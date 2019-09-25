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«Ростов» уверенно шагнул в следующую стадию Кубка России

сегодня, 20:21
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» переиграл «Мордовию» во встрече 1/16 финала Кубка России. В следующей стадии ростовчане сыграют против московского «Спартака».

«Мордовия» - «Ростов» 0:2 (0:0)
Голы: Попов 51 (пенальти), Саплинов 57

«Мордовия»: Смирнов, Стрелов, Джумаев, Сухарев, Сергеев, Дворецков, Юсупов, Климов, Поярков, Хрипков (Навлетов 58), Адаев.
Главный тренер: Мустафин Марат. 

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Маляров (Зайнутдинов 77), Логашов, Хаджикадунич, Глебов, Саплинов, Попов (Шомуродов 58), Байрамян, Долгов.
Главный тренер: Карпин Валерий.

Неудивительно, что саранский клуб уступил, так как футболистам не платят уже пять месяцев.

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui ответил praporchik zadov
сегодня в 21:50
При семене Мордовия заняла рекордное для себя место - 8 в РПЛ. На следующий сезон Семин был уже в Анжи. Семин лучшее, что было в Мордовии !!!! Прежде чем ля-ля, чуть чуть инфу читайте.
kinderpingui
kinderpingui ответил Борис Доенко
сегодня в 21:48
Это с чего это Мордовия на последнем месте ФНЛ ?
Борис Доенко
Борис Доенко
   454 / 978
сегодня в 21:34
Последнюю команду фнл всего лишь 2-0? ОЧЕНЬ неубедительно! Валерадосвидания!
Сп62
Сп62
   166 / 978
сегодня в 21:13
В 1/8 Валера должен лечь костьми, чтобы занять место Кононова.
yeychanin23
yeychanin23
   458 / 978
сегодня в 21:09
Мои поздравления соседям!
dino-hsv
dino-hsv
   97 / 978
сегодня в 21:00
спартак - ростов в 1/8, мсти, валера! надеюсь, судьи не помешают еще раз
Ice van Reed
Ice van Reed
   70 / 978
сегодня в 20:49
Заметил, раньше на МАТЧ тв о Ростове особо демагогию не разводили, не 5 не 6 не кукареку, а ныне часто впоминают, и недавно даже пару матчей подряд на Матч тв Ростов показывали, может связано это с Карпиным, но там дико любят переубуваться к Тины!!!!
Nikola45
Nikola45
   40 / 978
сегодня в 20:47
Ростов не свинки )) Поздравляю ))
Морозовский
Морозовский
   30 / 978
сегодня в 20:47
С победой, "РОСТОВ"!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил NAZAR 007
   70 / 978
сегодня в 20:44
Сельмаш с победой и выходом в следующую стадию Кубка.... У Мордовии хроническая проблема нашего футбола, долги по зарплате и с финансированием проблемы...
Приветствую уважаемый!!! Спасибо за поздравление!!! Касаемо долга у Мордовии, у многих так, Ростов с такими долгами брал Кубок России!!! При долгах играл в ЛЧ! Всё зависит от игроков!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   70 / 978
сегодня в 20:42
С победой Земляки и всех тех кто Сопереживает ЮГУ!!!
cska plus
cska plus
   14 / 978
сегодня в 20:39
Можно считать, что Ростов уже в четвертьфинале, ростовчанам повезло с соперником середнячком.
praporchik zadov
praporchik zadov
   433 / 978
сегодня в 20:33
А ведь Семин тренировал Мордовию и этот гениальный коуч слил её в ФНЛ
Вот истинный класс тренера...….
Ну а в Локо на всё готовое....
112910415
112910415
   60 / 978
сегодня в 20:27
Валера дело знает !
EAGinLE
EAGinLE ответил NAZAR 007
   44 / 978
сегодня в 20:27
Наши в Воронеже валидолят .
EAGinLE
EAGinLE
   44 / 978
сегодня в 20:25
С победой Ростов .
NAZAR 007
NAZAR 007
   1 / 978
сегодня в 20:25
Сельмаш с победой и выходом в следующую стадию Кубка....

У Мордовии хроническая проблема нашего футбола,
долги по зарплате и с финансированием проблемы...
Absinthe2
Absinthe2
   180 / 978
сегодня в 20:24
Только Сельмаш не заметил соперника из ФНЛ)
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