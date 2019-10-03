Месси: «У нас нет проблем с Гризманном. В раздевалке „Барсы“ всё хорошо»

Нападающий «Барселоны» после победы над «Интером» (2:1) в Лиге чемпионов рассказал об атмосфере в раздевалке каталонской команды. Форвард «сине-гранатовых» недавно признался, что им с Месси пока трудно общаться друг с другом.

Волнения в раздевалке «Барселоны»? У нас всё хорошо. Нам было важно победить, и сегодня мы будем говорить о победе. Мы также выиграли в Хетафе, месте, в котором нелегко добывать очки. И впереди у нас встреча с «Севильей», где мы должны продолжить победную серию. Постараемся победить, чтобы не создавать проблем, возникающих в моменты, когда футбол берёт паузу и появляется много времени для разговоров.

Гризманн? Очевидно, что у нас нет никаких проблем. В раздевалке у всех хорошие отношения, мы едины.

Мы знали, что сейчас не лучший период, что нам нужна эта победа, чтобы вернуться в русло, так что теперь мы можем двигаться вперёд. Мы выиграли два важных матча и будем надеяться, что на этом не остановимся. Если мы посмотрим на другие европейские чемпионаты, то увидим, что старт этого сезона был непростым для всех. Из-за такой предсезонки мы медленно набирали форму. Я не ищу оправданий, но такова реальность.