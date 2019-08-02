Божович: «Мы строим новую амбициозную команду, Соболев нам в этом поможет»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о состоянии своих игроков, а также поделился впечатлениями от игры нападающего , который был признан лучшим футболистом РПЛ в июле.

Я очень доволен и рад за него. Его нужно поздравить. Он получил награду заслуженно. Он забил два очень красивых гола и один мяч с пенальти. Даже игру с «Уфой», где он не забивал, для меня он сыграл очень хорошо, отдал голевую передачу. Сейчас мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет.

Тарас Бурлак вернется к тренировкам через три недели, Денис Якуба примерно так же.

Никита Чернов? Его позиция – центральный защитник. Он очень талантливый парень, но где-то не получал шанс. У него есть хорошие качества, и в «Крыльях» он может раскрыться.

Насколько сложно команде психологически переживать два поражения кряду? Тяжело, потому что первый тайм игры с «Арсеналом» мы провалили, и поражение заслуженно. В матче с «Уфой» мы играли хорошо и не заслуживали поражения, но проиграли. Сейчас об этом мы уже забыли, потому что самая главная игра всегда следующая.