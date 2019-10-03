Месси: «Я устал, мне не хватало игрового ритма»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и рассказал о своём физическом состоянии.

Нам была нужна эта победа, потому что у нас сложная группа. Мы сыграли вничью в первом матче, и домашняя победа, прежде всего, важна для нашего прогресса. Это было нелегко, потому что «Интер» – отличная команда. Особенно это касалось первого тайма. Но после перерыва мы стали лучше прессинговать, были более организованными, играли плотнее и спокойнее, начали контролировать игру и создавать моменты. Это было тяжело, потому что много игроков «Интера» находилось за линией мяча. К счастью, мы забили два гола и выиграли.

Я пытаюсь выходить в старте. Это мои первые 90 минут на поле за последнее время. Я устал, мне не хватало игрового ритма, но я рад, что всё закончилось хорошо. С течением времени я вольюсь в ритм. Я привык играть матчи целиком. Мы не так много тренируемся, потому что у нас две игры в неделю, и времени не хватает. Чем чаще я выхожу на поле, тем лучше себя чувствую.