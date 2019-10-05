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Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в игре с «Ростовом»

сегодня, 09:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Сообщается, что защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хордур Магнуссон не сыграют в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».

Оба футболиста получили повреждения во встрече группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).

У Дивеева — повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона была выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   740 / 1022
сегодня в 14:55
Главное, чтобы Ваня Обляков был. Его убийственные подачи со стандартов наводят ужас на противников.
Константин Белых
Константин Белых ответил Ваня лучший
   198 / 1022
сегодня в 14:22
Как же много на этом сайте злопыхателей. Ни один нормальный человек не будет радоваться и злорадствовать травма соперника. А здесь таких десятки. И больше всего хряков с их "духом". Противно
Вольдемар-Валерон Карпин. Пока Игорян и Фернандес в строю-опасатся вам нечего.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Константин Белых
   55 / 1022
сегодня в 13:28
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Ваня лучший
       198 / 1022
    сегодня в 12:49
    Как же много на этом сайте злопыхателей. Ни один нормальный человек не будет радоваться и злорадствовать травма соперника. А здесь таких десятки. И больше всего хряков с их "духом". Противно
    Да нет-охота что бы против Вольдемара вы были во всеоружии-интересней же смотреть!
    Великолепный
    Великолепный
       78 / 1022
    сегодня в 12:47
    Здоровья ребятам
    Поправляйтесь скорее
    Вы нужны ЦСКА
    viv
    viv ответил Дед за ЦСКА
       46 / 1022
    сегодня в 12:44
    спартаку-середняку уже никто не поможет....
    oFANATo
    oFANATo
       36 / 1022
    сегодня в 12:39
    Это было сразу понятно.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Шуnя771
       27 / 1022
    сегодня в 12:29
    ЦСКА в игре с Ростовом может помочь только судья!)
    отмазка засчитана
    SHMEL
    SHMEL
       56 / 1022
    сегодня в 11:59
    Короче как всегда без неожиданностей,после каждого матча у кого-нибудь травма.Теперь сразу парами.Надеюсь травмы несерьёзные и парни быстро вернутся в строй.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       50 / 1022
    сегодня в 11:41
    Лазарет команды регулярно пополняется это настораживает, с такими темпами можно к 30 туру остаться вообще с одними желторотиками .
    Здоровья ВСЕМ кто травмирован.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Шуnя771
       50 / 1022
    сегодня в 11:36
    ЦСКА в игре с Ростовом может помочь только судья!)
    Привет Олег.
    А СпаМу уже никто не поможет, даже новый тренер))))))))))))))))).
    serh62
    serh62
       260 / 1022
    сегодня в 11:35
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответил Ваня лучший
         103 / 1022
      сегодня в 11:32
      Как же много на этом сайте злопыхателей. Ни один нормальный человек не будет радоваться и злорадствовать травма соперника. А здесь таких десятки. И больше всего хряков с их "духом". Противно
      Где ты увидел десятки злопыхателей? Тут всего 10 человек отписались и половина пожелали парням здоровья
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         55 / 1022
      сегодня в 11:28
      Как же много на этом сайте злопыхателей. Ни один нормальный человек не будет радоваться и злорадствовать травма соперника. А здесь таких десятки. И больше всего хряков с их "духом". Противно
      cska1948
      cska1948
         66 / 1022
      сегодня в 11:19
      Уже по два игрока за матч терять стали! Когда это закончится? Ребятам скорейшего выздоровления!
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
         405 / 1022
      сегодня в 10:35
      Здоровья.
      BenderBender
      BenderBender ответил Шуnя771
         128 / 1022
      сегодня в 10:34
        BenderBender
        BenderBender
           128 / 1022
        сегодня в 10:32
        Зато отмазка будет за очередной позор.
        cska plus
        cska plus
           26 / 1022
        сегодня в 10:30
        Блин, ну что за беда такая в каждой игре выбывают по два человека.
        борька
        борька
           318 / 1022
        сегодня в 10:14
        Ростов не спеша, заколупает три мяча!
        Удачи Ростову! Ростов, Чемпион!
        Шуnя771
        Шуnя771
           1 / 1022
        сегодня в 10:14
        ЦСКА в игре с Ростовом может помочь только судья!)
        сулейман шлагбаум 1
        сулейман шлагбаум 1
           141 / 1022
        сегодня в 10:08
        Гарик облегченно вздохнул.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
           103 / 1022
        сегодня в 09:59
        Желаю парням успешного лечения
        VIPded
        VIPded
           80 / 1022
        сегодня в 09:47
        Ожидаемо...(((
        Удачи ЦСКА!!!
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