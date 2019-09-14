Сарри прокомментировал отсутствие Манджукича и Джана в заявке «Юве» на ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» высказался относительно непопадания и в заявку клуба на матчи Лиги чемпионов.

Мне не было легко или приятно оглашать наш состав на Лигу чемпионов. Но это было необходимо.

Я расстроен, потому что два очень важных игрока не будут вовлечены в матчи ЛЧ . Тем не менее такие трудности говорят о силе нашего состава.

Реакция Джана? Это нормально, когда игрок страдает после таких значимых решений. В подобных ситуациях нельзя не учитывать эмоциональную составляющую.

Мы должны дать ему возможность высказаться. Мой возраст уже позволяет понять его реакцию.