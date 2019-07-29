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«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»

вчера, 18:53

Полузащитник «Монпелье» Эльес Шкири перешел в «Кельн». Немецкий клуб заключил с 24-летним игроком сборной Туниса контракт сроком на 4 года.

Ранее сообщалось о том, что «Кельн» приобрел защитника из Нидерландов.

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Serg3.12
Serg3.12
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вчера в 19:51
Ух ты, новость-то
Чего не в главных?)
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