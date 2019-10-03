Медведев: «У Малкома довольно редкая травма»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме форварда петербургской команды Малкома.
Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.
Звучит, как "абсорбирование ликвидности нецелевых финансовых потоков внебюджетных фондов отчётного периода" от Эльвиры Сахипзадовной, когда она рассказывает куда сворованные деньги подевались.
Что-то тут явно не то. Походу он и переходил с этой травмой. И никто, как всегда, за это не ответит.
Звучит, как "абсорбирование ликвидности нецелевых финансовых потоков внебюджетных фондов отчётного периода" от Эльвиры Сахипзадовной, когда она рассказывает куда сворованные деньги подевались.
Что-то тут явно не то. Походу он и переходил с этой травмой. И никто, как всегда, за это не ответит.
Временные фазы острого повреждения мышечно-сухожильного комплекса:
• Повреждение 0-6 ч.
• Воспалительные реакции 6-24 ч.
• Фагоцитоз 24-48 ч.
• Реконструкция начальных восстановительных процессов 3-6 дней.
• Начальная репарация 7-14 дней.
• Функциональное восстановление 1560 дней.
Ничего страшного, молодой, через 4 года вернется в строй
Временные фазы острого повреждения мышечно-сухожильного комплекса:
• Повреждение 0-6 ч.
• Воспалительные реакции 6-24 ч.
• Фагоцитоз 24-48 ч.
• Реконструкция начальных восстановительных процессов 3-6 дней.
• Начальная репарация 7-14 дней.
• Функциональное восстановление 1560 дней.
Ничего страшного, молодой, через 4 года вернется в строй