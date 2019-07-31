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Цорн о Фернандо и Адриано: «Мы строим новую команду»

сегодня, 21:45

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано.

Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.

Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку.

Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко.

Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал.

Напомним, Фернандо ушел в китайский «Бейцзин Гоань», а Адриано в бразильский «Палмейрас».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил За адекватность
   15 / 834
сегодня в 23:36
Приветствую. 4 ое место армейцев не подвиг а слабость нашего чемпа, могли шестыми быть, могли вторыми.
Цорн дел много делает, спасибо ему, выводы в конце сезона, не раньше
Шуnя771
Шуnя771
   23 / 834
сегодня в 23:07
Для фнл?)
За адекватность
За адекватность ответил 25процентный клоун
   29 / 834
сегодня в 23:04
Когда армейцы новую строили все хлопали в ладоши, а сейчас тапки летят в нас
Приветствую. Армейцы столкнулись с данностью, пока ничего не построили, но хватило на 4-е место в РФПЛ ( лично для меня было неожиданно) Но стратегия развития видна, Влашича за неплохие деньги вернули. Куда идет "Спартак" наверное один Цорн знает Всех отпустили, кто давал результат при Каррере, а покупки просто треш, хотя Шюррле возможно и неплохо. По матчам в РФПЛ команда отсутствует, если "Тун" опустит (хотя не впервой), как по мне, не стоит до этого доводить. Вы умный человек, смысл поняли, но это как обычно мое субъективное мнение.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   15 / 834
сегодня в 22:50
Медведев? ни одной
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   15 / 834
сегодня в 22:49
Когда армейцы новую строили все хлопали в ладоши, а сейчас тапки летят в нас
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 834
сегодня в 22:48
Цорн, спасибо
Never Mind
Never Mind
   450 / 834
сегодня в 22:46
Москалев и Левников главные приобретения пока
dalex83
dalex83
сегодня в 22:44
А где крайние защитники ? Где опросник-волнорез ??? Где забивной нападающий? Где плеймейкер ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 834
сегодня в 22:41
"Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь."

Сразу видно спортивного директора-топчика, в межсезонье, видимо, на Мальдивах отдыхал, начался сезон - стал строить новую команду))
cska plus
cska plus
   10 / 834
сегодня в 22:32
Правильно говорит цорн, спартак должен очищаться через ФНЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 834
сегодня в 22:31
Строительство чего то нового - это хорошо!!!
Вот только есть сомнение , что это будет новое "высотное здание"??? Скорее всего это будет "землянка" .....в три наката!!!
Дед Мазая
Дед Мазая
   570 / 834
сегодня в 22:22
Все правильно. Команду надо строить после начала сезона, чтобы максимально запутать соперников...((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 834
сегодня в 22:14
Новое - не значит хорошее....
Сколько "новых" команд построил Цорн за карьеру ??
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 834
сегодня в 22:05
Очень вовремя начали строить команду после 3 тура, когда их Тамбов размазал не по детски. Что спрашивается делали пиджак, Цорн и его хозяин Федун в межсезонье? Нам нравится как этот немец начал. Всё нафиг разрушил, а теперь набирает всяких Понсе и сбитых лётчиков. Гыгыгы
За адекватность
За адекватность
   29 / 834
сегодня в 21:57
Это прекрасно. Но то, что Вы строите КОМАНДУ, весьма сомнительно. "Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а за тем, мы свой,мы новый мир построим..." Только сомневаюсь, что с таким подходом хоть кем то станете. ИМХО.
kb_bender
kb_bender ответил valdsx
   504 / 834
сегодня в 21:55
Строить ломая опоры, это разрушение. Вы так и скажите , мол мы все рушем срубая немного бабла , потом что-нибудь получится, а виноват тренер.
да чего разрушили то? оборона в порядке, линия вратарей сильнейшая в лиге..
А вот дальше надо перестраивать. Они и работают
valdsx
valdsx
   616 / 834
сегодня в 21:53
Строить ломая опоры, это разрушение. Вы так и скажите , мол мы все рушем срубая немного бабла , потом что-нибудь получится, а виноват тренер.
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