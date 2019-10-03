Конте: «Незаслуженное поражение „Интера“. О судействе и говорить не хочу»

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
После такой выступления мы заслужили намного, намного большего и должны были воспользоваться хотя бы некоторыми из созданных моментов.
На протяжении длительных периодов мы оказывали серьёзное давление на «Барселону», но после перерыва они повысили темп своей игры, а у нескольких из наших игроков появилась некоторая усталость.
Это довольно горькое послевкусие после игры. Тяжело это говорить, но отдельные эпизоды трактовались особенным образом. Мне многое не понравилось в судействе, начиная со стартового свистка. Не хочу даже говорить об этом, но ощущения от судейства, появившиеся у нас, мне были очень не по нраву.
Ко всему прочему хочу сказать, что мы играли хорошо. Это доказывают проблемы, которые мы доставили «Барселоне». Есть сожаления, что мы не убили игру, когда была такая возможность.
Это незаслуженное поражение, но мы должны продолжать работать, становиться сильнее и продолжать начатый нами путь.
Наполи и так попадало,оставался только Милан.Но с его игрой даже в чемпе не удаётся набирать очки,что уж говорить тут про ЛЧ?
Аталанта вон тоже отняла место в ЛЧ и ещё похлеще чем Интер опозорилась.А впереди у неё ещё спаренные матчи с МС,там точно без разгрома не останутся
Наполи и так попадало,оставался только Милан.Но с его игрой даже в чемпе не удаётся набирать очки,что уж говорить тут про ЛЧ?
Аталанта вон тоже отняла место в ЛЧ и ещё похлеще чем Интер опозорилась.А впереди у неё ещё спаренные матчи с МС,там точно без разгрома не останутся
Во втором тайме вы полностью стали парковать автобус . К судье вопросов не должны быть. Были у вас моменты в 1 тайме, нужно было использовать!
Во втором тайме вы полностью стали парковать автобус . К судье вопросов не должны быть. Были у вас моменты в 1 тайме, нужно было использовать!
Да и вообще все тренеры делают глупую ошибку,играя на Кам Ноу в оборонительный футбол.Если всё время бить в стену,то рано или поздно эту стену можно пробить.
Никаких изменений во втором тайме,тактика оборонительной игры та же.На что Конте надеялся не понятно.Теперь шансов на то чтобы выйти из группы не осталось
Да и вообще все тренеры делают глупую ошибку,играя на Кам Ноу в оборонительный футбол.Если всё время бить в стену,то рано или поздно эту стену можно пробить.
Никаких изменений во втором тайме,тактика оборонительной игры та же.На что Конте надеялся не понятно.Теперь шансов на то чтобы выйти из группы не осталось
Здесь в Великом Интере нам сопли твои не нужны, хочешь работать, прекращай распускать сопли да слюни.
Становись мужиком в конце да в концов!
Здесь в Великом Интере нам сопли твои не нужны, хочешь работать, прекращай распускать сопли да слюни.
Становись мужиком в конце да в концов!