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Суарес: «„Барселона“ – лучший клуб мира»

03 октября 2019, 04:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвёл итоги домашнего матча с «Интером» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уругвайский форвард забил оба мяча своей команды и принёс «сине-гранатовым» волевую победу (2:1).

Это очень ценная победа над нашим прямым конкурентом. Мы отреагировали на ошибки, допущенные в первом тайме. Мы знали, что если будем продолжать так же [как в первом тайме], то можем проиграть. Было важно сохранять терпение, так как моменты у нас были.

В перерыве Вальверде сказал, чтобы мы более организованно шли в прессинг. Вот для чего у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки. Нужно отдать должное и сопернику, у них очень быстрые игроки, которые пользовались свободным пространством, что мы оставляли.

Будучи форвардом, ты всегда стараешься помогать команде голами и ассистами. Я всегда усердно работаю и борюсь до самого конца.

Мы играем в лучшем клубе мира, и здесь всё рассчитывается до мелочей. Мы должны быть сильными и сохранять концентрацию, нам нужен этот победный менталитет в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 797
03 октября в 09:19
Лучший клуб мира Ливерпуль.Барселона был лучшим недавно а сейчас почти середняк,их победит Интер на своем поле крупно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
03 октября в 09:03
Суарес: «„Барселона“ – лучший клуб мира»
Далее следует перечислить каких годов....1992...2006...и т.д.
Особенный 2
Особенный 2
03 октября в 08:27
Лучший клуб Мира для геев. Поэтому у них и игроки геи и болелы
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
03 октября в 06:28
Суарес: «„Барселона“ – лучший клуб мира»
_______________________________________
Сомнительное утверждение...
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:21
И вот Остапа понесло.
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