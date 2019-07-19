Замглавы ФСИН: «Кокорину и Мамаеву разрешается гонять мячик»

Недавно в интернете появилось видео, на котором бывшие футболисты сборной России и играют в футбол на территории колонии. Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко объяснил данную ситуацию.

Они не сразу играют. Они в карантине были уже. Сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено.

Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это все спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу.