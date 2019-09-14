Жардим: «„Монако“ хорошо поработал во время перерыва на игры сборных»

Главный тренер «Монако» дал комментарий в преддверии домашней игры с «Марселем» в 5-м туре Лиги 1.

Мы хорошо поработали во время перерыва на матчи сборных. Игроки были очень сосредоточены. Остальные футболисты вернулись из сборных вчера, и мы начали готовиться к матчу два дня назад. Нам нужно набирать очки.

В центре поля у команды появилось больше качества. Мы стараемся хорошо работать с прибывшими Тьему [Бакайоко] и Адриеном Силвой. Все игроки готовы начать встречу с первых минут.

Это важный матч, у «Марселя» не сильно поменялась команда с прошлого года. Мы уважаем наших соперников, но делаем всё, чтобы добиваться побед. Это команда с большим опытом и игроками, привыкшими побеждать. У них не очень большой состав, но они показали свою реализацию в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном».