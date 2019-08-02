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Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, было бы здорово повторить»

сегодня, 10:04

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился своими первыми впечатлениями о российском футболе.

Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольна успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.

Наверное, «Зенит» или «Динамо» - главные соперники «Спартака». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы здорово повторить.

Напомним, «Спартак» арендовал Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа за 8 млн евро. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 843
сегодня в 11:50
    112910415
    112910415
       48 / 843
    сегодня в 11:40
    повторяй, конечно ... дело-то хорошее
    CSKA2012
    CSKA2012
       156 / 843
    сегодня в 11:11
    Зенит это притянутое за уши провотистояние. Во времена союза было главное дерби Спартак Динамо Киев, Потом уже Спартак - Динамо Москва, ЦСКА - Спартак. А Зенит это проект, который с уходом газпрома опять будет болаться у 10 места.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 843
    сегодня в 11:09
    Точно сильнее Влашича
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 843
    сегодня в 11:05
    Там легко, бей в створ и залетит
    Армейская душа
    Армейская душа ответил drug01
       55 / 843
    сегодня в 11:04
    Сразу подхватил болезнь Спартака!!!!
    Прошёл крещение баней
    drug01
    drug01
       152 / 843
    сегодня в 10:57
    Сразу подхватил болезнь Спартака!!!!
    за
    за
       260 / 843
    сегодня в 10:55
    Кони дружно всхрапнули! ))
    из их лиловых глаз покатилась слеза...
    Армейская душа
    Армейская душа
       55 / 843
    сегодня в 10:52
    Ох уж эта непроходящая боль отрапиженых
    Армейская душа
    Армейская душа
       55 / 843
    сегодня в 10:48
    Смотрю заматерел Шюррле в пердиве Англии - через год-два сможет сравнить класс чемпионшипа с ФНЛ
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 843
    сегодня в 10:46
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       257 / 843
    сегодня в 10:43
    Уже оспартачился...🤣🤣🤣
    Faustello
    Faustello
       1 / 843
    сегодня в 10:40
    Шюррле:
    - Я уже забивал на футбол и на Спартак забью.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
       115 / 843
    сегодня в 10:38
    В еврокубках конявым не забивал только ленивый. Ты в РПЛ попробуй, да еще и за Спам. Хотя рекордсмен в этом году в ударе, там можно не забивать, он сам себе занесет
    Константин Белых
    Константин Белых
       139 / 843
    сегодня в 10:37
    Классно Ногабогу воткнул на противоходе.. Видео есть. Как бы кто не говорил но хуже откровенно забившего на все Адриано не будет точно. Подпишем Тиля еще и в принципе год никто не нужен.
    cska plus
    cska plus
       12 / 843
    сегодня в 10:37
    Ещё один страдающий, пришёл в спартак, чтобы попробовать забить ЦСКА.
    VIPded
    VIPded
       64 / 843
    сегодня в 10:34
    Хабаровскому СКА ты забивать будешь. Если сможешь...)))
    stavr74
    stavr74
       292 / 843
    сегодня в 10:30
    Было бы не плохо)))
    EAGinLE
    EAGinLE
       26 / 843
    сегодня в 10:27
    Удачи Спартаку.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 843
    сегодня в 10:23
    В следующем году соперники у свиней будут команды Пердива. Вот там может забьеш пару тройку. Гыгыгы
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       113 / 843
    сегодня в 10:22
      RussianMango
      RussianMango
         47 / 843
      сегодня в 10:21
      Неплохо потроллил гинеровцев.
      Faustello
      Faustello
         1 / 843
      сегодня в 10:21
      Веселится и ликует весь Спартак ))
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         120 / 843
      сегодня в 10:16
      В этом хлеву скорее на футбол забьешь, чем в чьи то ворота. Зато потом рман напишешь под условным названием "Счастье хряка"
      С детства за Тун
      С детства за Тун
         5 / 843
      сегодня в 10:15
      А от Туна еще не отлетал?
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
         111 / 843
      сегодня в 10:15
      ...то-то жеребятки кипятком форум ошпаривают...
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 843
      сегодня в 10:15
      " Зенит" никому не является ГЛАВНЫМ или ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ соперником! Этот "проект" только наносит вред нашему футболу.
      Footbolista
      Footbolista
         3 / 843
      сегодня в 10:12
      Ахха ха...Ихорян помнит...
      Izmar
      Izmar
         243 / 843
      сегодня в 10:11
      Шюррле скоро убедится, что у свиней забивают только судьи, а он будет только наблюдать со стороны.
      Шуnя771
      Шуnя771
         21 / 843
      сегодня в 10:09
      Правильно понимает ситуацию - коней надо деклассировать...
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