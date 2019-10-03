Дзюба: «У Малкома очень неприятная травма, редкая в футболе»

Нападающий «Зенита» после победы над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о текущем состоянии вингера петербургской команды Малкома.

— Когда вы в последний раз видели Малкома? Он тренируется вместе с командой?

— Малкома я каждый день вижу. Помимо того, что наяву, ещё и во сне вижу иногда. Он восстанавливается. Лучше задать вопрос врачам, тренерскому штабу.

— Но вы видите динамику его восстановления?

— Каждый день! Вы даже не представляете: я стою и смотрю за его динамикой… Я не физиотерапевт, поэтому сфокусирован на команде. Я его вижу, мы здороваемся, перекидываемся какими-то фразами, но он не тренируется с командой — единственное, что я могу сказать, дальше спрашивайте у других. Это такая тайна покрытая мраком. На самом деле мы все надеемся, что он выйдет, но у него очень неприятная травма, честно, редкая в футболе.