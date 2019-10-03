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Месси: «Я устал, мне не хватало игрового ритма»

03 октября 2019, 02:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и рассказал о своём физическом состоянии.

Нам была нужна эта победа, потому что у нас сложная группа. Мы сыграли вничью в первом матче, и домашняя победа, прежде всего, важна для нашего прогресса. Это было нелегко, потому что «Интер» – отличная команда. Особенно это касалось первого тайма. Но после перерыва мы стали лучше прессинговать, были более организованными, играли плотнее и спокойнее, начали контролировать игру и создавать моменты. Это было тяжело, потому что много игроков «Интера» находилось за линией мяча. К счастью, мы забили два гола и выиграли.

Я пытаюсь выходить в старте. Это мои первые 90 минут на поле за последнее время. Я устал, мне не хватало игрового ритма, но я рад, что всё закончилось хорошо. С течением времени я вольюсь в ритм. Я привык играть матчи целиком. Мы не так много тренируемся, потому что у нас две игры в неделю, и времени не хватает. Чем чаще я выхожу на поле, тем лучше себя чувствую.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил pele1981
   269 / 797
05 октября в 13:54
Как количество денег влияет на банальную усталость?
pele1981
pele1981 ответил ОРЛОВЕЦ
   429 / 797
04 октября в 06:00
За последний год месси забил кучу голов и отдал кучу голевых передач, сыграл много матчей с первых минут. Попробуй хоть неделю прожить в таком ритме - две игры и тренировки.
За такие деньги - грех жаловаться!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   602 / 797
03 октября в 16:48
Вечно плачущий гном.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил pele1981
   269 / 797
03 октября в 09:19
За последний год месси забил кучу голов и отдал кучу голевых передач, сыграл много матчей с первых минут. Попробуй хоть неделю прожить в таком ритме - две игры и тренировки.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   158 / 797
03 октября в 07:27
Устал почивать на лаврах.)
pele1981
pele1981
   429 / 797
03 октября в 05:54
От чего ты устал, Месси? Ты и так уже больше года не играешь, а просто на поле находишься.
112910415
112910415
   48 / 797
03 октября в 05:12
всё получится !
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