Павлюченко: «Все тренеры делали замечания Дзюбе. Он много разговаривает»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко похвалил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Когда Дзюба начинал в «Спартаке» при мне, я не думал, что из него получится суперзвезда. Его по арендам отправляли, в Томск ездил. Я думал, он на таком уровне и останется – из-за того что такой разгильдяй, много разговаривает. Но видите, как получилось!
Кто из тренеров делал ему замечания? Все делали. Я помню, как они с Саламычем закусились! Дзюба же любит в воротах стоять. Мы били серию, забили ему несколько подряд. А Саламыч встал и такой: «Ха! Дай мне перчатки!». Ну, надел он перчатки, а Дзюба взял мяч и пошёл бить первым. Черчесов серьёзно так встал, покрестился, штанги обнял. Но так получилось, что первые три удара, и все залетели. И в этот момент Дзюба начинает ржать. Помню, Саламыч снял перчатки, бросил их и говорит: «Ты у меня посмеёшься!». После этого стал к нему чуть по-другому относиться – подколоть мог, на тренировке накричать. Но видите, как сложилось – капитан у него теперь.
Ну ты ромик даёшь!!!)))
Как можно так подкладывать своего партнёра прилюдно?))
Ну ты ромик даёшь!!!)))
Как можно так подкладывать своего партнёра прилюдно?))
Снова стыдно за зенит,паредаса!!
Снова стыдно за зенит,паредаса!!