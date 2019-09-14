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Сарри прокомментировал отсутствие Манджукича и Джана в заявке «Юве» на ЛЧ

сегодня, 04:42

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался относительно непопадания Марио Манджукича и Эмре Джана в заявку клуба на матчи Лиги чемпионов.

Мне не было легко или приятно оглашать наш состав на Лигу чемпионов. Но это было необходимо.

Я расстроен, потому что два очень важных игрока не будут вовлечены в матчи ЛЧ. Тем не менее такие трудности говорят о силе нашего состава.

Реакция Джана? Это нормально, когда игрок страдает после таких значимых решений. В подобных ситуациях нельзя не учитывать эмоциональную составляющую.

Мы должны дать ему возможность высказаться. Мой возраст уже позволяет понять его реакцию.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил juvenale
   112 / 712
сегодня в 13:48
Ага, насмешил
juvenale
juvenale ответил Конунг Рагнар
   69 / 712
сегодня в 11:33
Сарри показал свою физручью натуру, включив в заявку Игуаина и убрав Манджукича
Игуаин сейчас на голову сильнее хорвата
juvenale
juvenale ответил YNWA
   69 / 712
сегодня в 11:32
Джан: «Мы хотим выиграть Скудетто и Лигу чемпионов» Скудетто ты может быть и выиграешь, но Лигу чемпионов уже нет!🤣🤗😋😛😂
    Left Boy
    Left Boy ответил YNWA
       286 / 712
    сегодня в 10:32
    Его заявят на плей-офф, доброе утро
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       112 / 712
    сегодня в 09:02
    Сарри показал свою физручью натуру, включив в заявку Игуаина и убрав Манджукича
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       78 / 712
    сегодня в 07:24
    Ахахахаха
    YNWA
    YNWA
       193 / 712
    сегодня в 06:49
    Джан: «Мы хотим выиграть Скудетто и Лигу чемпионов»
    Скудетто ты может быть и выиграешь, но Лигу чемпионов уже нет!🤣🤗😋😛😂
    нечитайло
    нечитайло
       683 / 712
    сегодня в 06:43
    Камандору виднее
    spartach091
    spartach091
       104 / 712
    сегодня в 05:42
    Джан конечно знатно обо76ся с выбором команды.надо было сидеть в Ливерпуле
    cska plus
    cska plus
       2 / 712
    сегодня в 05:24
    Красавчик Сарри, большой психолог.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       402 / 712
    сегодня в 04:55
    Технично отбрехался.
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