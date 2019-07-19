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Коновалов: «„Спартак“ - это сложная команда, Мирзову будет трудно»

сегодня, 13:46

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал переход в клуб полузащитника Резиуана Мирзова.

Мирзов – это неординарный парень, у которого есть определенный талант. Мало футболистов, способных обыграть одного - двоих. Дриблинг – это его большой плюс. Но пока трудно сказать, как у этого игрока получится, ведь «Спартак» - это сложная команда. Немногим удавалось заиграть в ней и проявить себя. Мне кажется, Мирзову будет сложно. Непонятно, как он справится с психологической нагрузкой, с давлением и сам с собой. От этого многое будет зависеть.

Возможно, стиль игры «Ростова» подразумевает больше находиться без мяча, поэтому он не смог там себя проявить. «Спартак» играет первым номером и доминирует на поле. Это даст Мирзову возможность проявить свои лучшие качества. Ему пока нужно время на адаптацию. Но ему двадцать шесть лет, а это оптимальный возраст для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Игрок находится в самом расцвете сил.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 803
сегодня в 15:20
Время покажет.
SHMEL
SHMEL
   126 / 803
сегодня в 15:18
    Любимец
    Любимец
       674 / 803
    сегодня в 15:15
    К Ананидзе еще один душитель присоединился!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       158 / 803
    сегодня в 15:12
    Если он не заиграет, то в Спартаке скажут, что не подошел! У пупсиков на все найдется отмазка) Только жаль Мирзова, вот честно...Не удивлюсь, если он повторит путь того же Тигиева или не дай Бог того же Гулиева!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       15 / 803
    сегодня в 14:53
    „Спартак“ - это сложная команда
    У всех 11 игроков на поле....
    У них 12....
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       92 / 803
    сегодня в 14:47
    В Спаме прогресс только у зулусов, и то с натяжкой)))).
    Загубят парня.
    STVA 1
    STVA 1
       99 / 803
    сегодня в 14:42
    В любом коллективе сначала сложно...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       192 / 803
    сегодня в 14:39
    Российский чемпионат для него не нов ,да и ребят он знает .Так что ,думаю .у него всё получится ,должно получится !
    Байкал-38
    Байкал-38
       39 / 803
    сегодня в 14:38
    Спартачи уже заранее предугадывают карьеру Мирзова, безнадёга!
    Caniggia
    Caniggia
       68 / 803
    сегодня в 14:36
    Сначала погонят пиджака, потом всех им приглашённых, в том числе Мирзова. Такой исход в сегодняшнем Спартаке самый ожидаемый к гадалке не ходи. Всё это будет сопровождаться традиционными скандалами, сплетнями и грязными провокациями на потеху всему честнОму народу.
    Sully
    Sully
       84 / 803
    сегодня в 14:34
    Мирзову придется пару раз опозорится, потом по стопам Глушакова, баня, самогон и негры... а дальше стыд, позор и конец карьеры(((

    p.s. надеюсь одумается и зимой свалит...
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       377 / 803
    сегодня в 14:14
    Ушел на понижение. Бывшие будут явно выше свиней.
    Omaxa
    Omaxa
       104 / 803
    сегодня в 14:13
    Сложнее всего будет с жигой сыграться на поле и в быту.
    FROLL 001
    FROLL 001
       19 / 803
    сегодня в 14:11
    Пропадет парень среди толерантных. Гыгыгы
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       395 / 803
    сегодня в 14:08
    пол года посидит на лавке и в аренду свалит.
    Glodor
    Glodor
       59 / 803
    сегодня в 14:08
      particular
      particular
         7 / 803
      сегодня в 14:06
      Года 3-4 побегает в расцвете сил, потом 1-2 года на исходе сил и 1-2 года на закате сил..:)) А сложности ускоряют работу булок..:))...
      Конечно, у футболистов доля тяжёлая, как, собственно, и у артистов, комиков и блогеров..:))
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         42 / 803
      сегодня в 14:05
      Мирзоев сто раз пожалеет, что пошел в эту слабую команду с позорной историей.
      11-и метровый
      11-и метровый
         26 / 803
      сегодня в 14:02
      В спартаке тоже много играют без мяча, пока судья его не отберет у соперника.
      Glyba
      Glyba
         140 / 803
      сегодня в 13:52
      В спартаке в последнее время наоборот все упростили, игроков стали менять судьями. Хоть и дорого, но пятое место гарантировано.
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         112 / 803
      сегодня в 13:48
      А кобылы с лазурными это так у то, смех и только!
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