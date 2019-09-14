Сарри: «Моя мать была совсем не рада тому, что я возглавил „Ювентус“»

Главный тренер «Ювентуса» накануне гостевой встречи с «Фиорентиной» в 3-м туре Серии А рассказал, что в его семье давно поддерживают «фиалок».

Правда ли, что моя мать угрожала больше не разговаривать со мной? Она была совсем не рада тому, что я возглавил «Ювентус», скажем так (улыбается).

Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона «Фиорентины», поэтому вся наша семья была преданными поклонниками «фиалок», за исключением меня, поддерживавшего «Наполи».

У меня сохранилось много воспоминаний об этом стадионе, но сейчас я вижу перед глазами только то, как я потерял здесь Скудетто. Мне нужно поскорее заменить это воспоминание чем-то позитивным.