«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»

вчера, 18:53

Полузащитник «Монпелье» перешел в «Кельн». Немецкий клуб заключил с 24-летним игроком сборной Туниса контракт сроком на 4 года.

Ранее сообщалось о том, что «Кельн» приобрел защитника из Нидерландов.