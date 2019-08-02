Рейнгольд: «Виноват не Кононов. Это в „Спартаке“ гнилая система»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд в преддверии матча с «Динамо» в 4-м туре РПЛ раскритиковал руководство «красно-белых» за продажу игроков «золотого» состава команды.

Дерби-то, понятное дело, состоится. Но только вот как? За последнее время «Спартак» лишился огромного количества игроков. Нет Зе Луиша, Фернандо, Адриано, Глушакова, Самедова, Комбарова, Попова – это всё игроки «золотого» состава, игроки, ставшие чемпионами. Это футболисты, олицетворявшие футбольную команду «Спартак». Получается, что за шесть месяцев Федун продал почти всю команду. Ещё раньше ушел Промес. Обычно наваривают на каких-то товарах деньги, а он из футболистов сделал живой товар: купил за рубль, а продал за два. Он продал команду московского «Спартака».

Я почитал, какой предварительно может быть состав в «Спартаке» на этот матч, и что мне от этого состава ждать? Игры? Да какая там игра? Что дальше будет – не знаю. Я боюсь, может сложиться и так, что «Спартак» в первый дивизион, в ФНЛ вылетит. Нет ни футболистов, ни игры. Федун распродал всю команду. Это просто хамство высшей категории. Это, как говорится, что хочу, то и ворочу.

Это тьма кромешная в «Спартаке». Команду просто изуродовали. И сделал это вовсе не Кононов. Он наверняка сейчас думает: зачем я вообще сунулся в это болото? Раньше жил спокойно, нормально работал, а сейчас весь этот ужас. Не Кононов виноват. Это в «Спартаке» гнилая система. Я считаю, что болельщики должны дать цивилизованный, без всякого скандала и хулиганства, отпор Федуну. Иначе мы потеряем команду московского «Спартака».