Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, было бы здорово повторить»

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился своими первыми впечатлениями о российском футболе.
Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольна успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.
Наверное, «Зенит» или «Динамо» - главные соперники «Спартака». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы здорово повторить.
Напомним, «Спартак» арендовал Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа за 8 млн евро.
из их лиловых глаз покатилась слеза...
из их лиловых глаз покатилась слеза...
- Я уже забивал на футбол и на Спартак забью.
- Я уже забивал на футбол и на Спартак забью.
https://www.youtube.com/watch?v=JX2E7IWI6iw