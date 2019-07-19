ГлавнаяНовости

Павлюченко: «Все тренеры делали замечания Дзюбе. Он много разговаривает»

сегодня, 10:12

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко похвалил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Когда Дзюба начинал в «Спартаке» при мне, я не думал, что из него получится суперзвезда. Его по арендам отправляли, в Томск ездил. Я думал, он на таком уровне и останется – из-за того что такой разгильдяй, много разговаривает. Но видите, как получилось!

Кто из тренеров делал ему замечания? Все делали. Я помню, как они с Саламычем закусились! Дзюба же любит в воротах стоять. Мы били серию, забили ему несколько подряд. А Саламыч встал и такой: «Ха! Дай мне перчатки!». Ну, надел он перчатки, а Дзюба взял мяч и пошёл бить первым. Черчесов серьёзно так встал, покрестился, штанги обнял. Но так получилось, что первые три удара, и все залетели. И в этот момент Дзюба начинает ржать. Помню, Саламыч снял перчатки, бросил их и говорит: «Ты у меня посмеёшься!». После этого стал к нему чуть по-другому относиться – подколоть мог, на тренировке накричать. Но видите, как сложилось – капитан у него теперь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов: «Скауты „Ливерпуля“ наблюдали за Азмуном»
Сегодня, 15:01 Комментарии7
Орлов: «Ну куда уйдет Дзюба? В „Зените“ он все-таки король»
Сегодня, 14:41 Комментарии19
Карапетян: «Меня называют МакКарапетяном. Путают с Конором Макгрегором»
Сегодня, 14:32 Комментарии5
Карапетян: «В Сочи можно нормально жить»
Сегодня, 14:22 Комментарии4
Коновалов: «„Спартак“ - это сложная команда, Мирзову будет трудно»
Сегодня, 13:46 Комментарии21
Мостовой: «Тугаринов прибавит в „Эспаньоле“»
Сегодня, 13:24 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 803
сегодня в 14:50
Из сего рассказа понял...что Саламыч и Дзюба вратари примерно одного уровня...))
95-shishani-95
95-shishani-95
   399 / 803
сегодня в 14:20
Суперзвезда? Дзюба?)))))))
Ну ты ромик даёшь!!!)))
Как можно так подкладывать своего партнёра прилюдно?))
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 803
сегодня в 13:50
Любит Дзюба на свой язык неприятности искать.
Gelious
Gelious ответил antant1
   103 / 803
сегодня в 13:25
Суперзвезда?) И за ним выстроилась очередь из топ-клубов видимо, а он ржет и отказывает им))
барса пока Неймара не решается возвращать - ждет ответа от Дзюбы
ziborock
ziborock ответил FROLL 001
   18 / 803
сегодня в 13:02
Говорит много, но и забивает свиньям регулярно. Гыгыгы
Напомни когда последний раз забивал?!)))
a3r3v3
a3r3v3
   229 / 803
сегодня в 12:37
Кляп + скотч и нет проблем
antant1
antant1
   362 / 803
сегодня в 12:33
Суперзвезда?) И за ним выстроилась очередь из топ-клубов видимо, а он ржет и отказывает им))
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 12:18
а он их всех тренеришками звал
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   658 / 803
сегодня в 11:57
Дзюба только и умеет говорить "я есть, грутт"😂🤣
blitz
blitz
   799 / 803
сегодня в 11:50
    sir_Alex
    sir_Alex
       20 / 803
    сегодня в 11:35
    Много и не по существу!
    Faustello
    Faustello ответил FROLL 001
       11 / 803
    сегодня в 11:31
    Говорит много, но и забивает свиньям регулярно. Гыгыгы
    Молодец Артёмка, шкафчики свинные чистил, Таракану показал что он дырка, да ещё и отгружает "самому большому" клубу постоянно полные авоськи, да троллит их постоянно. Он мой кумир )))
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       285 / 803
    сегодня в 11:08
    Рыбак рыбака видит издалека. Что один - бревно, что другой.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 803
    сегодня в 11:01
    Говорящее дерево не всем понятно сразу...
    серый1925
    серый1925
    сегодня в 10:59
    свиньи в трансе
    FROLL 001
    FROLL 001
       19 / 803
    сегодня в 10:31
    Говорит много, но и забивает свиньям регулярно. Гыгыгы
    STVA 1
    STVA 1
       99 / 803
    сегодня в 10:25
    Рома хрень несет...Суперзведа!!!
    Don trambon
    Don trambon
       55 / 803
    сегодня в 10:23
    Стыдно за спам( бывший вратарь стоит на воротах хуже нападающего( впрочем спам и есть стыд.
    beefs
    beefs
       135 / 803
    сегодня в 10:22
    Воспоминания Ромы (что то он зачастил)...
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       112 / 803
    сегодня в 10:19
    Суперзвезда дальше читать не стал
    Снова стыдно за зенит,паредаса!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100