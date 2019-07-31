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Сёмин: «Рэп? Нет, я слушаю „День победы“»

сегодня, 12:03

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своей любимой музыке. 

Что я слушаю в машине? Радио «Серебряный дождь» или «Монте-Карло». Там хорошая отборная музыка. Рэп? Нет, я слушаю «День победы».

Ранее Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников. 

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Rattlehead
Rattlehead ответил Mаэстро
   144 / 826
сегодня в 15:16
там целый комплекс ошибок которые были допущены лично сталином
Например?
Mаэстро
Mаэстро ответил Rattlehead
сегодня в 15:13
Конкретнее.
там целый комплекс ошибок которые были допущены лично сталином
Mаэстро
Mаэстро ответил Спартач-болельщик
сегодня в 15:11
эта так называемая "победа"? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...вот с первого раза могу угадать !....либераст - навальнёнок !
а вот и не угадал!
Rattlehead
Rattlehead ответил Mаэстро
   144 / 826
сегодня в 15:08
я имел ввиду бестолковость до начала вов
Конкретнее.
Mаэстро
Mаэстро ответил Rattlehead
сегодня в 14:42
Они могли быть меньше, но в любом случае были бы большими ввиду элементарого превосходства немецкой армии и неготовности Советского Союза к полномасштабной войне. Касательно "бестолковости" руководства: на третий день войны на совещании у Сталина принимается ключевое решение об отказе от предвоенного мобилизационного плана и подъеме по мобилизации 14 возрастов, что спустя несколько месяцев поставит точку на Блицкриге.
я имел ввиду бестолковость до начала вов
Rattlehead
Rattlehead ответил Mаэстро
   144 / 826
сегодня в 14:10
это бесспорно, только при толковом руководстве можно было и не допустить таких кошмарных потерь как в 41
Они могли быть меньше, но в любом случае были бы большими ввиду элементарого превосходства немецкой армии и неготовности Советского Союза к полномасштабной войне. Касательно "бестолковости" руководства: на третий день войны на совещании у Сталина принимается ключевое решение об отказе от предвоенного мобилизационного плана и подъеме по мобилизации 14 возрастов, что спустя несколько месяцев поставит точку на Блицкриге.
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 13:52
Палыч подколол очередного шнобеля.
Mаэстро
Mаэстро ответил Rattlehead
сегодня в 13:49
Поражение обошлось бы куда дороже.
это бесспорно, только при толковом руководстве можно было и не допустить таких кошмарных потерь как в 41
Rattlehead
Rattlehead ответил Mаэстро
   144 / 826
сегодня в 13:44
ясно совок, интересно, а он хоть представляет во сколько жизней обошлась эта так называемая "победа"?
Поражение обошлось бы куда дороже.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Mаэстро
   178 / 826
сегодня в 13:35
ясно совок, интересно, а он хоть представляет во сколько жизней обошлась эта так называемая "победа"?
эта так называемая "победа"?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...вот с первого раза могу угадать !....либераст - навальнёнок !
311
311
   40 / 826
сегодня в 12:44
Отстал от жизни Палыч!)
Mаэстро
Mаэстро
сегодня в 12:43
ясно совок, интересно, а он хоть представляет во сколько жизней обошлась эта так называемая "победа"?
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