Титов: «Такой курс развития „Спартака“ меня не удивляет»

Бывший хавбек и тренер «Спартака» прокомментировал уход из клуба ряда игроков основного состава.

Леонид Федун говорил, что нужно взять курс на омоложение и оптимизацию состава. Иными словами, в случае хороших предложений клуб готов расстаться с игроками, у которых весьма приличные контракты. То есть сделана ставка на молодёжь и сокращение зарплатной ведомости.

Я прекрасно понимаю Федуна. Столько лет платить такие зарплаты... Сегодня агенты уже не могут выкручивать руки клубу и пробивать своим футболистам серьёзные деньги. Так что такой курс развития «красно-белых» меня не удивляет.

Уход Адриано вслед за Фернандо тоже не стал сюрпризом. «Спартак» потихоньку покупает новых игроков на конкретные позиции. Видно, что стали доверять футболистам, которых отдавали в аренду. Это и Бакаев, и Гулиев… Хотя его продали, потом выкупили, здесь тоже возникают вопросы. Но, похоже, в целом будут доверять нашим. Правда, есть и непонятные истории...

Ломовицкий. Сколько было выдано ему авансов еще при Каррере? Он в итоге оказался не готов, и его отдали в аренду. Или возьмём Рассказова. В связи с травмой Ещенко он начал выходить в старте и выглядит пока неубедительно. Но если вы решили доверять молодым, будьте готовы к тому, что они на первых порах обязательно будут совершать ошибки! Им просто не хватает опыта, всё объективно. Так что не стоит сразу ставить на них крест.

Вывезет ли молодёжь и несыгранные новички этот сезон? «Спартаку» не играть в Лиге чемпионов. Это первое. Допускаю, что у Адриано, Фернандо и Зе Луиша пропал запал, а контракты довольно большие. Хотя я ни в коем случае не подвергаю сомнению уровень их мастерства. Видимо, пришло время обновляться. На мой взгляд, это правильно.