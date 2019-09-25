«Зенит» прошёл «Енисей» в Кубке России

Питерский «Зенит» не без проблем справился с «Енисеем» в 1/16 Кубка России.
Красноярск, стадион Центральный
«Енисей» - «Зенит» 1:2 (1:0)
Голы: Савичев 14 - Сутормин 58 (пенальти), Мак 63
«Енисей»: Филиппов, Гарбуз, Клещенко, Мильдзихов (Комков 78), Рожков, Харитонов, Зотов (Иванов 82), Савичев, Хубулов (Саркисов 70), Ланин, Долгов
Главный тренер: Газзаев Юрий.
«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев 60), Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Шатов (Иванов 89), Сутормин, Кузяев, Мак (Воробьев 81), Краневиттер
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Смольников 23, Долгов 45, Рожков 58, Сутормин 63, Мильдзихов 74, Зотов 75
Ранее в Кубке России московское «Динамо» не справилось с «Лучом».
Не сторонник данного турнира....но и запасным надо когда то давать побегать в официальных встречах и мелькнуть в телевизоре....))
Всех с Победой !!
За неделю 3 игры в 3-х турнирах.....одна уже выиграна....удачи в РПЛ и ЛЧ....!!
Не сторонник данного турнира....но и запасным надо когда то давать побегать в официальных встречах и мелькнуть в телевизоре....))
Всех с Победой !!
За неделю 3 игры в 3-х турнирах.....одна уже выиграна....удачи в РПЛ и ЛЧ....!!
какие проблемы? случайный гол Енисея?
какие проблемы? случайный гол Енисея?
вообще-то трансферная стоимость у Сутормина 3 млн евро. Ну не будет же газпром сам у себя покупать Сутормина за 3 млн, Зениту же надо уложиться в финансовый фэер-плей, а после покупки Малкома это трудно сделать.
вот такая вот у нас чистый и законный чемпионат.
вообще-то трансферная стоимость у Сутормина 3 млн евро. Ну не будет же газпром сам у себя покупать Сутормина за 3 млн, Зениту же надо уложиться в финансовый фэер-плей, а после покупки Малкома это трудно сделать.
вот такая вот у нас чистый и законный чемпионат.
ДАЖЕ С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ФНЛ И ТО СУДЬЮ ЗАРЯДИЛИ
ДАЖЕ С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ФНЛ И ТО СУДЬЮ ЗАРЯДИЛИ
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Стыдно
Стыдно