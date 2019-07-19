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Замглавы ФСИН: «Кокорину и Мамаеву разрешается гонять мячик»

сегодня, 11:23

Недавно в интернете появилось видео, на котором бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол на территории колонии. Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко объяснил данную ситуацию.

Они не сразу играют. Они в карантине были уже. Сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено.

Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это все спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил a3r3v3
   285 / 803
сегодня в 14:02
Они его каждую ночь гоняют,руки стерли
Не путай мячик с Дунькой Кулаковой.
Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   1 / 803
сегодня в 12:52
mihaluch
mihaluch
   116 / 803
сегодня в 12:52
В зоне всё зависит от хозяина,захочет целый день гонять мяч будут,и это будет называться трудовым перевоспитанием.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 803
сегодня в 12:52
Пусть проиграют .
Сп62
Сп62
   108 / 803
сегодня в 12:46
А сборная ФСИН существует? Пора а премьер лигу.
Морозовский
Морозовский
   2 / 803
сегодня в 12:42
Гонщики!
a3r3v3
a3r3v3
   229 / 803
сегодня в 12:26
Они его каждую ночь гоняют,руки стерли
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 12:05
Дааааа... доигрались ребятки...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 803
сегодня в 11:44
Фуууутбольчик, мальчики похожи на торчков
Из СИЗО выходят в колонии на улицу
Чё сутулишься? Заехали в хату норм
Поделился баландой с кентом.
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 11:35
Пускай шишку гоняют😂
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