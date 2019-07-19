Коновалов: «„Спартак“ - это сложная команда, Мирзову будет трудно»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал переход в клуб полузащитника .

Мирзов – это неординарный парень, у которого есть определенный талант. Мало футболистов, способных обыграть одного - двоих. Дриблинг – это его большой плюс. Но пока трудно сказать, как у этого игрока получится, ведь «Спартак» - это сложная команда. Немногим удавалось заиграть в ней и проявить себя. Мне кажется, Мирзову будет сложно. Непонятно, как он справится с психологической нагрузкой, с давлением и сам с собой. От этого многое будет зависеть.

Возможно, стиль игры «Ростова» подразумевает больше находиться без мяча, поэтому он не смог там себя проявить. «Спартак» играет первым номером и доминирует на поле. Это даст Мирзову возможность проявить свои лучшие качества. Ему пока нужно время на адаптацию. Но ему двадцать шесть лет, а это оптимальный возраст для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Игрок находится в самом расцвете сил.