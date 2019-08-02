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Шюррле: «„Спартак“ - самый большой клуб в России»

сегодня, 11:06

Новобранец «Спартака» Андре Шюррле поделился первыми впечатлениями от пребывания в московском клубе.

В «Спартаке» всё на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой, увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь!

Стадион — просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще, меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя.

Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения!

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил spartach n1
   143 / 845
сегодня в 13:29
Тем кого подводит память :
И что? Живём старыми заслугами? Таки тот Спартак не этому чета...)))
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   679 / 845
сегодня в 13:25
Ахахахах а этот немец шутник)
Багров-брат
Багров-брат
   143 / 845
сегодня в 13:24
Немцы на русской земле после 43-го все такие внимательные и добропорядочные...)))
Нормальное дежурное выступление, подкормленное неплохим баблом...)))
Заменяем слово Спартак на любое другое название клуба и варьируем выступление новобранцев...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ЦСКА Самый титулованный
   2 / 845
сегодня в 13:08
Шурле сбитый летчик.
Рабинер скоро новую книгу выпустит с биографией Шюррле. Назовет "Шюррле. От чемпиона мира до мини-пига"))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   375 / 845
сегодня в 13:04
Шурле сбитый летчик.
Ravshan878
Ravshan878 ответил spartach n1
   14 / 845
сегодня в 12:59
Ооо Привет Серёга.Дружище. Как жизнь? У вас спартаке перестройка что ли .Они продоют оптом. И покупаем по штучно.Как на черкизоне.Да ладно не пропадай.Мы всегда на связи.
viv
viv ответил Заполярный
   217 / 845
сегодня в 12:53
СПАРТАК - ЭТО Я СПАРТАК - ЭТО МЫ СПАРТАК - ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ А ЕСТЬ ЕЩЕ КОНЕБОМЖИ - ПОЗОР СТРАНЫ
viv
viv
   217 / 845
сегодня в 12:51
Андре Шюррле...если захотел позориться то тебе точно к семинулевым...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   34 / 845
сегодня в 12:39
Теорию сдал на отлично.
Теперь вождение.
Albertinos
Albertinos
   152 / 845
сегодня в 12:39
Хрюкай новоиспечённый свин! Пока тебе грамотно мозги промывают. Время покажет, и сам всё поймёшь!
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 845
сегодня в 12:38
Кто-нибудь откройте ему уже глаза и скажите куда он попал, что с людьми происходит когда они в тарасовке попадают, один игру за четыре месяца ставит, второму большой клуб мерещится, да спартак даже по меркам МКАДа ни о чём
spartach n1
spartach n1
   7 / 845
сегодня в 12:38
Тем кого подводит память :

parallels
parallels
   36 / 845
сегодня в 12:37
самый большой позор россии - вот что такое спартак!
Заполярный
Заполярный
   129 / 845
сегодня в 12:35
СПАРТАК - ЭТО Я
СПАРТАК - ЭТО МЫ
СПАРТАК - ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ

А ЕСТЬ ЕЩЕ КОНЕБОМЖИ - ПОЗОР СТРАНЫ
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   7 / 845
сегодня в 12:35
Привет Сергей. На мой взгляд, СпаМ самая скандальная команда РПЛ. Смех и радость приносящая людям.))))).
Привет Григорич !
В столь почтенном возрасте грешно уподобляться учащимся ПТУ,а радоваться успехам своей команды !)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   59 / 845
сегодня в 12:31
Немецкие СМИ удивлены переходом Шюррле в «спартак»


В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «спартак» для продолжения карьеры.

— Переход в «спартак» немного удивляет. Пятое место в прошлом сезоне, старт всего лишь в квалификации Лиги Европы и невнятное начало сезона, — приводит слова журналистов издания Sport.de пресс-служба УЕФА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   35 / 845
сегодня в 12:31
Конечно Спартак,а не газовый пузырь который скоро лопнет !)
Привет Сергей. На мой взгляд, СпаМ самая скандальная команда РПЛ.
Смех и радость приносящая людям.))))).
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 845
сегодня в 12:28
Кто его трогает?...а так все под Богом ходим, кто знает сколько кому осталось?...
CSKA2012
CSKA2012
   139 / 845
сегодня в 12:28
Самый большой клуб это РФС с питерскими разбойниками))
RussianMango
RussianMango
   42 / 845
сегодня в 12:28
Как бомбит лазурных, когда говорят про большой клуб и это не про зенит. Клуб без истории не может быть большим...памперсы смените и нойте дальше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   2 / 845
сегодня в 12:27
Пришел оправдывать канониров на спартаковскую ветку?))) и ты и я про зимние матчи)) чтож, мы и в англии вам накидали, да и в равных условиях играли и не покупали игроков за 80 млн для этого)))
Надо признать, что тогда "Спартак" еще был неплохим... Последний неплохой "Спартак", который я помню. Хотя я и "Зенит" хороший уже давно не видел)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Сережа Грязев
   84 / 845
сегодня в 12:27
Я посмотрю сколько красноперых завтра здесь будет после Динамо. Поросята здесь только между играми. А после игры пятак в корыто и молчать пока опять какая ни будь хрень не вылезет!!!!!
и молчать пока опять какая ни будь хрень не вылезет!!!!!
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.....приезд в команду Чемпиона Мира - хрень ?
....вам , "отисповеданным" и "причащённым" грозовским вообще зачем на этой ветке истерить ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   9 / 845
сегодня в 12:26
Пришел оправдывать канониров на спартаковскую ветку?))) и ты и я про зимние матчи)) чтож, мы и в англии вам накидали, да и в равных условиях играли и не покупали игроков за 80 млн для этого)))
viv
viv
   217 / 845
сегодня в 12:26
Шурле...спартак самый семинулевый клуб России...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   2 / 845
сегодня в 12:26
Все проблемы с алкоголем в Питере...лунев, Риксен и шнур подтверждают)...
Риксена не трогай, ему, может, несколько месяцев до смерти осталось
MAUS
MAUS ответил Сережа Грязев
   60 / 845
сегодня в 12:24
Ну я и смотрю Ваш (Спартак ) как ленин живее всех живых. Давно уже дохлый а Вы все похоронить не можете.
Вот скажи мне Грязев,
Бегемот болотное животное?
zeni
zeni
   343 / 845
сегодня в 12:24
Умора а не спартак !! Ржу не могу и так лет 19 смехота!!
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   3 / 845
сегодня в 12:24
Все проблемы с алкоголем в Питере...лунев, Риксен и шнур подтверждают)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ошалевший
   2 / 845
сегодня в 12:23
пересмотри состав,кого ты там в третий записал? ивановича? дриусси?ригони? кузяева?
Там играли лавочники на тот момент, Заболотный, Краневиттер, днарь Шатов, Дриусси тоже тогда не разыгрался.
spartach n1
spartach n1
   7 / 845
сегодня в 12:21
Конечно Спартак,а не газовый пузырь который скоро лопнет !)
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