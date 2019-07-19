Павлюченко: «Все тренеры делали замечания Дзюбе. Он много разговаривает»

Бывший форвард «Спартака» похвалил нападающего «Зенита» .

Когда Дзюба начинал в «Спартаке» при мне, я не думал, что из него получится суперзвезда. Его по арендам отправляли, в Томск ездил. Я думал, он на таком уровне и останется – из-за того что такой разгильдяй, много разговаривает. Но видите, как получилось!

Кто из тренеров делал ему замечания? Все делали. Я помню, как они с Саламычем закусились! Дзюба же любит в воротах стоять. Мы били серию, забили ему несколько подряд. А Саламыч встал и такой: «Ха! Дай мне перчатки!». Ну, надел он перчатки, а Дзюба взял мяч и пошёл бить первым. Черчесов серьёзно так встал, покрестился, штанги обнял. Но так получилось, что первые три удара, и все залетели. И в этот момент Дзюба начинает ржать. Помню, Саламыч снял перчатки, бросил их и говорит: «Ты у меня посмеёшься!». После этого стал к нему чуть по-другому относиться – подколоть мог, на тренировке накричать. Но видите, как сложилось – капитан у него теперь.