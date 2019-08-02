Шюррле: «„Спартак“ - самый большой клуб в России»

Новобранец «Спартака» Андре Шюррле поделился первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе.
В «Спартаке» всё на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой, увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь!
Стадион — просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще, меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя.
Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения!
Нормальное дежурное выступление, подкормленное неплохим баблом...)))
Заменяем слово Спартак на любое другое название клуба и варьируем выступление новобранцев...)))
Нормальное дежурное выступление, подкормленное неплохим баблом...)))
Заменяем слово Спартак на любое другое название клуба и варьируем выступление новобранцев...)))
Теперь вождение.
Теперь вождение.
СПАРТАК - ЭТО МЫ
СПАРТАК - ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ
А ЕСТЬ ЕЩЕ КОНЕБОМЖИ - ПОЗОР СТРАНЫ
СПАРТАК - ЭТО МЫ
СПАРТАК - ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ
А ЕСТЬ ЕЩЕ КОНЕБОМЖИ - ПОЗОР СТРАНЫ
В столь почтенном возрасте грешно уподобляться учащимся ПТУ,а радоваться успехам своей команды !)
В столь почтенном возрасте грешно уподобляться учащимся ПТУ,а радоваться успехам своей команды !)
В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «спартак» для продолжения карьеры.
— Переход в «спартак» немного удивляет. Пятое место в прошлом сезоне, старт всего лишь в квалификации Лиги Европы и невнятное начало сезона, — приводит слова журналистов издания Sport.de пресс-служба УЕФА.
В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «спартак» для продолжения карьеры.
— Переход в «спартак» немного удивляет. Пятое место в прошлом сезоне, старт всего лишь в квалификации Лиги Европы и невнятное начало сезона, — приводит слова журналистов издания Sport.de пресс-служба УЕФА.
Смех и радость приносящая людям.))))).
Смех и радость приносящая людям.))))).
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.....приезд в команду Чемпиона Мира - хрень ?
....вам , "отисповеданным" и "причащённым" грозовским вообще зачем на этой ветке истерить ?
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.....приезд в команду Чемпиона Мира - хрень ?
....вам , "отисповеданным" и "причащённым" грозовским вообще зачем на этой ветке истерить ?
Бегемот болотное животное?
Бегемот болотное животное?