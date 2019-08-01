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Кафельников: «Гвардиола, Фергюсон и Зидан не спасут ситуацию в „Спартаке“»

сегодня, 00:05

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал проблемы «Спартака».

Любому тренеру нужен достойный материал. А тут хоть Гвардиола, хоть Фергюсон, Зидан и Моуринью ситуацию не спасут. С таким составом просто нереально добиться результатов, которых ждут болельщики «Спартака». А с нынешним составом победы в Премьер-Лиге не будет.

Ранее «Спартак» арендовал Андре Шюррле у «Боруссии Дортмунд».

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karnager
karnager ответил parallels
сегодня в 01:20
слышали разок, после игры с ливерпулем
drug01
drug01
   145 / 832
сегодня в 01:14
А кто спасёт? Романцев??
alexando1974
alexando1974
сегодня в 01:02
открыл америку а мы типо и незнали)))
oFANATo
oFANATo
   82 / 832
сегодня в 01:00
спартаку уже ничто и никто не поможет.
Footbolista
Footbolista
   4 / 832
сегодня в 00:53
Теннисисты теннис идите комментить 24и...большой шлем вам в руки...
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 832
сегодня в 00:52
Вот и Евгеша нарисовался!!! Сегодня он неожиданно корректен.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 832
сегодня в 00:51
Главное судьи в продажной лиге свистят на благо Федуна, а вот от Туна отлететь придеться.
311
311 ответил Так Себе Аналитик
   45 / 832
сегодня в 00:43
Женя, это позор, сколько тебя не слышно было, ну разрезал VIP-абик и разрезал, ходить не обязательно, а вот комментить надо. Маленькая Капля Фейри одна отдуваться не может за всех!
Что повар, что кафель затаились до лучших времён! Один трубач исправно верит в свиней!)
311
311
   45 / 832
сегодня в 00:39
Кафельникову нужен новый козел отпущения. ОПГ Ромашку сплавили, зулусов сплавили! Федун? Пиджак?)
Морозовский
Морозовский
   6 / 832
сегодня в 00:34
Каррера спасёт! Перечисленные физруки Массиме в подмётки не годятся!
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 832
сегодня в 00:31
Наша надежда на Семака и физрученко, на их профнепригодность
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 832
сегодня в 00:25
Бред.
Сейчас Кононова наконец то должны оставить в покое,и по итогам сезона не трогать по мелочам. Год потерян, на постройку команды
mihaluch
mihaluch
   70 / 832
сегодня в 00:18
А зачем спасать, многим нравится такой "Спартак".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 832
сегодня в 00:17
Женя, это позор, сколько тебя не слышно было, ну разрезал VIP-абик и разрезал, ходить не обязательно, а вот комментить надо. Маленькая Капля Фейри одна отдуваться не может за всех!
Физручини
Физручини
   377 / 832
сегодня в 00:14
Гвардиола, Фергюсон и Зидан плюнули через левое плечо и постучали по дереву
parallels
parallels
   54 / 832
сегодня в 00:14
гвардиола, фергюсон и зидан не слышали про спартак. начнём с этого.
Faustello
Faustello
   2 / 832
сегодня в 00:12
Оу Кафель со своей глубокой экспертной оценкой ))
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