Кафельников: «Гвардиола, Фергюсон и Зидан не спасут ситуацию в „Спартаке“»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал проблемы «Спартака».
Любому тренеру нужен достойный материал. А тут хоть Гвардиола, хоть Фергюсон, Зидан и Моуринью ситуацию не спасут. С таким составом просто нереально добиться результатов, которых ждут болельщики «Спартака». А с нынешним составом победы в Премьер-Лиге не будет.
Ранее «Спартак» арендовал Андре Шюррле у «Боруссии Дортмунд».
Сейчас Кононова наконец то должны оставить в покое,и по итогам сезона не трогать по мелочам. Год потерян, на постройку команды
Сейчас Кононова наконец то должны оставить в покое,и по итогам сезона не трогать по мелочам. Год потерян, на постройку команды