Силкин: «„Сочи“ будет сложно играть против „Зенита“»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сделал прогноз на некоторые матчи 2-го тура РПЛ.
Это не «Сочи» здорово сыграл, а «Спартак» слабо смотрелся. А против «Зенита» трудно будет играть. Уровень мастерства футболистов «Зенита» намного выше. Все будет зависеть от настроя на матч. Что касается пары «Динамо» - «Рубин», казанцы для «бело-голубых» являются неудобным соперником. Но я думаю, если «Динамо» будет играть, как в первом тайме с «Арсеналом», то победит. В матче «Крылья Советов» - Арсенал" я бы поставил на ничью.
Но с ней они уже встречались в первом туре....
Со всеми же остальными шансы есть...
Но с ней они уже встречались в первом туре....
Со всеми же остальными шансы есть...
Конечно, не в случае, когда тех судьи страхуют.
Конечно, не в случае, когда тех судьи страхуют.
Хоть бы не смешил
Стыдно снова
Хоть бы не смешил
Стыдно снова