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ЦСКА уверенно обыграл «Аланию»

сегодня, 19:54
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА в гостях одолел «Аланию».

Владикавказ, стадион Спартак

«Алания» - ЦСКА 1:3 (1:2)
Голы: Хадарцев 19 (пенальти) - Ахметов 2 (пенальти), Нисимура 34, Нисимура 72

«Алания»: Солдатенко, Царикаев, Качмазов, Бутаев, Шавлохов, Засеев, Хадарцев, Крамаренко (Гурциев 55), Хугаев, Машуков (Малоян 76), Магомедов
Главный тренер: Гогниев Спартак.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов (Рибамар Лопес дос Сантос 78), Сигурдссон (Чалов 65), Бийол, Нисимура (Кучаев 86)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Качмазов 22, Царикаев 37, Машуков 41, Кокоев 74, Засеев 80, Чалов 83

Ранее в Кубке России победу над «Енисеем» одержал «Зенит».

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   94 / 978
сегодня в 21:33
молодёжь побегала, Алан с родными повидался. в общем все довольны. с победой!
AMaaa_777
AMaaa_777
   784 / 978
сегодня в 21:30
С победой ЦСКА!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   397 / 978
сегодня в 21:29
Хадарцев? Как же он четко играл в Тосно....жаль, что в Премьерке не замечают таких ребят
Аланию в премьерку! Вместе с Ротором и Торпедо
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   470 / 978
сегодня в 21:21
Игра была бодрой.
Absinthe2
Absinthe2 ответил cska plus
   180 / 978
сегодня в 20:38
Виликий клуб с великой победой!
В точку! вИликий)))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   835 / 978
сегодня в 20:37
Чалова не зря не взял в сборную Черчесов . Такой момент загубил в конце матча -мозгами надо играть ему , а он ..............выбрал самый идиотский вариант !
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил Absinthe2
   125 / 978
сегодня в 20:30
Какое счастье обыграть Аланию))) В Разграде ржут)))
Для коней это был матч жизни( хахахахаха
oFANATo
oFANATo ответил Absinthe2
   67 / 978
сегодня в 20:28
Радуйся что гранд Мордовию твой Ростов обыграл, в чемпионате последний тур вышел с баранкой.
drug01
drug01
   175 / 978
сегодня в 20:27
Молодцы С победой!!!
SHMEL
SHMEL
   121 / 978
сегодня в 20:26
Всех с победой!!!
Рад за Такуму,что наконец-то почувствовал вкус голов за ЦСКА.
cska plus
cska plus
   14 / 978
сегодня в 20:25
Виликий клуб с великой победой!
oFANATo
oFANATo
   67 / 978
сегодня в 20:25
С победой всех Красно-Синих братьев.
Absinthe2
Absinthe2
   180 / 978
сегодня в 20:25
Какое счастье обыграть Аланию))) В Разграде ржут)))
ermak6848
ermak6848
   229 / 978
сегодня в 20:23
C Победой Дорогие армейцы!!!
VIPded
VIPded
   66 / 978
сегодня в 20:21
Хорошо отыграли. Главное, не повредился никто.
Удачи ЦСКА!!!
Sergey Z
Sergey Z
   241 / 978
сегодня в 20:21
Армейцев с победой!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
   275 / 978
сегодня в 20:20
всех с Победой !!!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   41 / 978
сегодня в 20:17
Если откровенно, то Фёдор разочаровал, мог и сам пробить, но отдал безобразный пас на Лукаса. чем загубил 100% момент. Солдатенко молодец, тащил всё, что мог. Ждём Аланию в РПЛ. Удачи ей.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   245 / 978
сегодня в 20:11
Хорошо, молодцы!
Юрниекс
Юрниекс
   92 / 978
сегодня в 20:09
Помазун в целом оччень неплохо смотрелся..Хорошо что лидерам дали отдохнуть..Пацанов молодых натаскать...И вроде без травм...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   125 / 978
сегодня в 20:08
игоорь43 стоял бы трешку точно получил
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 978
сегодня в 20:08
Без блеска, но вполне уверенно.
Армейцев с победой !!!
Алании скорейшего возвращения в элиту!!!
Великолепный
Великолепный
   63 / 978
сегодня в 20:06
Молодцы, уверенная победа.👋👋👋👋
Слайш
Слайш
   228 / 978
сегодня в 20:05
ЦСКА с победой, нормально сыграли..

А ещё я видел Саву за воротами армейцев )) буду ждать его выпуск )
Армейская душа
Армейская душа
   35 / 978
сегодня в 20:04
Поздравляю! А теперь Нисимуре пора начать забивать в ПЛ и ЕК
Морозовский
Морозовский
   30 / 978
сегодня в 20:03
С победой, легендарный клуб "ЦСКА"!
NAZAR 007
NAZAR 007
   1 / 978
сегодня в 20:02
Коней с победой, а Алании-удачи и успешного возрождения !
Осетинский футбол на СевКаве всегда был одним из лучшим,
так пусть Владикавказ тперь восстанавливает былые традиции,
и будет таким же сочным и вкусным, как осетинские пироги ! )
За адекватность
За адекватность
   18 / 978
сегодня в 20:01
Болельщиков "ЦСКА" с победой. Спокойно и без нервов. Но и "Алания молодцы, играли в футбол, бились, поддержка болельщиков прекрасная, но клаас игроков конечно разный.
cska1948
cska1948
   50 / 978
сегодня в 19:57
Гречка явно идёт на пользу самураю!.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   420 / 978
сегодня в 19:56
Вперёд ЦСКА за 22-ым трофеем!
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