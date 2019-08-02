Кавазашвили: «Не верю, что „Спартак“ способен достойно сыграть с „Туном“»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили без оптимизма смотрит на предстоящий поединок «красно-белых» с «Туном» в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Игра с «Туном»? Единственное, что «Спартак» может сделать: выйти на футбольное поле и включиться в движение, но насколько соперник позволит это сделать. Если бы я бы мог сказать, что в «Спартаке» высококвалифицированные футболисты, тогда я был бы уверен, что наши ребята по ходу игры будут то придерживать мяч, то усиливать атаку за счёт того, что лидер команды организует игру. Сегодня такого футболиста в «Спартаке» нет. Поэтому, я сомневаюсь, что команда сможет показать ту самую спартаковскую игру, о чём мы давно мечтаем.