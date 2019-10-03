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Дзюба: «У Малкома очень неприятная травма, редкая в футболе»

03 октября 2019, 02:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о текущем состоянии вингера петербургской команды Малкома.

— Когда вы в последний раз видели Малкома? Он тренируется вместе с командой?

— Малкома я каждый день вижу. Помимо того, что наяву, ещё и во сне вижу иногда. Он восстанавливается. Лучше задать вопрос врачам, тренерскому штабу.

— Но вы видите динамику его восстановления?

— Каждый день! Вы даже не представляете: я стою и смотрю за его динамикой… Я не физиотерапевт, поэтому сфокусирован на команде. Я его вижу, мы здороваемся, перекидываемся какими-то фразами, но он не тренируется с командой — единственное, что я могу сказать, дальше спрашивайте у других. Это такая тайна покрытая мраком. На самом деле мы все надеемся, что он выйдет, но у него очень неприятная травма, честно, редкая в футболе.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   71 / 797
03 октября в 18:47
Очень похоже, что Малком после истории с виражом и расизмом получил очень тяжёлую травму.
4RT
4RT
   162 / 797
03 октября в 17:04
Малком болт забил на Зенит.Вот и вся "травма".
Верг
Верг
   136 / 797
03 октября в 14:05
Травма крестообразных связок 25а
Т34
Т34
   20 / 797
03 октября в 11:22
Туда ли Малком попал? Купили его за дорого, а он вроде сразу понял, что не туда попал. Я так слышал. Мы не знаем, действительно ли у него болят мышцы бедра. «Зенит» говорит одно, а законы спортивной травматологии – это другое.

Прошло почти два месяца… Пора бы уже ему вернуться. Если бы у Малкома был сильнейший разрыв мышечной ткани, который оперировали, я мог бы еще поверить в такие сроки. Трудно сказать. Мне бы конкретный диагноз, я сказал бы, сколько Малком лечится и какое время его возврата в строй.

Я думаю, что там идет какая-то закулисная интрига. Может Малком передумал, а его хотят снова куда-то продать», - заявил медик в интервью «Спорту День за Днем».
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   639 / 797
03 октября в 11:02
крутой трансфер медведева прям в точку
не зря же он гонял к президенту барсы
а тот впарил не ликвид .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 10:32
Судя по симптомам - это БЕРЕМЕННОСТЬ !!! )))
Т34
Т34
   20 / 797
03 октября в 08:43
Мигрень - жрать охота, а работать лень!
PiterGrad
PiterGrad
   583 / 797
03 октября в 07:48
Просто идет борьба с расизмом...не Малкома,нет и проблемы)
foxcon
foxcon
   716 / 797
03 октября в 07:19
Да всё понятно,ща годик полечиться отдахнёт потом в рому или в Наполи свалит
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
03 октября в 07:07
Исключительно редчайшая травма в футболе. Эксклюзив чистой воды. Воспаление хитрости называется. А если без смеха - парень понял, куда попал и желание играть как отрезало.
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:27
Впарили Зениту "испорченную девку" за баснословные деньги,...
Шуnя771
Шуnя771 ответил mangoх12
   38 / 797
03 октября в 06:25
язва наверно
На коже....?
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
03 октября в 06:10
У Маркизио научился.
mortid
mortid
   334 / 797
03 октября в 05:13
Спецом уходокал себя, чтобы тупо бабло получать и свалить ни разу не играя за питерских :D
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   631 / 797
03 октября в 05:02
Да играть он не умеет)))
112910415
112910415
   48 / 797
03 октября в 04:58
главное, что он всё-таки существует !
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
03 октября в 04:41
язва наверно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
03 октября в 03:07
Малком довольно быстро превратился в Мемлкома.
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
03 октября в 02:45
А если серьезно, то мы невольно все вдруг поняли, почему Барса так легко рассталась с Малкомом. У него редкая травма - и 40 лямов за неё привели Барсу в восторг. Ну а Зенька... как всегда.
Александр Рябов
Александр Рябов
   215 / 797
03 октября в 02:39
Чт же там за травма такая необычная. На что Дзюба намекает? Малком сам не хочет выходить на поле? Весело.
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
03 октября в 02:29
Называется воспаление хитрости.
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