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«Зенит» прошёл «Енисей» в Кубке России

сегодня, 17:25
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Питерский «Зенит» не без проблем справился с «Енисеем» в 1/16 Кубка России.

Красноярск, стадион Центральный

«Енисей» - «Зенит» 1:2 (1:0)

Голы: Савичев 14 - Сутормин 58 (пенальти), Мак 63

«Енисей»: Филиппов, Гарбуз, Клещенко, Мильдзихов (Комков 78), Рожков, Харитонов, Зотов (Иванов 82), Савичев, Хубулов (Саркисов 70), Ланин, Долгов
Главный тренер: Газзаев Юрий.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев 60), Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Шатов (Иванов 89), Сутормин, Кузяев, Мак (Воробьев 81), Краневиттер
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Смольников 23, Долгов 45, Рожков 58, Сутормин 63, Мильдзихов 74, Зотов 75

Ранее в Кубке России московское «Динамо» не справилось с «Лучом».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 970
сегодня в 19:13
Ожидаемо....ненапряжно....не крупно, но убедительно....

Не сторонник данного турнира....но и запасным надо когда то давать побегать в официальных встречах и мелькнуть в телевизоре....))

Всех с Победой !!
За неделю 3 игры в 3-х турнирах.....одна уже выиграна....удачи в РПЛ и ЛЧ....!!
kastites
kastites
   62 / 970
сегодня в 19:03
Спокойно ,вторым составом
yasukuni
yasukuni
   202 / 970
сегодня в 18:46
Больше пенальти, фальшивых и разных!
nikot
nikot
   192 / 970
сегодня в 18:20
Тянут голуб.. проект!
112910415
112910415
   61 / 970
сегодня в 18:16
уверенно, на классе ... кое-как !
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   78 / 970
сегодня в 18:12
С победой Зенит.
zenitforfun
zenitforfun
   240 / 970
сегодня в 18:03
спрашивается, зачем Джорджевича продали? Думали дозаявить Кокорина? вряд ли
yeychanin23
yeychanin23
   458 / 970
сегодня в 18:00
Ну, теперь "Зенит" не остановить...)
holms918
holms918
   645 / 970
сегодня в 17:58
Всё закономерно.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777 ответил Михаил Славнов
   82 / 970
сегодня в 17:50
Зенит с победой в кубке, где свиней постоянно обижают то Тосны, то Уралы.
а сегодня в один ряд с Тосно и Уралом встанет еще и Камаз)
серый1925
серый1925
   561 / 970
сегодня в 17:49
Питерский «Зенит» не без проблем справился с «Енисеем»
какие проблемы? случайный гол Енисея?
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 970
сегодня в 17:46
Без напряга прошли. У свиней сегодня будет битва против явного фаворита. Им деваться некуда. В Лигу Европы могут попасть только через Кубок. Правда Камаз будет против. Гыгыгы
Balanenok
Balanenok ответил Питер Ман
   206 / 970
сегодня в 17:45
Почему громадянина это интересует?
А он Леню киевского обожает, все-таки земляк укроинский.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Заполярный
   5 / 970
сегодня в 17:41
ОТСКОЧИЛИ ЛАЗУРНЫЕ С ПОМОЩЬЮ СУДЬИ. ДАЖЕ С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ФНЛ И ТО СУДЬЮ ЗАРЯДИЛИ
Свиньи 7 туров отскакивали с помощью судей, пока в 8 не нарвались на ВАР и Зенит. Как стали честно судить и вводить Вар, так свиньи сразу повалились прямиком в Пердив. гыгыгы
Garrincha58
Garrincha58
   252 / 970
сегодня в 17:40
вот такой говё...ный футбол у нас
Питер Ман
Питер Ман ответил LOpp
   24 / 970
сегодня в 17:40
Сутормин топ, 3 мяча за неделю, и всего за 50000. вообще-то трансферная стоимость у Сутормина 3 млн евро. Ну не будет же газпром сам у себя покупать Сутормина за 3 млн, Зениту же надо уложиться в финансовый фэер-плей, а после покупки Малкома это трудно сделать. вот такая вот у нас чистый и законный чемпионат.
Почему громадянина это интересует?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 970
сегодня в 17:39
Зенит с победой в кубке, где свиней постоянно обижают то Тосны, то Уралы.
LOpp
LOpp ответил Питер Ман
   11 / 970
сегодня в 17:39
С отличной победой чемпионов, кубок будет наш. Уложили филиал Федуна за 5 минут у него же на поле. Учитывая место енисея в фнл, им все вернулось за прошлый сезон, пфл их ждет, и так будет со всеми филиалами. Сутормин топ, 3 мяча за неделю, и всего за 50000, это не Педро Роша за 26 миллионов евро) гыгггыггыы
Сутормин топ, 3 мяча за неделю, и всего за 50000.


вообще-то трансферная стоимость у Сутормина 3 млн евро. Ну не будет же газпром сам у себя покупать Сутормина за 3 млн, Зениту же надо уложиться в финансовый фэер-плей, а после покупки Малкома это трудно сделать.
вот такая вот у нас чистый и законный чемпионат.
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 970
сегодня в 17:39
    Заполярный
    Заполярный ответил Josep Guardiola_777
       114 / 970
    сегодня в 17:39
    Всех с победой)) смешно смотреть на тарасовских экспертов ;D пересмотрите момент там слепой увидит что мяч в руку попал ))
    ДА ТОЛЬКО ЛАЗУРНЫЕ В ГАНДБОЛ ИГРАЛИ, СУДЬЯ НЕ ВИДЕЛ, А НА ПЕНАЛЬТИ ГДЕ ТО РАССМОТРЕЛ.
    серый1925
    серый1925
       561 / 970
    сегодня в 17:39
      LOpp
      LOpp ответил Гавроша
         11 / 970
      сегодня в 17:36
      Всех с победой, наш второй состав не так уж слаб!
      а кто третий состав Зенит-2, Сочи или Оренбург?
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         142 / 970
      сегодня в 17:36
      Ща если бы дали бить точно такой же пенальти Спартаку,кони с бомжами бы неделю в себя не пришли бы
      Заполярный
      Заполярный
         114 / 970
      сегодня в 17:36
      ОТСКОЧИЛИ ЛАЗУРНЫЕ С ПОМОЩЬЮ СУДЬИ.
      ДАЖЕ С ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДОЙ ФНЛ И ТО СУДЬЮ ЗАРЯДИЛИ
      серый1925
      серый1925 ответил дурман
         561 / 970
      сегодня в 17:35
      Когда наконец закончится лимит на пенальти? Скоро Зенит на акции перейдёт, купи 1 пенальти, а второй получи бонусом
      больное воображение
      Лакшери
      Лакшери
         309 / 970
      сегодня в 17:34
      Зенит молодцы. Без нападающего выиграли. Но видно что игроки были расслаблены, это зря.
      Anisovich
      Anisovich
         44 / 970
      сегодня в 17:33
      Кто о чем, а свиньи о родном - купленном пенальти, ведь по другому они не одной игры не выиграли.
      .
      nubom
      nubom
         120 / 970
      сегодня в 17:33
      Скучный тренировочный матч! С трудом удержали победу...
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         142 / 970
      сегодня в 17:33
      По такой игре бомжам можно прям ща вручить кубок!
      Стыдно
      abrek123
      abrek123
         57 / 970
      сегодня в 17:32
      Совершенно случайно Зениту достался опять соперник с 20 места ФНЛ))
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