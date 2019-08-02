Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, было бы здорово повторить»

Новичок «Спартака» поделился своими первыми впечатлениями о российском футболе.

Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольна успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.