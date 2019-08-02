ГлавнаяНовости

Кавазашвили: «Не верю, что „Спартак“ способен достойно сыграть с „Туном“»

сегодня, 03:42
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 20:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили без оптимизма смотрит на предстоящий поединок «красно-белых» с «Туном» в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Игра с «Туном»? Единственное, что «Спартак» может сделать: выйти на футбольное поле и включиться в движение, но насколько соперник позволит это сделать. Если бы я бы мог сказать, что в «Спартаке» высококвалифицированные футболисты, тогда я был бы уверен, что наши ребята по ходу игры будут то придерживать мяч, то усиливать атаку за счёт того, что лидер команды организует игру. Сегодня такого футболиста в «Спартаке» нет. Поэтому, я сомневаюсь, что команда сможет показать ту самую спартаковскую игру, о чём мы давно мечтаем. 

Разве они первый раз вылетают из Лиги Европы? Не верю, что сегодня «Спартак» способен достойно сыграть на футбольном поле. Они в чемпионате России выступают безобразно. Как можно в такой ситуации ждать от международных соревнований чего-то яркого и полезного, если они в РПЛ не могут реализовать возможности, которые им предоставляют не очень сильные соперники.

Ранее мнением о сопернике «Спартака» по квалификации ЛЕ поделился главный тренер москвичей Олег Кононов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»
Сегодня, 01:44 Комментарии2
Медведев: «Не стоит ожидать, что „Краснодар“ будет беречь силы на „Порту“»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Шунич: «„Спартак“ всегда очень силён, но мы способны с ним побороться»
Сегодня, 01:14 Комментарии2
Игрок «Нефтчи»: «Не ожидал, что забьем „Арсеналу“ так много»
Сегодня, 00:50 Комментарии1
Левашов: «Нельзя сказать, что „Арсеналу“ не хватило опыта игры в Европе»
Сегодня, 00:46 Комментарии0
Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»
Вчера, 22:42 Комментарии37
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 838
сегодня в 04:13
Хрющатнику надо пройти очищение в ФНЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100