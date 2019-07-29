«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»

Полузащитник «Монпелье» Эльес Шкири перешел в «Кельн». Немецкий клуб заключил с 24-летним игроком сборной Туниса контракт сроком на 4 года.
Ранее сообщалось о том, что «Кельн» приобрел защитника из Нидерландов.
Полузащитник «Монпелье» Эльес Шкири перешел в «Кельн». Немецкий клуб заключил с 24-летним игроком сборной Туниса контракт сроком на 4 года.
Ранее сообщалось о том, что «Кельн» приобрел защитника из Нидерландов.
Чего не в главных?)
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Чего не в главных?)
https://www.soccer.ru/?new_design=0