Медведев: «У Малкома довольно редкая травма»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травме форварда петербургской команды Малкома.

Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.