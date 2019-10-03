Салах: «Мы знаем, что нужно делать, когда игра идёт не по плану»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече египетский форвард записал на свой счёт дубль.

Иногда дела идут не так, как было запланировано изначально, но у нас достаточно опыта, чтобы справляться с ситуацией, когда мы показываем не лучшую свою игру.

Второй тайм мы провели не очень хорошо, но мы знаем, что нужно делать в таких ситуациях и можем довольствоваться победой.

Сегодня был день рождения у Фирмино, и я хотел, чтобы он тоже забил гол, но на его счету только две голевых передачи. Но, всё равно, это был хороший матч для него.