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Брюс: «В „Халл Сити“ я пытался подписать ван Дейка»

сегодня, 03:29

Наставник «Ньюкасла» Стив Брюс рассказал о том, как он, будучи главным тренером «Халл Сити», пытался подписать нынешнего защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В тот период голландец выступал за «Селтик».

Вирджил ван Дейк – что за игрок, вау! Мы все знаем, насколько хорош «Ливерпуль» в атаке, но приход Вирджила и вратаря [Алиссона] дал «Ливерпулю» опору, в которой он так нуждался. Это просто вывело их на новый уровень.

Я мог привести ван Дейка в «Халл». У меня был обед с Кенни Далглишем и владельцем «Селтика» Дермотом Десмондом. И Десмонд рассказывал о лучших игроках, которые были в его распоряжении.

Он говорил: «Хенрик Ларссон, определённо, лучший из всех, кого я видел в „Селтике“ при моём правлении, но что я не могу понять, так это то, почему никто не приходит за ван Дейком».

Я подумал, что это может быть интересно. За последние 12 лет он многое повидал в футболе. Поэтому я пытался подписать ван Дейка, перед тем как он оказался в «Саутгемптоне». Но у меня не было шансов.

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани недавно заявил, что считает ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ.

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