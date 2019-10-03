Суарес: «„Барселона“ – лучший клуб мира»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвёл итоги домашнего матча с «Интером» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уругвайский форвард забил оба мяча своей команды и принёс «сине-гранатовым» волевую победу (2:1).
Это очень ценная победа над нашим прямым конкурентом. Мы отреагировали на ошибки, допущенные в первом тайме. Мы знали, что если будем продолжать так же [как в первом тайме], то можем проиграть. Было важно сохранять терпение, так как моменты у нас были.
В перерыве Вальверде сказал, чтобы мы более организованно шли в прессинг. Вот для чего у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки. Нужно отдать должное и сопернику, у них очень быстрые игроки, которые пользовались свободным пространством, что мы оставляли.
Будучи форвардом, ты всегда стараешься помогать команде голами и ассистами. Я всегда усердно работаю и борюсь до самого конца.
Мы играем в лучшем клубе мира, и здесь всё рассчитывается до мелочей. Мы должны быть сильными и сохранять концентрацию, нам нужен этот победный менталитет в Лиге чемпионов.
Далее следует перечислить каких годов....1992...2006...и т.д.
Далее следует перечислить каких годов....1992...2006...и т.д.
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Сомнительное утверждение...
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Сомнительное утверждение...