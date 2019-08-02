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Божович: «Мы строим новую амбициозную команду, Соболев нам в этом поможет»

сегодня, 12:21

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о состоянии своих игроков, а также поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Соболева, который был признан лучшим футболистом РПЛ в июле.

Я очень доволен и рад за него. Его нужно поздравить. Он получил награду заслуженно. Он забил два очень красивых гола и один мяч с пенальти. Даже игру с «Уфой», где он не забивал, для меня он сыграл очень хорошо, отдал голевую передачу. Сейчас мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет.

Тарас Бурлак вернется к тренировкам через три недели, Денис Якуба примерно так же.

Никита Чернов? Его позиция – центральный защитник. Он очень талантливый парень, но где-то не получал шанс. У него есть хорошие качества, и в «Крыльях» он может раскрыться.

Насколько сложно команде психологически переживать два поражения кряду? Тяжело, потому что первый тайм игры с «Арсеналом» мы провалили, и поражение заслуженно. В матче с «Уфой» мы играли хорошо и не заслуживали поражения, но проиграли. Сейчас об этом мы уже забыли, потому что самая главная игра всегда следующая.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   146 / 845
сегодня в 13:10
Соболев очень поможет Крыльям в строительстве новой команды если продержится на таком уровне до зимы и будет продан за хорошие деньги.
КЭТиК
КЭТиК
   157 / 845
сегодня в 12:51
Может наконец Крылья закрепятся в Премьер-Лиге.
cska plus
cska plus
   12 / 845
сегодня в 12:43
Как бы психологически не сломали парня.
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 845
сегодня в 12:31
Удачи Божовичу.
Hypnoz
Hypnoz
   155 / 845
сегодня в 12:25
После провала бомжей в ЛЧ, Божович будет их тренером !
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