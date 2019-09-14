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Сульшер: «По игре МЮ я не вижу, что нам нужно менять наш план»

сегодня, 07:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер убеждён, что манкунианцы находятся на правильном пути, и не собирается кардинально менять рисунок игры команды.

На этом месте ты всегда будешь испытывать давление, но, безусловно, я уверен в том, что мы делаем.

У нас есть план, и по нашей игре я не вижу, что нам нужно менять направление. Результаты – это другой вопрос, но когда три из четырёх моментов оборачиваются пропущенными голами, это особо не проконтролируешь.

Были матчи, в которых мы должны были побеждать. Мы знаем об этом, но это иной вопрос. Мы можем контролировать только то, как мы играем, как тренируемся и как готовимся к матчам.

После ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в 4-м туре АПЛ МЮ делит 8-11 строчки с «Тоттенхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Челси».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   76 / 712
сегодня в 10:50
Подождем когда ещё ниже опустятся.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 712
сегодня в 10:42
Этот план сработает, если заменить в нем некоторые детали. Например Эриксена вместо Погба.
Caniggia
Caniggia
   16 / 712
сегодня в 10:07
По результатам и игре МЮ прежде всего видо, что нужно менять норвежского физрука.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 712
сегодня в 09:39
Я думаю через несколько игр будет все ясно
mihaluch
mihaluch
   82 / 712
сегодня в 09:29
Точно ведёт себя как Кононов, всё в порядке есть план но нет результата.
Accinit
Accinit
   87 / 712
сегодня в 09:07
Время покажет.
Viktor Dombrovsky
Viktor Dombrovsky
сегодня в 09:06
нужно менять тренера
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 08:00
С этим планом МЮ займёт 9-10 места.
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