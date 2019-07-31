Цорн о Фернандо и Адриано: «Мы строим новую команду»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано.
Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.
Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку.
Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко.
Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал.
Напомним, Фернандо ушел в китайский «Бейцзин Гоань», а Адриано в бразильский «Палмейрас».
Цорн дел много делает, спасибо ему, выводы в конце сезона, не раньше
Цорн дел много делает, спасибо ему, выводы в конце сезона, не раньше
Сразу видно спортивного директора-топчика, в межсезонье, видимо, на Мальдивах отдыхал, начался сезон - стал строить новую команду))
Сразу видно спортивного директора-топчика, в межсезонье, видимо, на Мальдивах отдыхал, начался сезон - стал строить новую команду))
Вот только есть сомнение , что это будет новое "высотное здание"??? Скорее всего это будет "землянка" .....в три наката!!!
Вот только есть сомнение , что это будет новое "высотное здание"??? Скорее всего это будет "землянка" .....в три наката!!!
Сколько "новых" команд построил Цорн за карьеру ??
Сколько "новых" команд построил Цорн за карьеру ??
А вот дальше надо перестраивать. Они и работают
А вот дальше надо перестраивать. Они и работают