Суарес: «„Барселона“ – лучший клуб мира»

Нападающий «Барселоны» подвёл итоги домашнего матча с «Интером» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уругвайский форвард забил оба мяча своей команды и принёс «сине-гранатовым» волевую победу (2:1).

Это очень ценная победа над нашим прямым конкурентом. Мы отреагировали на ошибки, допущенные в первом тайме. Мы знали, что если будем продолжать так же [как в первом тайме], то можем проиграть. Было важно сохранять терпение, так как моменты у нас были.

В перерыве Вальверде сказал, чтобы мы более организованно шли в прессинг. Вот для чего у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки. Нужно отдать должное и сопернику, у них очень быстрые игроки, которые пользовались свободным пространством, что мы оставляли.

Будучи форвардом, ты всегда стараешься помогать команде голами и ассистами. Я всегда усердно работаю и борюсь до самого конца.

Мы играем в лучшем клубе мира, и здесь всё рассчитывается до мелочей. Мы должны быть сильными и сохранять концентрацию, нам нужен этот победный менталитет в Лиге чемпионов.