Сульшер: «По игре МЮ я не вижу, что нам нужно менять наш план»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» убеждён, что манкунианцы находятся на правильном пути, и не собирается кардинально менять рисунок игры команды.

На этом месте ты всегда будешь испытывать давление, но, безусловно, я уверен в том, что мы делаем.

У нас есть план, и по нашей игре я не вижу, что нам нужно менять направление. Результаты – это другой вопрос, но когда три из четырёх моментов оборачиваются пропущенными голами, это особо не проконтролируешь.

Были матчи, в которых мы должны были побеждать. Мы знаем об этом, но это иной вопрос. Мы можем контролировать только то, как мы играем, как тренируемся и как готовимся к матчам.