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Месси: «У нас нет проблем с Гризманном. В раздевалке „Барсы“ всё хорошо»

03 октября 2019, 03:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Интером» (2:1) в Лиге чемпионов рассказал об атмосфере в раздевалке каталонской команды. Форвард «сине-гранатовых» Антуан Гризманн недавно признался, что им с Месси пока трудно общаться друг с другом.

Волнения в раздевалке «Барселоны»? У нас всё хорошо. Нам было важно победить, и сегодня мы будем говорить о победе. Мы также выиграли в Хетафе, месте, в котором нелегко добывать очки. И впереди у нас встреча с «Севильей», где мы должны продолжить победную серию. Постараемся победить, чтобы не создавать проблем, возникающих в моменты, когда футбол берёт паузу и появляется много времени для разговоров.

Гризманн? Очевидно, что у нас нет никаких проблем. В раздевалке у всех хорошие отношения, мы едины.

Мы знали, что сейчас не лучший период, что нам нужна эта победа, чтобы вернуться в русло, так что теперь мы можем двигаться вперёд. Мы выиграли два важных матча и будем надеяться, что на этом не остановимся. Если мы посмотрим на другие европейские чемпионаты, то увидим, что старт этого сезона был непростым для всех. Из-за такой предсезонки мы медленно набирали форму. Я не ищу оправданий, но такова реальность.

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Все комментарии
Valerii
Valerii
   419 / 797
03 октября в 11:50
Все спокойно и по делу. Главное результат.
ДСА
ДСА
   180 / 797
03 октября в 05:43
Хоть победили.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   410 / 797
03 октября в 04:44
Согласно подсчетам Squawka, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" капитан "Барселоны" Лионель Месси шел в обводку 11 раз. 10 его попыток увенчались успехом.

За 2 тура группового этапа турнира ни один игрок не совершил успешных дриблингов больше, нежели аргентинец за матч с "нерадзурри".

Напомним, "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1. Месси отметился в матче результативной передачей на Луиса Суареса, когда тот забивал победный гол.

В турнирной таблице группы F "Барселона", набрав 4 очка, поднялась на 2-е место. Сине-гранатовые уступают дортмундской "Боруссии" только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем туре группового этапа ЛЧ "Барселона" сыграет на выезде со "Славией" (23 октября)
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