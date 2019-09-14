Сарри прокомментировал отсутствие Манджукича и Джана в заявке «Юве» на ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался относительно непопадания Марио Манджукича и Эмре Джана в заявку клуба на матчи Лиги чемпионов.
Мне не было легко или приятно оглашать наш состав на Лигу чемпионов. Но это было необходимо.
Я расстроен, потому что два очень важных игрока не будут вовлечены в матчи ЛЧ. Тем не менее такие трудности говорят о силе нашего состава.
Реакция Джана? Это нормально, когда игрок страдает после таких значимых решений. В подобных ситуациях нельзя не учитывать эмоциональную составляющую.
Мы должны дать ему возможность высказаться. Мой возраст уже позволяет понять его реакцию.
Скудетто ты может быть и выиграешь, но Лигу чемпионов уже нет!🤣🤗😋😛😂
Скудетто ты может быть и выиграешь, но Лигу чемпионов уже нет!🤣🤗😋😛😂