Силкин: «„Сочи“ будет сложно играть против „Зенита“»

Бывший тренер «Динамо» сделал прогноз на некоторые матчи 2-го тура РПЛ .

Это не «Сочи» здорово сыграл, а «Спартак» слабо смотрелся. А против «Зенита» трудно будет играть. Уровень мастерства футболистов «Зенита» намного выше. Все будет зависеть от настроя на матч. Что касается пары «Динамо» - «Рубин», казанцы для «бело-голубых» являются неудобным соперником. Но я думаю, если «Динамо» будет играть, как в первом тайме с «Арсеналом», то победит. В матче «Крылья Советов» - Арсенал" я бы поставил на ничью.