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Салах: «Мы знаем, что нужно делать, когда игра идёт не по плану»

03 октября 2019, 04:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече египетский форвард записал на свой счёт дубль.

Иногда дела идут не так, как было запланировано изначально, но у нас достаточно опыта, чтобы справляться с ситуацией, когда мы показываем не лучшую свою игру.

Второй тайм мы провели не очень хорошо, но мы знаем, что нужно делать в таких ситуациях и можем довольствоваться победой.

Сегодня был день рождения у Фирмино, и я хотел, чтобы он тоже забил гол, но на его счету только две голевых передачи. Но, всё равно, это был хороший матч для него.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   187 / 797
03 октября в 13:18
Роберто из вашей троицы атаки - самый не жадный нап, пусть забивает меньше, но пользы приносит много.С денюхой Роберто и успехов с Ливерпулем!
Kirgudu
Kirgudu
   245 / 797
03 октября в 09:33
Когда игра не по плану, мы зовём Скомину. Гы-гы.
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 07:05
Хороший матч.
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:35
Ред Булл окрыляет...?))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
03 октября в 06:18
Повезло.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
03 октября в 04:57
Вчера отскочили.
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