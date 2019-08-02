ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Виноват не Кононов. Это в „Спартаке“ гнилая система»

сегодня, 06:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд в преддверии матча с «Динамо» в 4-м туре РПЛ раскритиковал руководство «красно-белых» за продажу игроков «золотого» состава команды.

Дерби-то, понятное дело, состоится. Но только вот как? За последнее время «Спартак» лишился огромного количества игроков. Нет Зе Луиша, Фернандо, Адриано, Глушакова, Самедова, Комбарова, Попова – это всё игроки «золотого» состава, игроки, ставшие чемпионами. Это футболисты, олицетворявшие футбольную команду «Спартак». Получается, что за шесть месяцев Федун продал почти всю команду. Ещё раньше ушел Промес. Обычно наваривают на каких-то товарах деньги, а он из футболистов сделал живой товар: купил за рубль, а продал за два. Он продал команду московского «Спартака».

Я почитал, какой предварительно может быть состав в «Спартаке» на этот матч, и что мне от этого состава ждать? Игры? Да какая там игра? Что дальше будет – не знаю. Я боюсь, может сложиться и так, что «Спартак» в первый дивизион, в ФНЛ вылетит. Нет ни футболистов, ни игры. Федун распродал всю команду. Это просто хамство высшей категории. Это, как говорится, что хочу, то и ворочу. 

Это тьма кромешная в «Спартаке». Команду просто изуродовали. И сделал это вовсе не Кононов. Он наверняка сейчас думает: зачем я вообще сунулся в это болото? Раньше жил спокойно, нормально работал, а сейчас весь этот ужас. Не Кононов виноват. Это в «Спартаке» гнилая система. Я считаю, что болельщики должны дать цивилизованный, без всякого скандала и хулиганства, отпор Федуну. Иначе мы потеряем команду московского «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дьяков: «Пусть Григорян лучше эфиры ведёт, чем тренирует»
Сегодня, 05:15 Комментарии12
Кавазашвили: «Не верю, что „Спартак“ способен достойно сыграть с „Туном“»
Сегодня, 03:42 Комментарии14
Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»
Сегодня, 01:44 Комментарии8
Медведев: «Не стоит ожидать, что „Краснодар“ будет беречь силы на „Порту“»
Сегодня, 01:33 Комментарии3
Шунич: «„Спартак“ всегда очень силён, но мы способны с ним побороться»
Сегодня, 01:14 Комментарии4
Игрок «Нефтчи»: «Не ожидал, что забьем „Арсеналу“ так много»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 840
сегодня в 07:25
Только ФНЛ поможет спартаку очиститься от прогнившего.
cska plus
cska plus
   11 / 840
сегодня в 07:23
В спартаке всё и все давно прогнившее, даже победы тухлые со слов федуна.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   59 / 840
сегодня в 07:23
Спартак уходит в прошлое со своей коррупционной отживающей системой.
Izmar
Izmar
   457 / 840
сегодня в 07:20
    борька
    борька
       217 / 840
    сегодня в 07:17
    Пора спартак коптить!
    Казанский
    Казанский ответил yasukuni
       32 / 840
    сегодня в 07:08
    Такое однажды было. Сезон 95-96, когда Спартак в группе ЛЧ выиграл шесть матчей из шести, а зимой продал полсостава. Помнится. УЕФА даже рассматривала вопрос о дисквалификации клуба.
    А в чем вопрос был УЕФА?
    yasukuni
    yasukuni ответил Казанский
       512 / 840
    сегодня в 06:59
    Без Рейнгольда Спартаку пипец?
    Такое однажды было. Сезон 95-96, когда Спартак в группе ЛЧ выиграл шесть матчей из шести, а зимой продал полсостава. Помнится. УЕФА даже рассматривала вопрос о дисквалификации клуба.
    Казанский
    Казанский
       32 / 840
    сегодня в 06:56
    Без Рейнгольда Спартаку пипец?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100