Томас Цорн о Шюррле: «Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал аренду нападающего «Боруссии» Андре Шюррле.
В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.
Андре Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона. «Красно-белые» имеют право выкупа за 8 млн евро. Зарплата чемпиона мира составит 3 млн евро.
На выход Адриано я соглашусь потому как он обленился в край на счет Фернандо спорно
На выход Адриано я соглашусь потому как он обленился в край на счет Фернандо спорно
https://www.youtube.com/watch?v=wVR0LaQkpP4
Сейчас все спартачи весело завиляют хвостиками и перестанут пиджачить руководство, по крайней мере до игры с Динамо ))
Сейчас все спартачи весело завиляют хвостиками и перестанут пиджачить руководство, по крайней мере до игры с Динамо ))
Окай, только ты забыл добавить, что он уже три года сидит на лавке и что-то мотивации у него не возникало за это время, а в "Фулхэме" выглядел как мешок с мусором, а так все правильно))
Но в любом случае "Спартак" много не потеряет, если речь идет об аренде, так что молодцы.
Окай, только ты забыл добавить, что он уже три года сидит на лавке и что-то мотивации у него не возникало за это время, а в "Фулхэме" выглядел как мешок с мусором, а так все правильно))
Но в любом случае "Спартак" много не потеряет, если речь идет об аренде, так что молодцы.