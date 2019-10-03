Медведев - о травме Малкома: «Нужно вернуть обществу полноценного человека»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб контактирует с ведущими мировыми специалистами по поводу травмы форварда Малкома.

Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное - вернуть обществу полноценного человека».

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде.