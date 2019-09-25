«Уфа» с минимальным преимуществом обыграла «Чайку»

«Уфа» одолела «Чайку» в рамках 1/16 финала Кубка России и сыграет в 1/8 финала с ЦСКА.
«Чайка» - «Уфа» 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк 36
«Чайка»: Киселев, Бычков, Гогличидзе, Дубовой, Леонтьев, Павленко, Шайморданов, Коржунов (Хохлачев 51), Карташов, Белоус (Машнев 69), Подбельцев (Коротаев 55).
Главный тренер: Воецкий Дмитрий.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Голубев, Алиев, Фомин, Козлов (Тилль 59), Бизяк, Гиоргобиани.
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Фомин 37, Никитин 52, Никитин 56
Удаления: Дубовой 53, Никитин 56
В последнем официальном матче уфимцы обыграли московский «Спартак».