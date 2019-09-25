ЦСКА уверенно обыграл «Аланию»

В матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА в гостях одолел «Аланию».
Владикавказ, стадион Спартак
«Алания» - ЦСКА 1:3 (1:2)
Голы: Хадарцев 19 (пенальти) - Ахметов 2 (пенальти), Нисимура 34, Нисимура 72
«Алания»: Солдатенко, Царикаев, Качмазов, Бутаев, Шавлохов, Засеев, Хадарцев, Крамаренко (Гурциев 55), Хугаев, Машуков (Малоян 76), Магомедов
Главный тренер: Гогниев Спартак.
ЦСКА: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов (Рибамар Лопес дос Сантос 78), Сигурдссон (Чалов 65), Бийол, Нисимура (Кучаев 86)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Качмазов 22, Царикаев 37, Машуков 41, Кокоев 74, Засеев 80, Чалов 83
Ранее в Кубке России победу над «Енисеем» одержал «Зенит».
Аланию в премьерку! Вместе с Ротором и Торпедо
Аланию в премьерку! Вместе с Ротором и Торпедо
Рад за Такуму,что наконец-то почувствовал вкус голов за ЦСКА.
Рад за Такуму,что наконец-то почувствовал вкус голов за ЦСКА.
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
Армейцев с победой !!!
Алании скорейшего возвращения в элиту!!!
Армейцев с победой !!!
Алании скорейшего возвращения в элиту!!!
А ещё я видел Саву за воротами армейцев )) буду ждать его выпуск )
А ещё я видел Саву за воротами армейцев )) буду ждать его выпуск )
Осетинский футбол на СевКаве всегда был одним из лучшим,
так пусть Владикавказ тперь восстанавливает былые традиции,
и будет таким же сочным и вкусным, как осетинские пироги ! )
Осетинский футбол на СевКаве всегда был одним из лучшим,
так пусть Владикавказ тперь восстанавливает былые традиции,
и будет таким же сочным и вкусным, как осетинские пироги ! )