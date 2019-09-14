ГлавнаяНовости

Жардим: «„Монако“ хорошо поработал во время перерыва на игры сборных»

сегодня, 05:18
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсельЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии домашней игры с «Марселем» в 5-м туре Лиги 1.

Мы хорошо поработали во время перерыва на матчи сборных. Игроки были очень сосредоточены. Остальные футболисты вернулись из сборных вчера, и мы начали готовиться к матчу два дня назад. Нам нужно набирать очки.

В центре поля у команды появилось больше качества. Мы стараемся хорошо работать с прибывшими Тьему [Бакайоко] и Адриеном Силвой. Все игроки готовы начать встречу с первых минут.

Это важный матч, у «Марселя» не сильно поменялась команда с прошлого года. Мы уважаем наших соперников, но делаем всё, чтобы добиваться побед. Это команда с большим опытом и игроками, привыкшими побеждать. У них не очень большой состав, но они показали свою реализацию в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном».

После ничейной игры со «Страсбуром» (2:2) в 4-м туре «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Капелло: «Лукаку - современный нападающий»
Сегодня, 14:26 Комментарии2
Капелло назвал главную проблему «Интера»
Сегодня, 14:04 Комментарии3
Ивоби: «„Эвертон“ - лучший шанс, чтобы проявить себя»
Сегодня, 13:22 Комментарии3
Гасперини: «Увольнение из „Интера“ - ошибка клуба, а не моя»
Сегодня, 11:23 Комментарии4
Де Лаурентис рассказал, почему конфликтовал с Сарри
Сегодня, 11:14 Комментарии4
Фредерикс: «У „Астон Виллы“ была хорошая команда в прошлом сезоне»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   31 / 712
сегодня в 09:40
Посмотрим как вы поработали.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 712
сегодня в 07:33
Хорошо поработали в отсутствие Головина, стало быть в основе его можно не ждать.
Valeleo
Valeleo
   196 / 712
сегодня в 07:04
Это очень заметно.
ДАША Д
ДАША Д
   91 / 712
сегодня в 06:57
Хорошо или плохо будет ясно после матча с Марселем
mihaluch
mihaluch
   82 / 712
сегодня в 06:16
Хорошо готовиться это мало, надо ещё уметь побеждать.
Caniggia
Caniggia
   16 / 712
сегодня в 05:42
Так хорошо поработали, как и в предсезонке? Опять, наверное начнут позориться и унижаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 712
сегодня в 05:27
Ситуация просто плачевная. Надо срочно выбираться с низов.
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 05:22
Посмотрим к чему готовились.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100