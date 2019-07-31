Кирьяков: «Не думаю, что топ-клубы Европы хотят купить Дзюбу»

Бывший игрок сборной России считает, что форвард «Зенита» не сможет перейти в европейский топ-клуб.

Дзюба – чемпион России, звезда сборной. Не знаю, в чем он сам сейчас заинтересован – остаться в клубе или попробовать себя в средней команде Европы. Вряд ли у него есть варианты в топ-клубах Англии, Испании или Италии. Скорее всего, на весах стоит возможность играть в «Зените» на высоком уровне в Лиге чемпионов или опуститься на ступеньку ниже, играть в среднем европейском клубе, решая другие задачи. Дзюба для себя должен определиться.