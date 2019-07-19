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Силкин: «„Сочи“ будет сложно играть против „Зенита“»

сегодня, 13:07

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сделал прогноз на некоторые матчи 2-го тура РПЛ.

Это не «Сочи» здорово сыграл, а «Спартак» слабо смотрелся. А против «Зенита» трудно будет играть. Уровень мастерства футболистов «Зенита» намного выше. Все будет зависеть от настроя на матч. Что касается пары «Динамо» - «Рубин», казанцы для «бело-голубых» являются неудобным соперником. Но я думаю, если «Динамо» будет играть, как в первом тайме с «Арсеналом», то победит. В матче «Крылья Советов» - Арсенал" я бы поставил на ничью.   

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 803
сегодня в 14:47
На сегодня есть только одна команда,которую "Сочи" не обыграет ни при каких обстоятельствах.......и не по футбольным причинам...
Но с ней они уже встречались в первом туре....

Со всеми же остальными шансы есть...
Mangur
Mangur
   410 / 803
сегодня в 14:45
Ставлю на Сочи.Тамбову просто не хватило опыта.
Atist
Atist
   531 / 803
сегодня в 14:16
Против Зенита всем сложно играть, а некоторые, осмелев, по пять получали.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   352 / 803
сегодня в 14:16
По крайней мере не как против свиней и судей.
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 803
сегодня в 14:10
Против Зенита шансов нет. Класс выше. Им в самый раз гонять мазутный проект. Гыгыгы
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   395 / 803
сегодня в 14:10
матч Сочинский фарм-клуб Зенита - Зенит
mortid
mortid
   318 / 803
сегодня в 14:02
«„Сочи“ будет сложно играть против „Зенита“, так как нужно будет не спалиться в сливе матча»
ДСА
ДСА
   128 / 803
сегодня в 13:52
Старт у обоих новичков мягко говоря сложный.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 803
сегодня в 13:30
Ходить по полю и достаточно...)
Морозовский
Морозовский
   2 / 803
сегодня в 13:24
ЭТОТ МАТЧ - БОЛОТНАЯ СКАЗКА!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 803
сегодня в 13:22
"Спартак" не слабо смотрелся, для своего уровня он выдал достаточно неплохую игру, просто новички ФНЛ на середняков настраиваются обычно хорошо и могут их с наскоку обыграть.

Конечно, не в случае, когда тех судьи страхуют.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   112 / 803
сегодня в 13:21
А зачем фарм клубу лазурных ваще играть?
Хоть бы не смешил
Стыдно снова
Дима Головашич
Дима Головашич
   187 / 803
сегодня в 13:17
Разве Сочи будет играть против Зенита?)
Kuvan
Kuvan
   60 / 803
сегодня в 13:08
Силкин правду сказал.
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