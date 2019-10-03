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Лэмпард: «„Челси“ показал хороший футбол и заслужил победу»

03 октября 2019, 04:33
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над «Лиллем» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Групповая стадия длится достаточно долго, однако после проигрыша на своём поле эта игра получила особую значимость. Это крайне непростой стадион, и каждый сегодня мог почувствовать это. Сдвинутая крыша, оглушительная поддержка местных болельщиков и скоростной контратакующий соперник — ко всему этому мы должны были быть готовы.

Мы продемонстрировали хороший футбол. В дебюте мы уверенно контролировали ход встречи и забили заслуженный гол. Но, как показала игра, стандарты по-прежнему являются источником проблем для нас, и нам необходимо продолжать работать над этим аспектом. Тем не менее, мы хорошо играли в гостях, создавали шансы и уверенно владели мячом, заслужив победу.

Тэмми [Абрахам] провёл очередной отличный матч. Он голоден до голов, обладает физической мощью, отдаёт все силы на благо команды и великолепно работает с мячом. Безусловно, простор для роста есть всегда, но он уже демонстрирует высокий уровень. В те минуты, когда у него что-то не получается, мы обращаемся к Жиру и Батшуайи, которые также могут выйти на поле и внести решающий вклад в игру. Надеюсь, мы увидим ещё много подобных выступлений и голов в Лиге Чемпионов в его исполнении.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
03 октября в 07:10
С победой .
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
03 октября в 06:21
Лэмпард, ты не тренер.
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