Мостовой: «Тугаринов прибавит в „Эспаньоле“»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что переход в «Эспаньол» может стать шагом вперед для 19-летнего защитника молодёжной сборной России .

В «Эспаньоле» сильная академия, оттуда выходит очень много футболистов, и это будет неплохой опыт для Романа. Ему сейчас 19 лет, и если он там пробудет года два-три, то очень прилично прибавит. Не сказал бы, что Тугаринову будет нереально пробиться в состав «Эспаньола». Это по силам любому игроку клуба. У него такие же шансы, как и у всех остальных футболистов.

У парня есть хорошие шансы повторить путь Дениса Черышева, тем более, он прошел школу «Барселоны». Другое дело, вы же помните пример Черышева. За месяц до чемпионата мира его никто не планировал в сборную. А потом получил травму Дзагоев и вышел Денис. Мы-то все его хорошо знаем, но Черышева без конца мучили травмы.