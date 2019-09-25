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«Уфа» с минимальным преимуществом обыграла «Чайку»

сегодня, 19:50
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Уфа» одолела «Чайку» в рамках 1/16 финала Кубка России и сыграет в 1/8 финала с ЦСКА.

«Чайка» - «Уфа» 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк 36

«Чайка»: Киселев, Бычков, Гогличидзе, Дубовой, Леонтьев, Павленко, Шайморданов, Коржунов (Хохлачев 51), Карташов, Белоус (Машнев 69), Подбельцев (Коротаев 55).
Главный тренер: Воецкий Дмитрий.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Голубев, Алиев, Фомин, Козлов (Тилль 59), Бизяк, Гиоргобиани.
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Фомин 37, Никитин 52, Никитин 56

Удаления: Дубовой 53, Никитин 56
 

В последнем официальном матче уфимцы обыграли московский «Спартак».

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
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сегодня в 21:27
антифутбольщина проползла....
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 20:32
трудно, непривычно играть первым номером
Лакшери
Лакшери
   236 / 978
сегодня в 19:51
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