Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в игре с «Ростовом»

сегодня, 09:39

Сообщается, что защитники ЦСКА и не сыграют в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».

Оба футболиста получили повреждения во встрече группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).

У Дивеева — повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона была выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.