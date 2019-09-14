Эррера: «Неймар входит в топ-5 игроков мира и претендует на „Золотой мяч“»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился своим мнением о нападающем парижан Неймаре.
Неймар входит в пятёрку лучших игроков мира и является претендентом на «Золотой мяч», вместе с Мбаппе.
Я очень рад играть вместе с Неймаром. Для меня это просто здорово. Играть с такими футболистами, как Неймар, Килиан Мбаппе, Марко Верратти, который, на мой взгляд, может очень скоро стать лучшим полузащитником, – это невероятная возможность.
Мы постараемся позаботиться о том, чтобы это был лучший сезон Неймара, и что он покажет свои сильные стороны даже больше, чем раньше.