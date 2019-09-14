Леком: «„Монако“ хочет победить „Марсель“»

Голкипер «Монако» Бенжамин Леком поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Марселем» в 5-м туре Лиги 1.

Мне кажется, что мы готовы и теперь не имеем оправданий после закрытия трансферного окна. Настала наша очередь хорошо потрудиться.

Этот матч состоится в подходящее время – трансферное окно закрыто, и нам предстоит зрелищная игра против «Марселя». Будет непросто, но мы уже очень хотим добиться этой первой победы, чтобы запустить наш сезон. Мы хотим победить в этом матче.

Наш нынешний уровень игры стал выше, потому что мы уже привыкли играть вместе. Все показали себя в сборных, но мы также хорошо поработали на тренировках. Все необходимые элементы для выполнения требований президента клуба у нас есть. Теперь пришла наша очередь показать, что у нас есть потенциал. У нас сильная команда.

Нам не хватало игроков в полузащите в последних встречах, но переходы Тьему Бакайоко и Адриена Сильвы пойдут нам на пользу. Фабрегас нам также очень поможет по возвращении после дисквалификации, у него есть невероятные качества.

Когда я перешёл в команду во время предсезонной подготовки, то почувствовал, что страхи прошлого сезона остались. Но начинается новый сезон с новыми игроками. Я уверен во всех своих партнёрах.