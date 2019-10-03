ГлавнаяНовости

Медведев: «У Малкома довольно редкая травма»

вчера, 20:04

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме форварда петербургской команды Малкома.

Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев - о травме Малкома: «Нужно вернуть обществу полноценного человека»
Вчера, 20:16 Комментарии2
Орлов рассказал о загадочной травме Малкома
Вчера, 18:22 Комментарии22
Дзюба: «У Малкома очень неприятная травма, редкая в футболе»
Вчера, 02:11 Комментарии21
Стало известно, когда Малком вернется на поле
02 октября Комментарии17
Жемалетдинов получил травму бедра в матче с «Атлетико»
02 октября Комментарии0
Кикнадзе рассказал, когда Миранчуки вернутся на поле
02 октября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 22:51
«повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра»

Звучит, как "абсорбирование ликвидности нецелевых финансовых потоков внебюджетных фондов отчётного периода" от Эльвиры Сахипзадовной, когда она рассказывает куда сворованные деньги подевались.

Что-то тут явно не то. Походу он и переходил с этой травмой. И никто, как всегда, за это не ответит.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:50
Очередное воспаление пятки.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Заполярный
вчера в 22:47
Есть прпвда в твоих словах.. Маркизио, Малком, Саша блудный сын.. Тарасова им не хватает, бедняге операцию не оплатили
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
вчера в 22:32
А чё свиньи так развизжались? Что за повод, расскажите.
Заполярный
Заполярный
вчера в 22:12
зенит как благотворительный санаторий. да еще и деньги сам платит за лечение
galem72
galem72
вчера в 22:04
Проще было это на бакланов списать. Такое народ лучше проглотит. ))
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:03
Этой редкой болезнью заболевают все в Зените рано или поздно, когда осознают, что могут поднимать кучу бабла со скамейки
mugik1973
mugik1973
вчера в 21:53
Орлов прав, действительно загадочная травма.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Kurt Bekelman
вчера в 21:45
контракт с Зенитом - реально редкая травма
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 21:39
    Погуглил немного:
    Временные фазы острого повреждения мышечно-сухожильного комплекса:
    • Повреждение 0-6 ч.
    • Воспалительные реакции 6-24 ч.
    • Фагоцитоз 24-48 ч.
    • Реконструкция начальных восстановительных процессов 3-6 дней.
    • Начальная репарация 7-14 дней.
    • Функциональное восстановление 1560 дней.

    Ничего страшного, молодой, через 4 года вернется в строй
    Messi_que_un_club
    Messi_que_un_club
    вчера в 21:31
    Перешел на свою голову. В первом интервью помнится говорил, что про Россию ничего не знает, а тем более про звенит.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
    вчера в 21:30
    Это просто последствия пинка дзюбы
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
    вчера в 21:25
    У руководства Зенита довольно редкая травма головы аххах
    legendsofsails
    legendsofsails ответил Stalker-ato
    вчера в 21:15
    Все таки молодцы топ менеджеры газпрома, придумали ,,проект,, для легального отмывания денег,не зря свой хлеб едят.
    Замучила зависть?
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 21:11
    Все таки молодцы топ менеджеры газпрома, придумали ,,проект,, для легального отмывания денег,не зря свой хлеб едят.
    cska plus
    cska plus
    вчера в 21:03
    Гена не мог нам всё это прочитать с бумаги.
    Т34
    Т34
    вчера в 20:59
    Теперь в зените появилась новая, до селе невиданная болезнь, причем очень опасная и заразная: "болезнь Малкома"
    particular
    particular
    вчера в 20:58
    Наверное, на медобследовании измерили только температуру и проверили состояние зубов... Редкая травма... Редкая безалаберность...
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 20:56
    Играл в эль-класико, забивал Реалу. Быстро карьеру закончил.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:55
    Короче все понятно-бабки на ветер.Но то ладно.Не свои-не жалко.Играть то не будет.Зря надеялись на усиление.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:51
    Но он без вас ни как не справится))) контракт
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:46
    У Медведева очень не редкая манера нагло врать
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 20:41
    отмыли очередные 50 млн. $
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 20:39
    У Малкома очень распространенная травма на самом деле. Это воспаление хитрости и тунеядство головного мозга.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 20:38
    Теперь понятно, почему Барса его с такой радостью сбагрила этим богатым русским. Сколько же у них денег в стране!
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    вчера в 20:30
    контракт с Зенитом - реально редкая травма
    красавчик серж
    красавчик серж
    вчера в 20:28
    Здоровья!
    112910415
    112910415
    вчера в 20:28
    всякий знает - лечиться лучше всего в России !
    alfranza
    alfranza
    вчера в 20:27
    Лучше бы молодежь готовили, отцы. Может бы она не сливала бенфики.
    Mario84
    Mario84
    вчера в 20:23
    Опять кучу денег распилили) Похоже его уже больного привезли. Это Питер детка) там и стадион дороже Уэмбли.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100