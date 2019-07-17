Медведев: «Пока не нашли клуб для Краневиттера»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил слухи о том, что полузащитник хочет уйти из клуба.

По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Не учитывать желание футболиста нельзя. Даже несмотря на хорошие условия продажи или аренды. Краневиттер действительно недоволен тем, что у него мало игрового времени. Но ведь на поле выходят лучшие. Поэтому мы ищем те решения, которые устроили бы и игрока, и нас. Конкретного пока нет.