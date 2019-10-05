Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в игре с «Ростовом»

Сообщается, что защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хордур Магнуссон не сыграют в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Оба футболиста получили повреждения во встрече группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).
У Дивеева — повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона была выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
Поправляйтесь скорее
Вы нужны ЦСКА
Поправляйтесь скорее
Вы нужны ЦСКА
Здоровья ВСЕМ кто травмирован.
Здоровья ВСЕМ кто травмирован.
А СпаМу уже никто не поможет, даже новый тренер))))))))))))))))).
А СпаМу уже никто не поможет, даже новый тренер))))))))))))))))).
Удачи Ростову! Ростов, Чемпион!
Удачи Ростову! Ростов, Чемпион!
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!