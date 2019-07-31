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Кирьяков: «Не думаю, что топ-клубы Европы хотят купить Дзюбу»

сегодня, 09:24

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сможет перейти в европейский топ-клуб.

Дзюба – чемпион России, звезда сборной. Не знаю, в чем он сам сейчас заинтересован – остаться в клубе или попробовать себя в средней команде Европы. Вряд ли у него есть варианты в топ-клубах Англии, Испании или Италии. Скорее всего, на весах стоит возможность играть в «Зените» на высоком уровне в Лиге чемпионов или опуститься на ступеньку ниже, играть в среднем европейском клубе, решая другие задачи. Дзюба для себя должен определиться.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   160 / 822
сегодня в 10:10
По дешевке да на замену вполне могут взять.
beefs
beefs
   85 / 822
сегодня в 10:09
Во первых кому он нужен там, во вторых он звездун, созданный такими же писаками, а в третьих он посредственность...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FROLL 001
   74 / 822
сегодня в 10:00
В стране Дзюба герой. Ему и здесь не плохо живётся. Тем более он еще не все приветы передал Федуну голами. Гыгыгы
В стране Дзюбу считают неуклюжим бревном, которое не умеет играть в футбол
FROLL 001
FROLL 001 ответил Denkuz
   3 / 822
сегодня в 09:55
При всем уважении к Дзюбе, он не для Европы, в спартаке воспитывался.
После Спартака его в 4 клубах переучивали от их манер. Только тогда стал человеком. Гыгыгы
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 822
сегодня в 09:54
Поздно уже .
Союзник противников
Союзник противников
   66 / 822
сегодня в 09:53
Хватит уже ...Даже не смешно.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 822
сегодня в 09:53
В стране Дзюба герой. Ему и здесь не плохо живётся. Тем более он еще не все приветы передал Федуну голами. Гыгыгы
112910415
112910415
   63 / 822
сегодня в 09:52
пустые разговоры
rubinovyi2
rubinovyi2
   464 / 822
сегодня в 09:52
Артемка уже все давно для себя решил и определил!
"Нас и здесь неплохо "кормят!"
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   278 / 822
сегодня в 09:46
Дзюба не формат европейских клубов. Тем более Английской лиги. Там пахать надо, а он в Зените даже пешеходит.
Морозовский
Морозовский
   5 / 822
сегодня в 09:39
Дзюбу гнобят в "зене" бывшие футболисты типа Аршавина, Радимова или Малофеева. И "виражам" Артамон покоя не даёт. Дзюба их тащит, а отношение к воспитаннику Спартака" лучше не становится. Денег у него уже много и терпеть Дзюба больше этот "проект" устал. Уходить его заставляет эта постылая жизнь в неблагодарном к нему отношении в человеческом плане.
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 822
сегодня в 09:36
Следующий клуб его Сочи
Don trambon
Don trambon
   75 / 822
сегодня в 09:31
Да пусть перейдёт уже в средней клуб Европы, что бы потом не читать его размышления аля арбузника - нужно было в Европу ехать.
Footbolista
Footbolista
   6 / 822
сегодня в 09:30
Дзюба...лазурный герой...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   73 / 822
сегодня в 09:30
Это бревно даже ни один середняк европы и даром не возьмет!
Denkuz
Denkuz
   45 / 822
сегодня в 09:28
При всем уважении к Дзюбе, он не для Европы, в спартаке воспитывался.
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