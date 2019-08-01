Кафельников: «Гвардиола, Фергюсон и Зидан не спасут ситуацию в „Спартаке“»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал проблемы «Спартака».

Любому тренеру нужен достойный материал. А тут хоть Гвардиола, хоть Фергюсон, Зидан и Моуринью ситуацию не спасут. С таким составом просто нереально добиться результатов, которых ждут болельщики «Спартака». А с нынешним составом победы в Премьер-Лиге не будет.