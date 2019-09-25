«Ростов» уверенно шагнул в следующую стадию Кубка России

сегодня, 20:21

«Ростов» переиграл «Мордовию» во встрече 1/16 финала Кубка России. В следующей стадии ростовчане сыграют против московского «Спартака».

«Мордовия» - «Ростов» 0:2 (0:0)

Голы: Попов 51 (пенальти), Саплинов 57

«Мордовия»: Смирнов, Стрелов, Джумаев, Сухарев, Сергеев, Дворецков, Юсупов, Климов, Поярков, Хрипков (Навлетов 58), Адаев.

Главный тренер: Мустафин Марат.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Маляров (Зайнутдинов 77), Логашов, Хаджикадунич, Глебов, Саплинов, Попов (Шомуродов 58), Байрамян, Долгов.

Главный тренер: Карпин Валерий.

Неудивительно, что саранский клуб уступил, так как футболистам не платят уже пять месяцев.