Томас Цорн о Шюррле: «Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал аренду нападающего «Боруссии» .

В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.