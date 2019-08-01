Титов: «Дайте Кононову поработать!»

Бывший игрок и тренер «Спартака» поделился мнением о работе наставника «красно-белых» .

– Вы понимаете, в какой футбол играет «Спартак» Кононова? Разделяете мнение болельщиков и ряда специалистов, что главного тренера надо увольнять?

– Здесь надо отталкиваться от того, что команда обновилась процентов на 50. Нужно дать тренеру время, создать спокойную, рабочую атмосферу. Хотя пресса и болельщики будут, конечно, и дальше раздувать. Но это «Спартак». Где-то прочитал, что за 16 лет в «Спартаке» уже сменилось 15 тренеров. Получается, каждый год – новый наставник. Нет стабильности. Это пугает. Да и в руководстве люди меняются. Родионов, Измайлов... Я сразу хочу привести в пример ЦСКА , «Краснодар». Там видна выдержка в принятии решений.

– Сколько времени нужно дать Кононову? До зимней паузы?

– Здесь я не советчик. Нужно находиться внутри команды, чтобы понимать, что происходит. Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона. Понимаю его – дайте человеку поработать! Посмотрим, какой будет результат. И, возможно, все эти скептики замолчат. Надеюсь, в ближайшее время игра «красно-белых» стабилизируется. Не забывайте, что «Краснодар» Кононова показывал интересный футбол. И, кстати, в «Краснодаре» он проработал три года. То есть там ему предоставили время! Галицкий проявил терпение.

– А как вы тогда относитесь к призывам спартаковской футбольной общественности вернуть Массимо Карреру?

– Ну а почему тогда не сказать: «Давайте вернём Романцева, Ярцева»? Ну нельзя же утверждать, что если у человека один раз получилось, то будет получаться всегда. Команда то вся поменялась! Сегодня в составе – воспитанники и новички. Не факт, что Массимо удалось бы добиться успехов с этим составом. Не забывайте, что и помощники у него были другими. Сегодня их уже нет в «Спартаке». Это и Пилипчук, и Рианчо, и Хавьер, который сейчас в «Рубине», и другие. Мы не знаем до конца, какой вклад в успех Карреры внесли эти специалисты. На мой взгляд, немаленький.