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Леком: «„Монако“ хочет победить „Марсель“»

сегодня, 06:50
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсельЗавтра в 22:00 Не начался

Голкипер «Монако» Бенжамин Леком поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Марселем» в 5-м туре Лиги 1.

Мне кажется, что мы готовы и теперь не имеем оправданий после закрытия трансферного окна. Настала наша очередь хорошо потрудиться.

Этот матч состоится в подходящее время – трансферное окно закрыто, и нам предстоит зрелищная игра против «Марселя». Будет непросто, но мы уже очень хотим добиться этой первой победы, чтобы запустить наш сезон. Мы хотим победить в этом матче.

Наш нынешний уровень игры стал выше, потому что мы уже привыкли играть вместе. Все показали себя в сборных, но мы также хорошо поработали на тренировках. Все необходимые элементы для выполнения требований президента клуба у нас есть. Теперь пришла наша очередь показать, что у нас есть потенциал. У нас сильная команда.

Нам не хватало игроков в полузащите в последних встречах, но переходы Тьему Бакайоко и Адриена Сильвы пойдут нам на пользу. Фабрегас нам также очень поможет по возвращении после дисквалификации, у него есть невероятные качества.

Когда я перешёл в команду во время предсезонной подготовки, то почувствовал, что страхи прошлого сезона остались. Но начинается новый сезон с новыми игроками. Я уверен во всех своих партнёрах.

После ничейной встречи со «Страсбуром» (2:2) «Монако» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. «Марсель» же располагается на 9-й позиции, опережая монегасков на 5 очков.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
   24 / 712
сегодня в 12:10
Монако одной ногой в пердиве, какой там Марсель.
drug01
drug01
   80 / 712
сегодня в 09:21
Пока ещё рано давать такой прогноз
VIPded
VIPded
   35 / 712
сегодня в 08:39
Пора бы уже Монако выкарабкиваться со дна.
STVA 1
STVA 1
   72 / 712
сегодня в 07:33
Мврсель тоже хочет .
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 07:26
Сложный получится матч для обеих команд.
mihaluch
mihaluch
   82 / 712
сегодня в 07:19
С"Марселем" у "Монако" не всегда идёт игра.
itujan
itujan
   455 / 712
сегодня в 07:19
Марсель наваляет монаке.
ДСА
ДСА
   103 / 712
сегодня в 06:56
Марсель посильнее будет.
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