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Мостовой: «Тугаринов прибавит в „Эспаньоле“»

сегодня, 13:24

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что переход в «Эспаньол» может стать шагом вперед для 19-летнего защитника молодёжной сборной России Романа Тугаринова

В «Эспаньоле» сильная академия, оттуда выходит очень много футболистов, и это будет неплохой опыт для Романа. Ему сейчас 19 лет, и если он там пробудет года два-три, то очень прилично прибавит. Не сказал бы, что Тугаринову будет нереально пробиться в состав «Эспаньола». Это по силам любому игроку клуба. У него такие же шансы, как и у всех остальных футболистов.

У парня есть хорошие шансы повторить путь Дениса Черышева, тем более, он прошел школу «Барселоны». Другое дело, вы же помните пример Черышева. За месяц до чемпионата мира его никто не планировал в сборную. А потом получил травму Дзагоев и вышел Денис. Мы-то все его хорошо знаем, но Черышева без конца мучили травмы.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Ладожский
   213 / 803
сегодня в 14:57
Мостовой привык только языком болтать, откуда ему знать?
Откуда ему знать? Он долгое время играл в Испании и понимает, что да как.
mihaluch
mihaluch
   116 / 803
сегодня в 14:52
Заиграет Тугаринов - хорошо получим футболиста для сборной. Нет пойдёт в "Спартак".
Novograd
Novograd
   629 / 803
сегодня в 14:06
Будет лавки натирать со скоростью ветра
Ладожский
Ладожский
   31 / 803
сегодня в 13:31
Мостовой привык только языком болтать, откуда ему знать?
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