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Томас Цорн о Шюррле: «Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня»

сегодня, 20:46

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал аренду нападающего «Боруссии» Андре Шюррле.

В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.

Андре Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона. «Красно-белые» имеют право выкупа за 8 млн евро. Зарплата чемпиона мира составит 3 млн евро. 

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Все комментарии
kb_bender
kb_bender
   625 / 833
сегодня в 21:56
Надеюсь у Шюррле все получиться и он покажет свой лучший футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 833
сегодня в 21:55
Тот кого описывает Цорн в своём фантастическом рекламном спиче - точно не Шюррле...)))
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 833
сегодня в 21:43
Привёз сбитого летчика и продолжает оправдываться. Гыгыгы
pomor45
pomor45 ответил Так Себе Аналитик
   61 / 833
сегодня в 21:42
"Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол" Окай, только ты забыл добавить, что он уже три года сидит на лавке и что-то мотивации у него не возникало за это время, а в "Фулхэме" выглядел как мешок с мусором, а так все правильно)) Но в любом случае "Спартак" много не потеряет, если речь идет об аренде, так что молодцы.
Думаю, что потеряет время и деньги на содержание, как Зенит с Маркизио.
pomor45
pomor45
   61 / 833
сегодня в 21:40
А ля Маркизио.
ABir
ABir
   187 / 833
сегодня в 21:37
Действительно не каждый ден, но раз уж приехал, отдавай за Спартак все силы
pomor45
pomor45
   61 / 833
сегодня в 21:37
Ну и шюррле (шулер) же этот Цорн.
Faustello
Faustello ответил За адекватность
   3 / 833
сегодня в 21:31
" А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." Про уровень позже.
Есть чё??? )))
За адекватность
За адекватность
   30 / 833
сегодня в 21:26
" А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." Про уровень позже.
oFANATo
oFANATo
   90 / 833
сегодня в 21:21
Это да. Не каждый день в РПЛ приезжают такие лавочники, от которых да же Фулхэм отказывается.
Николай к
Николай к
   683 / 833
сегодня в 21:20
Вот и посмотрим на Цорна.
На выход Адриано я соглашусь потому как он обленился в край на счет Фернандо спорно
Faustello
Faustello ответил cska plus
   3 / 833
сегодня в 21:19
Походу цорн круто доит федуна.
    cska plus
    cska plus
       10 / 833
    сегодня в 21:16
    Походу цорн круто доит федуна.
    Союзник противников
    Союзник противников
       60 / 833
    сегодня в 21:09
    Цорн молодец,отлично начал выполнять ФЦП " Устройство безработных соотечественников".
    dino-hsv
    dino-hsv
       191 / 833
    сегодня в 21:09
    какого? непригодного для аутсайдера апл? шюррле уже года 2-3 как игрок фнл
    Faustello
    Faustello
       3 / 833
    сегодня в 21:04
    Федун активно обрабатывает своё стадо, расхваливают Шюррле, во всю ругают тех кого продали и возносит хвалу Цорну спасителю Спартака!
    Сейчас все спартачи весело завиляют хвостиками и перестанут пиджачить руководство, по крайней мере до игры с Динамо ))
    parallels
    parallels ответил Юрий Климов 1
       74 / 833
    сегодня в 21:03
    Где опорный полузащитник и нападающий?
    сбежали в китай и бразилию, как можно дальше от тарасовки 😅
    parallels
    parallels
       74 / 833
    сегодня в 21:01
    теперь эти, в качестве оправдания, весь год будут визжать, что зато он чемпион мира. а что им ещё остаётся. в конце-концов, даже в тарасовке понимают, что настоящие чемпионы мира не дешевеют в 3 раза к 28 годам, и не уходят в аренду в спартак. стыд-то какой!
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1
       217 / 833
    сегодня в 21:00
    Где опорный полузащитник и нападающий?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       1 / 833
    сегодня в 20:57
    "Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол"

    Окай, только ты забыл добавить, что он уже три года сидит на лавке и что-то мотивации у него не возникало за это время, а в "Фулхэме" выглядел как мешок с мусором, а так все правильно))

    Но в любом случае "Спартак" много не потеряет, если речь идет об аренде, так что молодцы.
    Шуnя771
    Шуnя771
       25 / 833
    сегодня в 20:49
    Значит ЦОрн держать Вам ответ за... "рынок")))
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       43 / 833
    сегодня в 20:47
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