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Медведев - о травме Малкома: «Нужно вернуть обществу полноценного человека»

вчера, 20:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб контактирует с ведущими мировыми специалистами по поводу травмы форварда Малкома.

Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное - вернуть обществу полноценного человека».

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   290 / 991
вчера в 21:42
думают как не испугать общественность и будущих потенциальных покупателей на золотого инвалида
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
вчера в 20:22
Я так понимаю, первоочередная задача - понять, в чем заключается травма, судя по словам Орлова?))
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