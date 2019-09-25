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«Томь» разгромила «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России

сегодня, 16:52
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Томь» переиграла «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России и прошла в следующий этап турнира.

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Тамбов» - 4:0 (2:0)
Голы: Тлупов 28, Талалай 36, Сасин 63, Казанков 74 (пенальти)

«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков 68), Плетнев, Талалай (Житнев 80), Тлупов
Главный тренер: Баскаков Василий.

«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Грицаенко, Осипенко, Кулик, Чуперка, Килин (Чернышов 46), Усман (Бенито 46), Муниру (Карасев 75), Мамтов, Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Мамтов 27, Кулик 41, Каленкович 61, Тлупов 67

В другом матче Кубка «Динамо» проиграло «Лучу».

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Все комментарии
112910415
112910415
   61 / 970
сегодня в 18:06
это они круто !
Garrincha58
Garrincha58 ответил КЭТиК
   252 / 970
сегодня в 17:42
Тамбов точно из Премьер-Лиги?
а у нас половина команд таких и ещё хотят увеличить
Garrincha58
Garrincha58
   252 / 970
сегодня в 17:42
на очереди Зенит
Чист
Чист
   237 / 970
сегодня в 17:37
Ну зачем Тамбову надрываться с кубком если даже негде играть - одно не пойму зачем городу такой клуб для кого играют чтобы чиновники бабло могли делить
Binger
Binger
   23 / 970
сегодня в 17:23
Томь с победой!
Zak11
Zak11
   490 / 970
сегодня в 17:09
Талалай брат Талалаева? Месть за то что последнего выперли из Тамбова?
Vadik
Vadik
   766 / 970
сегодня в 17:07
Однознасно Тамбов слил игру. Кубок просто ему не нужен!
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 970
сегодня в 17:05
Томь разгромила покорителей Спартака. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   15 / 970
сегодня в 17:02
Григорян слил.
LOpp
LOpp
   11 / 970
сегодня в 17:00
вторая команда РПЛ на выход.
пока счет ФНЛ-РПЛ 2:1
drug01
drug01
   184 / 970
сегодня в 16:58
Браво Томь! Молодцы!
Alean
Alean
   344 / 970
сегодня в 16:55
Неплохо, больше половины игроков запаса выиграли команду из РПЛ.
Томь с победой!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 970
сегодня в 16:54
Явный слив!!! Тамбову не до кубка - определенно. Но уж счет больно стремненький.
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 970
сегодня в 16:52
Тамбов точно из Премьер-Лиги?
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