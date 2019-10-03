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Конте: «Незаслуженное поражение „Интера“. О судействе и говорить не хочу»

03 октября 2019, 03:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После такой выступления мы заслужили намного, намного большего и должны были воспользоваться хотя бы некоторыми из созданных моментов.

На протяжении длительных периодов мы оказывали серьёзное давление на «Барселону», но после перерыва они повысили темп своей игры, а у нескольких из наших игроков появилась некоторая усталость.

Это довольно горькое послевкусие после игры. Тяжело это говорить, но отдельные эпизоды трактовались особенным образом. Мне многое не понравилось в судействе, начиная со стартового свистка. Не хочу даже говорить об этом, но ощущения от судейства, появившиеся у нас, мне были очень не по нраву.

Ко всему прочему хочу сказать, что мы играли хорошо. Это доказывают проблемы, которые мы доставили «Барселоне». Есть сожаления, что мы не убили игру, когда была такая возможность.

Это незаслуженное поражение, но мы должны продолжать работать, становиться сильнее и продолжать начатый нами путь.

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Все комментарии
Жека10
Жека10
   80 / 797
03 октября в 14:05
Князь,а кого ты считаешь достойней Интера в Итальянском футболе?
Наполи и так попадало,оставался только Милан.Но с его игрой даже в чемпе не удаётся набирать очки,что уж говорить тут про ЛЧ?
Аталанта вон тоже отняла место в ЛЧ и ещё похлеще чем Интер опозорилась.А впереди у неё ещё спаренные матчи с МС,там точно без разгрома не останутся
FERIS
FERIS ответил рус фан
   104 / 797
03 октября в 11:55
куда же барсуки без карманных судей....
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 11:19
Каталахи молодцы, картону понравилось аж на 2 раза. ))
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
03 октября в 10:46
Не ной, Люся.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   117 / 797
03 октября в 10:42
    neomessi
    neomessi
       345 / 797
    03 октября в 08:25
    Ну тут чуть перегнул палку.
    Во втором тайме вы полностью стали парковать автобус . К судье вопросов не должны быть. Были у вас моменты в 1 тайме, нужно было использовать!
    Жека10
    Жека10
       80 / 797
    03 октября в 07:46
    целиком и полностью вина такого результата лежит на Конте.
    Да и вообще все тренеры делают глупую ошибку,играя на Кам Ноу в оборонительный футбол.Если всё время бить в стену,то рано или поздно эту стену можно пробить.
    Никаких изменений во втором тайме,тактика оборонительной игры та же.На что Конте надеялся не понятно.Теперь шансов на то чтобы выйти из группы не осталось
    Шуnя771
    Шуnя771
       38 / 797
    03 октября в 06:31
    О чем можно говорить если ему не понравился "стартовый свисток", а то что Барса "прибавила во втором тайме", а его некоторые ходоки были не готовы к такому развитию событий - не анализирует....
    112910415
    112910415
       48 / 797
    03 октября в 05:13
    соберись, тренер !
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       117 / 797
    03 октября в 04:50
    Не ной гобб! Не ювентус тренеруешь! А то привык там плакаться и давить на судей, что бы поставили очередную левую пенку.
    Здесь в Великом Интере нам сопли твои не нужны, хочешь работать, прекращай распускать сопли да слюни.
    Становись мужиком в конце да в концов!
    BagioR
    BagioR
       442 / 797
    03 октября в 04:26
    Парик в своем репертуаре. Судья плохой поле плохое журналюги во всем виноваты
    рус фан
    рус фан
       126 / 797
    03 октября в 03:50
    Надо было забивать свои моменты, иначе кто то типа Суареса сделает игру.
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