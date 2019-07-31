Сёмин: «Рэп? Нет, я слушаю „День победы“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своей любимой музыке.
Что я слушаю в машине? Радио «Серебряный дождь» или «Монте-Карло». Там хорошая отборная музыка. Рэп? Нет, я слушаю «День победы».
Ранее Сёмин рассказал о трансферной политике железнодорожников.
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...вот с первого раза могу угадать !....либераст - навальнёнок !
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...вот с первого раза могу угадать !....либераст - навальнёнок !
https://youtu.be/WFcZIvEiSkA