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Капитан «Нефтчи»: «Думаю, в РПЛ мы бы боролись за первую восьмёрку»

сегодня, 02:07
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал20:00 Не начался

Капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов дал комментарий в преддверии ответного матча с тульским «Арсеналом» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Никак не задевало то, что нас не считали фаворитами. Мы знали свои возможности и понимали, на что способны. В ответном матче нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Понимаем, что «Арсенал» – хорошая команда, которая может забить нам в любую минуту. Поэтому нужно сыграть ещё лучше, чем в первом матче.

За что бы боролся «Нефтчи» в РПЛ? Думаю, шёл бы во второй восьмёрке, но боролся бы за первую. Мы бы не сильно уступали середнякам чемпионата России.

В первом матче в Туле «Арсенал» проиграл «Нефтчи» со счётом 0:1. Ответную встречу обслужит бригада арбитров из Мальты.

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 02:21
Можно собраться на один матч, а тут длинный турнир.В чемпионате РПЛ "Нефчи" боролся наверное за выживание.
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