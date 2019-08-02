Дьяков: «Пусть Григорян лучше эфиры ведёт, чем тренирует»

Российский защитник , в июне покинувший минское «Динамо», рассказал о том, как сорвался его переход в «Тамбов».

После того, как я разорвал контракт с минским «Динамо», мне позвонил наставник «Тамбова» Александр Григорян. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Я ответил, что готов, так как уже являюсь свободным агентом. Он попросил дать день-два на улаживание каких-то моментов, обещал, что скоро перезвонит. Прошло несколько суток, от него ни ответа, ни привета. Решил сам ему позвонить, уточнить ситуацию. Не берёт трубку. Писал ему смс. Ответа также не последовало. Не люблю, когда люди так поступают. Мы же не в детском саду. Если у тебя что-то изменилось, наберись смелости, позвони сам, скажи, как есть. Ладно сам не позвонишь, мало ли что, но хотя бы на звонок-то ответить можно. Всё понимаю, можно передумать, или руководство могло решить, что я не нужен. Но когда тебе человек звонит, а потом пропадает… Очень некрасивая ситуация. Руку Григоряну после этого не пожму. Надо всегда оставаться прежде всего человеком. Григорян, проверь пропущенные!

Хорошо ли я знаком с Григоряном? В том-то и дело. Когда играл в дубле «Локомотива», он звал меня в «Химки». Потом из «Динамо» приглашал в «Анжи». Но тогда «бело-голубые» не отпустили. Когда разорвал контракт с турецким клубом в прошлом году, вместе с ним ходили на передачи «Матч ТВ». Он говорил, что если найдёт себе клуб, то обязательно ко мне обратится. Бог ему судья. Пусть лучше эфиры ведёт, чем тренирует.