и пусть сам ищет, где ему милее зарабатывать деньги.... Добавить к этому, зря что ли у них агенты, которым они платят.
Не понимаю, за какие заслуги с футболистами так цацкаются и возятся...
oFANATo
oFANATo
   40 / 809
сегодня в 19:01
Заболотный уже отказался покидать газпроект, бабло капает, чего ещё надо.
Rheinfall
Rheinfall
   232 / 809
сегодня в 18:56
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       41 / 809
    сегодня в 18:31
    Свинья грязь тарасовскую всегда найдет. Стыдно за спартак.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 809
    сегодня в 18:31
    В Сочи его надо сплавить...туда всех бревен берут...
    Не спартак
    Не спартак
       100 / 809
    сегодня в 18:30
    В тарасовке всем место найдется на ворованные у народа деньги.
    Omaxa
    Omaxa
       132 / 809
    сегодня в 18:28
    Свиньи берут и не таких бревен.
    Тренер Зенита
    Тренер Зенита
       141 / 809
    сегодня в 18:25
    Ещё один легионер отказывается от моего руководства. Не нравится им колхозный футбол "сбрось на полено а там видно будет". Но я по-другому не умею тренировать. Скоро вся Европа будет ржать от моего проекта, предчувствую великий позор и понижение в Сочи.
    Miaf
    Miaf
       8 / 809
    сегодня в 18:23
    После зенита Краневиттера не возьмут даже пингвины в футбол играть в Антарктиде.
    11-и метровый
    11-и метровый
       21 / 809
    сегодня в 18:20
    Можно в роостов, туда всех принимают.
    FROLL 001
    FROLL 001
       39 / 809
    сегодня в 18:16
    Этого пассажира надо продавать. Не для Зенита. Его уровень Спартак. Гыгыгы
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