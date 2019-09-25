«Томь» разгромила «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России

«Томь» переиграла «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России и прошла в следующий этап турнира.
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Тамбов» - 4:0 (2:0)
Голы: Тлупов 28, Талалай 36, Сасин 63, Казанков 74 (пенальти)
«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков 68), Плетнев, Талалай (Житнев 80), Тлупов
Главный тренер: Баскаков Василий.
«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Грицаенко, Осипенко, Кулик, Чуперка, Килин (Чернышов 46), Усман (Бенито 46), Муниру (Карасев 75), Мамтов, Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.
Предупреждения: Мамтов 27, Кулик 41, Каленкович 61, Тлупов 67
В другом матче Кубка «Динамо» проиграло «Лучу».
пока счет ФНЛ-РПЛ 2:1
пока счет ФНЛ-РПЛ 2:1
Томь с победой!!!
Томь с победой!!!