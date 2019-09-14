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Сарри: «Моя мать была совсем не рада тому, что я возглавил „Ювентус“»

сегодня, 06:37
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри накануне гостевой встречи с «Фиорентиной» в 3-м туре Серии А рассказал, что в его семье давно поддерживают «фиалок».

Правда ли, что моя мать угрожала больше не разговаривать со мной? Она была совсем не рада тому, что я возглавил «Ювентус», скажем так (улыбается).

Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона «Фиорентины», поэтому вся наша семья была преданными поклонниками «фиалок», за исключением меня, поддерживавшего «Наполи».

У меня сохранилось много воспоминаний об этом стадионе, но сейчас я вижу перед глазами только то, как я потерял здесь Скудетто. Мне нужно поскорее заменить это воспоминание чем-то позитивным.

Сарри также рассказал о том, как переносил пневмонию.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 712
сегодня в 10:55
Сарри Иудой оказался
dzvinka
dzvinka
   39 / 712
сегодня в 10:30
да сарри заднеприводный курильщик - это сразу стало понятно.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил fanliverpoolfan
   23 / 712
сегодня в 09:54
Может мама хотела что бы сын выигрывал настояшие медальки а не картонные.
    Союзник противников
    Союзник противников
       6 / 712
    сегодня в 08:30
    Великовозрастные итальянские маменькины сынки задают друг-другу соответствующие вопросы.
    cska plus
    cska plus
       2 / 712
    сегодня в 07:32
    Обидел семью.
    Balanenok
    Balanenok
       319 / 712
    сегодня в 07:26
    Удачи!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       78 / 712
    сегодня в 07:25
    Может мама хотела что бы сын выигрывал настояшие медальки а не картонные.
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