Конте: «Незаслуженное поражение „Интера“. О судействе и говорить не хочу»

Наставник «Интера» прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После такой выступления мы заслужили намного, намного большего и должны были воспользоваться хотя бы некоторыми из созданных моментов.

На протяжении длительных периодов мы оказывали серьёзное давление на «Барселону», но после перерыва они повысили темп своей игры, а у нескольких из наших игроков появилась некоторая усталость.

Это довольно горькое послевкусие после игры. Тяжело это говорить, но отдельные эпизоды трактовались особенным образом. Мне многое не понравилось в судействе, начиная со стартового свистка. Не хочу даже говорить об этом, но ощущения от судейства, появившиеся у нас, мне были очень не по нраву.

Ко всему прочему хочу сказать, что мы играли хорошо. Это доказывают проблемы, которые мы доставили «Барселоне». Есть сожаления, что мы не убили игру, когда была такая возможность.

Это незаслуженное поражение, но мы должны продолжать работать, становиться сильнее и продолжать начатый нами путь.