Шюррле: «„Спартак“ - самый большой клуб в России»

Новобранец «Спартака» поделился первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе.

В «Спартаке» всё на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой, увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь!

Стадион — просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще, меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя.

Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения!